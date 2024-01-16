Калужанка в 65 лет реализовала свою детскую мечту

В Калуге на Дубраве несколько лет работает Центр развития и социализации детей «Путевка в жизнь», руководит им 65-летняя Татьяна Краснова.

Благодаря работе в благотворительной организации, поддержке многодетных семей, Татьяна Григорьевна известна многим калужанам.

Однако мало кто знает, что женщина, которая ранее руководила Домами культуры и вырастила троих детей, недавно решила воплотить в жизнь свою детскую мечту и научиться рисовать.

Дело для души

Мы заглянули в центр в гости к Татьяне Григорьевне, на столе нас ждал горячий кофе со сладостями, а в стороне лежала папка с рисунками женщины.

— Все началось вот за этим столом, – рассказывает калужанка. – В тот день работа закончилась, уже никого не было, но я частенько остаюсь подольше, доделываю дела. Работая за компьютером, увидела рекламу онлайн школы рисования, мастер-класс карандашной графики. Мне стало интересно, я перешла по ссылке. Первый раз посидела, за урок нарисовала кошечку, у меня получилось. В тот момент во мне что-то проснулось, почувствовала такое удовольствие!

Женщина отмечает, что в самом центре есть замечательная изостудия, где педагог Ирина Комаровская учит детей рисовать. Татьяна Григорьевна всегда с интересом поглядывала на работы ребят, находилась рядом, потому что чувствовала интерес к процессу.

Первое онлайн-занятие калужанка прошла полтора года назад, с тех пор старается в свободное время тренировать руку.

— На новогодних каникулах я рисовала, – говорит руководитель центра. – Для меня это в удовольствие, дело для души. Были жизненные периоды, когда я совсем не занималась этим, но со временем опять возвращалась к карандашам и наброскам.

Передать эмоцию

Открываем папку с работами калужанки.

— Здесь я учусь передавать эмоцию в глазах, лице, жестах, конечно, все это учебные работы, – скромно добавляет Татьяна Григорьевна. – Референс мне дает учитель – это чаще всего фото, по нему я рисую. Конечно, мне подсказывают, как выполнять работу правильно. Вот, нарисовала уже второго Тома Круза, но он у меня все еще не получается, не похож.

Малыша было интересно рисовать, ведь ребенок отличается по строению от взрослого, тут все иначе. Рисунки чаще выполняю на подручных листочках, чтобы не портить хорошие.

Когда уже поняла, как рисовать карандашом, работы стали получше. Вот бабулечка-вьетнамка, смеется, улыбается. Она мне очень нравится. Вот курящий негр, тут я училась рисовать дым, показывать этот эффект. Оказалось, не так сложно, как думала.

Вот этот индеец мне понравился. Когда я его нарисовала, увидела, конечно, что один глаз у него больше, другой меньше, что одна половина лица сильно отличается от другой, но он все равно мне нравится.

Клинт Иствуд тоже есть. Я, когда референс увидела, поняла, что в таком пожилом возрасте его не видела, поэтому полезла в интернет еще другие фото смотреть.

Леонардо Ди Каприо тоже не вышел. Еще бумага была не та, карандаш не тот, не удалось.

Есть несколько цветных работ карандашами и пастелью, но до цвета я пока еще не доросла. Простой карандаш только осваиваю. Я ведь понятия не имела, как рисовать пастелью, как она дает такие полутона. Есть у меня один такой «дубовый» рисунок пастелью. Первый, неумелый, но я поняла, что это за материал.

Самый первый рисунок калужанки был сделан полтора года назад.

А вот такой кот получился уже не так давно.

Ребенок отличается по строению от взрослого, рисовать его надо иначе.

Бабулечка-вьетнамка улыбается, прикрываясь ладонью.

Индеец вышел асимметричным, говорит Татьяна Григорьевна, но она все равно довольна своей ученической работой.

Тяга с детства

В беседе с Татьяной Григорьевной мы узнали, что рисовать она любила с детства и очень хотела этому учиться, только возможности такой не было: родители много работали, а художественная школа была далеко от дома.

Росла наша героиня в Молдавии, в городе Бельцы, куда направили работать ее родителей. Прожила там с 1963 по 1976 год.

— Или потому, что детство всегда вспоминаешь по-особому, или, действительно, так и было, но то время вспоминаю, как что-то чудесное, мы как будто жили в раю, – делится впечатлениями женщина. – Это была многонациональная республика. В нашем дворе жили русские, поляки, молдаване, украинцы, еврей. Мы все дружили.

Яркое воспоминание: у соседей дочка Раечка выходила замуж. Во дворе поставили огромный шатер, накрыли столы, все соседи были. На свадьбе играл оркестр: баян, труба, скрипка, звучали молдавские песни, все танцевали народный танец – это когда люди выстраиваются, кладут руки на плечи друг другу, и вместе пританцовывают.

Я с детства люблю музыку, танец, все красивое. Молдавская музыка, ее мотивы, наверное, остались у меня в крови, несмотря на то, что мы не молдаване по национальности.

Татьяна Григорьевна, оказывается, знает несколько языков: русский, украинский, молдавский, английский и понимает итальянский, испанский.

— У нас был учитель молдавского языка в школе, он говорил нам так: «Девочки, учите молдавский, у вас будет 50% итальянского и испанского в кармане». И был прав!

Школьница Таня.

Юная Татьяна - выпускница школы (слева).

После учебы в школе Татьяна Краснова успела пожить в Ленинграде, поступила в Ленинградское областное культурно-просветительское училище на руководителя театрального коллектива самодеятельности.

Камчатская любовь

По окончании учебы по распределению уехала на Камчатку, где прожила 16 лет.

— Я попала в Пенжинский район, самый северный, почти рядом с Чукоткой, – поясняет Татьяна Григорьевна. – Там встретила своего супруга. Он тоже приехал работать, был специалистом по строительству.

Татьяна Григорьевна с супругом Михаилом Павловичем и старшей дочерью навещают родных в Бельцах. Муж с женой прожили 28 счастливых лет вместе, пока болезнь не забрала главу семейства.



Условия проживания были суровыми. Жили на Камчатке до 1995 года, за это время я успела закончить в Хабаровске институт культуры. Работала директором Дома культуры, руководителем народного театра.

Скажу, на Камчатке живут только хорошие люди, плохие там не задерживаются. На севере мороз ниже 40 градусов, пурга, снежные заносы, а дома в основном одноэтажные деревянные, из бруса. Если человек плохой, и его заметет по крышу, то никто его откапывать не станет. И еще черта местных – там не закрывают двери, эта привычка меня до сих пор иногда подводит.

Камчатка. Поселок Каменское, где жила Татьяна Краснова.

Камчатка. Татьяна Григорьевна на зимней рыбалке ловит корюшку.

Помню, плыла я как-то на катере в дождливый день по реке Пенжини, широченная река, не хуже Невы. Я видела реку, берега, покрытие морошкой и другими ягодами. Был дождь, на стеклах капельки воды. Вот у меня возникло желание нарисовать пейзаж, что я тогда увидела: реку, которая вдали поворачивает и будто упирается в высоченную сопку со снегом на вершине. Капли я рисовать уже научилась, теперь могу воплотить свою идею.

На одном из занятий Татьяна Григорьевна научилась рисовать капли воды на стекле.

Татьяна Краснова признается, что детский центр, в котором она работает, для нее, как второй дом, а люди, которые сюда приходят, будто живут большой семьей. Ей хотелось бы добавить творческих направлений для занятий, но не забывать и об основной миссии центра.

— Что касается рисунка, я уже это удержать в себе не могу, хочется учиться, творить, – говорит в завершении встречи Татьяна Григорьевна. – Знаете, жизнь у меня такая, что каждый день происходит что-то интересное. Пусть у меня будет как можно больше таких дней, чтобы я успевала всем насладиться.

Работы Татьяны Красновой. Женщина продолжает учиться рисованию в онлайн-школе.