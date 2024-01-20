Калужские педагоги-художники просили не судить их строго

Первый в этом году вернисаж в Доме музыки получиться трогательным и душевным.

Накануне Старого Нового года здесь собрались преподаватели и ученики детских школ искусств.

Общались в дружеской неформальной обстановке.

Выставка «Рукою мастера» традиционная, ежегодная и проходит в Калуге уже более 20 лет. В этот раз представлено 60 работ 35 педагогов 9 художественных школ. Их можно увидеть до 28 января.

Педагогам интересны разных техники и стили. Они использовали масло, пастель, гуашь, акварель, карандаш и т. д.

Работа Маргариты Давыдовой «В гостях у Сальвадора Дали»

Многие представили свои воспоминания о лете - цветы, пейзажи, беззаботное настроение, которое бывает в это время года, потому что у детей каникулы и можно заняться собственным творчеством.

На вернисаже педагоги просили не судить их строго, не подмечать ошибки, если они есть, всё, что они представили сделано от души.

Директор детской художественной школы Калуги Елена Глушкова позравила всех с открытием выставки.

Цветы - одна из любимых тем калужских художников-педагогов. Работа Татьяны Афониной «Пионы».

Посвятила отцу

Выставка не скучная. Есть портреты, пейзажи, натюрморты. Кстати, многие педагоги любят использовать для натюрмортов ретро-экзотику - гранёные стаканы, говорят, там интересно грани преломляются.

Педагог калужской детской художественной школы с 40-летним стажем Елена Белова представила на выставке три картины. Елена – из известной в Калуге династии художников. И в Доме музыки можно очень трогательную работу, которую она посвятила своему отцу – художнику, скульптору Валентину Белову, которому в этом году исполнилось бы 95 лет. Яблоня, простой деревенский дом и шляпа.

У Елены Беловой педстаж 40 лет.

У преподавателя детской школы искусств №1 им. Ракова Юлии Петраковой – зимняя Калуга.

Работа Юлии Петраковой.

У педагога калужской художественной школы Юлии Мадудиной в этот раз не цветы, которые она очень любит, а деревенский пейзаж с сараем. У преподавателя ДШИ №5 Ольги Птахиной – необычная работа «Весна в лесу».

Работа Юлии Мадудиной.

Работа Ольги Птахиной.

Прогулки по городу

Педагог ДШИ №9 Любовь Антонова пришла на выставку со своими учениками. И они от нее ни на шаг не отходили.

- Я выделила для выставки пару работ, - говорит Любовь Юрьевна. – В какие-то моменты надо отвлечься от проблем и увидеть красоту мира вокруг.

Прогулки по нашему городу для меня – отдых. Иногда хочется выйти и сказать: «Как у нас красиво»! Почему же никто не видит или мало смотрит! Летом беру с собой сумку с красками, благо она не тяжелая.

И если какой-то мотив меня цепляет, могу остаться рисовать. В 2023 году много рисовала осенью.

Сентябрь был теплым. Я рисовала исторический центр: Гостинорядский переулок, ул. Достоевского, Воскресенскую, Карпова. Люблю нашу старую Калугу.

И важно не бояться использовать разные материалы. Я пробовала маркерами рисовать, сделала пару работ. Но там надо приноровится. А зимой больше приходится работать дома, потому что в это время есть свои нюансы – надо не замерзнуть во время рисования.

Любовь Антонова любит рисовать старые калужские улицы.

Любовь Антонова рисовала с детства, хотя выросла не в творческой семье. Профессии её родителей связаны с лесом, а дедушка работал на железной дороге, но делал стенгазету.

- В детстве я и пением занималась, и в походы ходила (моя мама ими увлекалась и меня с собой брала), и рисовала, - рассказывает Любовь Юрьевна. – Рисовать мне нравилось, получалось.

И я стала по-другому на это смотреть. Закончила калужский колледж культуры, потом Санкт-Петербургский академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина.

А 12 лет назад Любовь Антонова решила попробовать себя в роли педагога, пришла работать в художественную школу.

- У меня трое детей, я на них потренировалась, поняла, что это не так страшно, можно и с большим коллективом справится, - смеется Любовь. - Все дети талантливые. Но к каждому надо найти подход. Кого-то нужно похвались, кому-то, наоборот, указать на недочёты. Важно направлять их.

По большому счёту, рисовать можно научить практически любого, это не является очень сложным. Люди, даже имеющие проблемы со зрением могут в графике себя проявить.

Ну и нужны усидчивость и желание. Надо учитывать возрастную психологию. Детям в одном возрасте нужно одно, а дальше они понимают, что мир сложней и передавать его сложней.

На улице холодный январь, а в Доме музыки тепло и летнее настроение.