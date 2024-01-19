На Крещение калужские крестьяне защищали свои дома от нечистой силы

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.

Сегодня, 19 января, мы празднуем Крещение Господне. Раньше в Калужской губернии в это время соблюдали определенные традиции.

Давайте посмотрим, во что верили наши предки.

Неделю не стирать

Этнограф Максимов в книге «Нечистая, неведомая и крестная сила» пишет:

«Необходимо строго наблюдать, чтобы никто не брал воды из колодца до освящения воды после обедни.

По совершении всех этих обрядов, святая вода обыкновенно ставится к образам, так как крестьяне не только веруют в целебную силу этой воды, но точно также твердо убеждены, что она не может испортиться, и что если заморозить богоявленскую воду в каком угодно сосуде, то на льду получится явственное изображение креста.

Приблизительно такое же священное значение приписывается крестьянами не только воде, освященной в церкви, но и просто речной воде, которая, в канун Крещения, получает особую силу.

По народному представлению, в ночь в реке купается сам Иисус Христос - поэтому во всех речках и озерах вода «колышется», и чтобы заметить это чудесное явление, необходимо только прийти в самую полночь на реку и ждать у проруби, пока «пройдет волна» (признак, что Христос погрузился в воду).

Это общераспространенное верование создало в крестьянской среде обычай: считается большим грехом, ранее истечения недели, мыть белье в той реке, на которой происходило крещенское водоосвящение.

Нарушители этого дедовского завета считаются приспешниками и помощниками черта, так как, при погружении святого креста в воду вся нечистая сила в страхе и ужасе, не помня себя, бежит от него и, хватаясь за белье, которое полощут в проруби, выскакивает наружу.

Вода, почерпнутая из проруби в канун Крещения, считается целебной и помогает в особенности женщинам-кликушам - необходимо только, идя от проруби, не оборачиваться назад и произносить молитву».

Ангелы купаются

Сотрудники этнографического бюро князя Тенишева записали про Жиздринский уезд: «Каждый праздник начинается с вечера накануне. Канун соблюдается строже, чем сам праздник… Песни, пляски и игры строго воспрещаются.

И эти вечера стараются провести чинно и степенно. После ужина, который под праздник подаётся рано, хозяйка подметает и прибирает избу.

Покрывается стол чистой скатертью, кладет ковригу хлеба, ставит солонку соли. Во многих семьях хозяин зажигает перед образом свечку, и вся семья молится вместе. В последнее время в народе стала распространятся грамотность. В некоторых семьях читают акафисты Спасителю и Божией Матери.

Народ верит, что в ночь под праздник ангелы посещают каждый христианский дом. И там, где чистота и порядок, мир и тишина, благославляет дом и всех живущих в нём, а где грязь, сор, брань и пляски, он печально покидает и не дает своего святого благословения.

Перед вечером накануне Крещения каждая хозяйка ставит крестны на дверях, окнах, воротах, калитке. В ночь на Крещенье ангелы божьи купаются в реках и колодцах.

Устрашенные видом ангелов, все бесы, живущие в водах, спешат выйти оттуда и скрыться в людских жилищах. Но завидев кресты, они с трепетом и воем летят от закрещенных домов».

Чтобы нечистая сила не лазила

В Калужском уезде «На Крещение, возвратившись из церкви со святой водой, хозяева надевают на себя вывороченную наизнанку шубу и шапку идут с той водой и ещё с топором на двор, где сперва перебрасывают через спину каждой скотины топор, а затем кропят её святой водой.

Кроме того, кропят все углы и большинство предметов домашнее обихода. Существует обычай в тот же день чертить мелом кресты на дверях, воротах, притолоках и всех косяках».

В Тарусском уезде «Под Крещенье крестьяне в своих домах, при входе, на дверных притолоках пишут мелом кресты, чтобы не лазила внутрь нечистая сила.

В сам день Богоявления Господня в каждый крестьянский дом приносится из Иордани вода, которую крестьяне берегут как святыню и пьют во время болезни. При болезни скота ею брызгают на больных животных».