На Крещение калужские крестьяне защищали свои дома от нечистой силы

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.
Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.
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Сегодня, 19 января, мы празднуем Крещение Господне. Раньше в Калужской губернии в это время соблюдали определенные традиции.
Давайте посмотрим, во что верили наши предки.
Неделю не стирать
Этнограф Максимов в книге «Нечистая, неведомая и крестная сила» пишет:
«Необходимо строго наблюдать, чтобы никто не брал воды из колодца до освящения воды после обедни.
По совершении всех этих обрядов, святая вода обыкновенно ставится к образам, так как крестьяне не только веруют в целебную силу этой воды, но точно также твердо убеждены, что она не может испортиться, и что если заморозить богоявленскую воду в каком угодно сосуде, то на льду получится явственное изображение креста.
Приблизительно такое же священное значение приписывается крестьянами не только воде, освященной в церкви, но и просто речной воде, которая, в канун Крещения, получает особую силу.
По народному представлению, в ночь в реке купается сам Иисус Христос - поэтому во всех речках и озерах вода «колышется», и чтобы заметить это чудесное явление, необходимо только прийти в самую полночь на реку и ждать у проруби, пока «пройдет волна» (признак, что Христос погрузился в воду).
Это общераспространенное верование создало в крестьянской среде обычай: считается большим грехом, ранее истечения недели, мыть белье в той реке, на которой происходило крещенское водоосвящение.
Нарушители этого дедовского завета считаются приспешниками и помощниками черта, так как, при погружении святого креста в воду вся нечистая сила в страхе и ужасе, не помня себя, бежит от него и, хватаясь за белье, которое полощут в проруби, выскакивает наружу.
Вода, почерпнутая из проруби в канун Крещения, считается целебной и помогает в особенности женщинам-кликушам - необходимо только, идя от проруби, не оборачиваться назад и произносить молитву».
Ангелы купаются
Сотрудники этнографического бюро князя Тенишева записали про Жиздринский уезд: «Каждый праздник начинается с вечера накануне. Канун соблюдается строже, чем сам праздник… Песни, пляски и игры строго воспрещаются.
И эти вечера стараются провести чинно и степенно. После ужина, который под праздник подаётся рано, хозяйка подметает и прибирает избу.
Покрывается стол чистой скатертью, кладет ковригу хлеба, ставит солонку соли. Во многих семьях хозяин зажигает перед образом свечку, и вся семья молится вместе. В последнее время в народе стала распространятся грамотность. В некоторых семьях читают акафисты Спасителю и Божией Матери.
Народ верит, что в ночь под праздник ангелы посещают каждый христианский дом. И там, где чистота и порядок, мир и тишина, благославляет дом и всех живущих в нём, а где грязь, сор, брань и пляски, он печально покидает и не дает своего святого благословения.
Перед вечером накануне Крещения каждая хозяйка ставит крестны на дверях, окнах, воротах, калитке. В ночь на Крещенье ангелы божьи купаются в реках и колодцах.
Устрашенные видом ангелов, все бесы, живущие в водах, спешат выйти оттуда и скрыться в людских жилищах. Но завидев кресты, они с трепетом и воем летят от закрещенных домов».
Чтобы нечистая сила не лазила
В Калужском уезде «На Крещение, возвратившись из церкви со святой водой, хозяева надевают на себя вывороченную наизнанку шубу и шапку идут с той водой и ещё с топором на двор, где сперва перебрасывают через спину каждой скотины топор, а затем кропят её святой водой.
Кроме того, кропят все углы и большинство предметов домашнее обихода. Существует обычай в тот же день чертить мелом кресты на дверях, воротах, притолоках и всех косяках».
В Тарусском уезде «Под Крещенье крестьяне в своих домах, при входе, на дверных притолоках пишут мелом кресты, чтобы не лазила внутрь нечистая сила.
В сам день Богоявления Господня в каждый крестьянский дом приносится из Иордани вода, которую крестьяне берегут как святыню и пьют во время болезни. При болезни скота ею брызгают на больных животных».
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