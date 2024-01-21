Художник Виктория Харченко из Калуги поделилась своими впечатлениями о путешествиях в Китай, Индию, Непал

Вот и первый в этом году вернисаж в ИКЦ.

2024-й здесь начался с яркой, тёплой, позитивной выставки.

Калужанка Виктория Харченко не только известный в нашем городе художник, но и заядлая путешественница. В этот раз в ИКЦ она делится своими впечатлениями о своих поездках по миру - Китай, Непал, Индия, Тибет, Россия….

Строжевая башня.

Виктории интересно, как на характер на людей влияет природа того места, где они живут.

- У меня собралось много работ по путешествиям – жанровых, пейзажных, - поделилась с нами Виктория. - И мы решили соединить в выставке «Лики земли» образы природы и людей, чтобы проследить, как формируется характер человека какого-либо региона.

У каждого места свой культурный код. Например, восхищает сила горного человека, его светящиеся глаза, радость, закалка, которая появляется благодаря сложным условиям жизни.

Но и в России попробуйте пережить эту зиму: - 25 градусов!

Природа влияет на характер, культуру. Выставка об этом. Здесь есть Индия, Непал, Китай, Австрия, Бурятия и, конечно, Россия, Калуга. Мы собрали разные культуры в одну выставку, чтобы люди походили, поискали различия и сходства.

Виктория Харченко любит путешествовать, весной она отправится в творческую поездку в Узбекистан.

Детективная история

В морозный снежный вечер народу на вернисаж собралось немало. В зале можно было увидеть даже семьи с маленькими детьми. Викторию в Калуге любят, многие гости пришли с цветами, общались, фотографировались.

Уютный зал, тёплая дружеская атмосфера, классическая музыка и работы Виктории. Они всегда впечатляют.

- Наша любимая Виктория Харченко снова здесь, - представила автора выставки руководитель выставочного экспозиционного центра ИКЦ Анна СЕНАТОВА. – Я хочу рассказать о ней, как она связана с Калугой, с Востоком.

Большая часть экспозиции отдана под Индию.

- Виктория родилась на Южном Урале, в городе Медногорск. Это горы. Училась в Калуге, в нашей старой художественной школе, откуда вышли все лучшие калужские художники, потом – в калужском колледже искусств и Санкт-Петербургском академическом институте им. Репина. Затем у нее началась своя художественная биография и своя художественная жизнь.

В Полотняном заводе, в усадьбе Гончаровых Виктория выполняла копии портретов детей Афанасия Гончарова и копии миниатюр ХIХ века, а это тончайшая работа.

В 2006-м работала на реставрации Санкт-Петербургского храма Успения Божией Матери.

В том же году у неё случился первый Китай. Там она занималась преподаванием в колледже. Тогда и влюбилась в китайскую культуру. И уехала в Китай надолго, работала там над серией картин.

В 2011-м в составе иконописной мастерской написала две иконы для иконостаса Морского Никольского собора в Кронштадте. Видите, и миниатюра, и старинные детские портреты, и современная живопись, и иконопись.

А эпидемия ковида застала Вику в Индии. И это была практически детективная история. Нельзя было выйти на улицы, там могли камни в тебя полететь, потому что местные жители считали, что это туристы виноваты в эпидемии.

Трудно было улететь. Индийские друзья на свой страх и риск укрывали у себя Викторию. Вернуться домой удалось, далеко не с первой попытки.

И можно сказать, все только начинается, зная неугомонный характер Виктории.

Китай. «В поисках красоты».

Китай. «Счастливая».

А это Россиия, Калуга. Домик на дереве в Яглово.

Портрет Евы - дочки Виктории Харченко.

«Стараюсь быть незамеченной»

Виктория уехала сразу после окончания института, работала там около года, преподавала в колледже. Это было одно из её первых путешествий.

- У нас индивидуализм, а в Китае - массовая культура, - объясняет Виктория. - Даже классы большие – по 200 человек. Мы их разбивали на несколько групп и делили между педагогами.

В Индии Виктория была дважды на пленэрах.

- У индийцев совершенно другая психология. Если у нас принято ставить цели: учеба, карьерный рост, там - колесо перерождений: в этой жизни ты не можешь поменять свой социальный статус, перейти из варны (касты) в варну. Следовательно, нечего и напрягаться.

Поэтому нет конкуренции, по крайне мере не чувствуется, или же она есть в крупных городах, куда пришла цивилизация. И нет гиперответственности, например, за выброшенный на улицу мусор. Они живут с ощущением, что все это перемелется.

А одним из последних путешествий калужской художницы была поездка на Байкал. Там она провела десять дней. Рядом - Бурятии, где Виктория тоже побывала, вдохновилась тибетской культурой Теперь в апреле собирается с двумя своими ученицами в Узбекистан. Будет жить в горном ауле, чтобы почувствовать местный колорит.

- Во время путешествий я стараюсь быть незамеченной, чтобы не вмешиваться в естественную жизнь, чтобы люди специально в позу не вставали, - объясняет художница. - Хочу поймать кусочек настоящей жизни. Поэтому не все люди знают, что попали ко мне на картины.

Как рассказала Виктория, она любит Восток, но о возвращении в Китай или Индию пока не думает, ей нравится открывать для себя новые места, побывать там, где ещё не была, потому что мы ограничены временем нашей жизни. И если есть возможность увидеть что-то новое, надо ею воспользоваться.

На открытии выставки звучала классика.

Выставка «Лики земли» продлится до 31 января. А 24 января, в 18:00 в ИКЦ состоится творческая встреча с Викторией Харченко. Январь выдался в этом году морозным, одевайтесь потеплей и приходите за теплом и эмоциями. Вход на выставку и на творческую встречу свободный. Можно будет подробнее расспросить Викторию о путешествиях и поразмышлять с ней о культурном коде.

На вернисаж к Виктории пришли даже дети и собаки.