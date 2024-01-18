Искусства должно быть много: где в Калуге культурно провести время

Не успели оглянуться, а уже прошла половина первого месяца нового года.

Мы вновь подготовили для вас нашу традиционную еженедельную афишу мероприятий. Выбор велик!

Давайте скорее начнем.

Калужский Дом музыки (Кирова, 6)

19 января в 19:00 состоится встреча «Литературные зарисовки».

Какие они современные девичьи посиделки? На этом женском вечере участники заглянут в самих себя при помощи искусства, Арт-терапии и, конечно, с помощью специалиста – психолога Елены Нестеровой. В программе зрители услышат стихи о Крещении, народную и классическую музыку, а также отрывки из книги «Лето Господне». В конце вечера участники смастерят фигурку ангела из ткани.

20 января в 11:00 и 13:00 пройдет спектакль – феерия «Щелкунчик».

Скоро стрелка часов пробьет 12 и все мигом перевернется, случится чудо. Угроз злого Мышиного короля больше не будет, Щелкунчик победит силы зла, а юная Мари превратится в настоящую принцессу. Но чтобы волшебство все-таки произошло, героям придется преодолеть испытания.

21 января в 17:00 состоится концерт «Мелодии зимы».

Солистка Дома музыки Полина Замкова и ансамбль русских народных инструментов «Артель» исполнят песни о зиме, а также инструментальные композиции. В программе: песни, романсы, русские народные мелодии. Зрители услышат музыкальные композиции: «Зимушка-зима», «Русская метелица» и другие.

24 января в 19:00 пройдет концерт «Для души и для припляса».

Дуэт Андрея Бегуна и Ольги Добрянской. Анрей – композитор, автор и исполнитель музыкальных произведений. Он является заслуженным работником культуры нашего региона и лауреатом международных конкурсов. Ольга – также заслуженный работник культуры Калужской области. Она создала свыше 1 тысячи аранжировок и фонограмм. Ею написана музыка для театральных спектаклей.

В своей концертной программе они представят песни композиторов СССР из репертуара Муслима Магомаева, Георга Отса и авторские композиции разных жанров, в которых сочетаются эстрада и народные мотивы.

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

19 января в 19:00 состоится концерт Ярослава Сумишевского «Счастливым быть!»

Программу артист посвятил своему юбилею, ему исполняется 40 лет. Он споет самые важные и значимые для него песни. Мужчина поделится со зрителями музыкальной историей своего длинного сложного, но невероятно интересного творческого пути.

20 января в 12:00 состоится трансляция «Хозяйка Медной горы».

Академическое слово принадлежит Екатерине Гусевой. Для зрителей сыграет Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н. П. Осипова. Дирижер - Владимир Андропов. Также зрители услышат баян. В программе: «Встреча с Хозяйкой Медной горы», Вальс «Лесная сказка», «Быдло» из фортепианного цикла «Картинки с выставки», симфоническая поэма и многое другое.

20 января в 19:00 пройдет концерт «К юбилею Владимира Дашкевича».

В концерте, посвященном 90-летию знаменитого российского и советского композитора и философа Владимира Дашкевича, прозвучат Струнный квартет № 1 и Струнный квартет № 2. Музыка Дашкевича звучала в таких картинах как «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Собачье сердце» и другие. Однако он занимался не только написанием музыкальных произведений, Дашкевич также уделял особое внимание симфониям, операм и концертам.

22 января в 16:00 пройдет трансляция концерта «Романсы Чайковского и Рахманинова».

Фортепиано - Екатерина Ганелина, сопрано - Хибла Герзмава. В программе из романсов Чайковского прозвучат «То было раннею весной…», «Серенада» («О, дитя…»), «Легенда» и другие. Из Рахманинова зрители услышат «Маргаритки», «Крысолов», «Ночью в саду у меня...» и также другие музыкальные произведения.

25 января в 19:00 состоится опера «Евгений Онегин».

Роман «Евгений Онегин» повествует о первой и невзаимной любви юной Татьяны к эгоистичному аристократу Евгению. Это произведение об отвергнутой любви, тщеславии и об одиночестве.

Ведущие партии оперы прозвучат в исполнении солистов Калужской областной филармонии. Онегин – Андрей Бреус. Музыкальное сопровождение - симфонический оркестр им. С. Рихтера. Дирижер – Алексей Лаврентьев.

26 января в 11:00 и 13:00 состоится концерт «Запомни, этот город – Ленинград! Запомни, эти люди – ленинградцы!».

27 января 1944 года была снята 872- дневная блокада города Ленинграда. В 2024 году со дня этого великого события исполняется 80 лет. В программе зрители услышат песни военных лет, которые вдохновляли солдат, а также помогали не пасть духом и сохранить мужество жителям блокадного города. Будут песни и послевоенного периода: «На дороге жизни» (Александр Розенбаум), «Дети Ленинграда» (Дмитрий Булавинцев) и другие.

Калужский областной драматический театр (Театральная площадь, 1)

19 января в 18:30 пройдет спектакль «Пигмалион».

На острове Кипр жил скульптор по имени Пигмалион. Из слоновой кости он вырезал статую, а после влюбился в нее. Богиня любви Афродита была тронута такими теплыми чувствами и оживила скульптуру, которая стала женой своего творца.

Профессор фонетики Генри Хиггинс пытается привить светские манеры простушке-цветочнице Элизе Дулитл, но чем лучше у него это получается, тем больше он понимает, что становится неравнодушен к своему творению.

19 января в 19:00 состоится спектакль «Низкий поклон».

Он повествует о жизни и деятельности великой артистки мирного и военного времени Клавдии Шульженко, о ее любви к своему зрителю. Песни в исполнении актрисы калужского Драмтеатра Ирины Бургоновой, видеохроника выступлений Клавдии Ивановны – все это увидят зрители во время представления. Ирине Бургоновой также принадлежит эта постановка.

20 января в 12:00 состоится представление для детей «Звериные стихи».

Вспомним стихотворения поэта «серебряного века» Саши Черного. Этот творческий человек при жизни очень любил животных и деток и, конечно, писал о них стихи. В его зарифмованных строчках были и поросята, и собаки, и кошки и даже крокодилы. В этом представлении артисты не только споют и прочитают стихотворения, но и покажут самый настоящий карнавал.

20 января в 18:30 состоится спектакль «Шоу для настоящих леди».

Двое приятелей пытаются спастись от гангстеров и думают ускользнуть от них, устроившись в гастролирующее шоу. Но есть один подвох, туда принимают только девушек. Чего не сделаешь ради спасения, недолго думая, друзья надевают на себя женскую одежду.

21 января в 12:00 вновь пройдет представление «Звериные стихи».

21 января снова состоится спектакль «Низкий поклон».

21 января в 18:30 пройдет спектакль «Борис Годунов».

В 1597 году Земский собор решил избрать царем Всея Руси Бориса Годунова. Но его правление не было радужным. Вокруг властителя плелись интриги, его даже обвинили в убийстве царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного. В спектакле идут рассуждения об искушении властью, трудностях властителя и том, что необходимо делать народу, чтобы жить в процветающем государстве.

23 января в 18:30 состоится спектакль «Убивец».

Раскольников и Разумихин пришли к следователю Порфирию Петровичу. Собеседники ведут диалог о бесчеловечной теории Родиона, вступая в жаркую дискуссию.

Также состоится разговор тет-а-тет Раскольникова и следователя, который уже понял, кто является преступником. Остается лишь вывести молодого человека на чистую воду.

24 января в 18:30 состоится спектакль «Горе от ума» по произведению Александра Грибоедова.

Вернувшись после долгих странствий, молодой помещик Чацкий первым делом навещает девушку Софью, в которую он был влюблен до самого прибытия домой. Однако та уже успела его забыть и пребывает в романтических чувствах с секретарем своего отца Молчалиным. Причем мужчина на самом деле был влюблен не в богатую дочь чиновника, а в ее служанку Лизаньку. А Чацкому, как оказалось, чужды нравы светского общества, поэтому он вовсю начинает их критиковать.

24 января в 19:00 состоится спектакль «Письма любви».

Пьеса повествует о так и несостоявшемся любовном романе. Мелисса и Энди начали писать друг другу письма еще когда были детьми. Эта привычка сохранилась. И однажды именно так они и признались друг другу в любви. В их жизни были редкие встречи и долгие разлуки. Они вновь и вновь пытались создать союз, но их снова разносило по разным сторонам берегов. Любовь пары осталась жить только на бумажных листах.

25 января в 18:30 пройдет спектакль «Как Миша Бальзаминов за счастье ходил» по пьесам А.Н.Островского.

Главный герой постановки мелкий чиновник по имени Миша Бальзаминов. Какими-либо талантами или гениальным умом жизнь его не наградила, но он вовсю стремится стать счастливым. Счастье в его понимании – это богатство. А единственный возможный способ, по его мнению, стать счастливым – вступить в выгодный брачный союз.

25 января в 19:00 пройдет спектакль «Любовник».

Лауреат Нобелевской премии по литературе Гарольд Пинтер занимается исследованием взаимоотношений супружеской пары, которые уже много лет состоят в браке.

26 января в 18:30 пройдет спектакль «Вечно живые (Летят журавли)».

Это история о двух влюбленных, жизнь которых перевернуло самое страшное событие – война. Борис – инженер, а Вероника – скульптор. О том, как они перенесут вся тяготы суровых дней и смогут ли сделать правильный нравственный выбор, вы сможете узнать сами.