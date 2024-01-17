Из аптек Калуги пропали популярные детские антибиотики

В аптеку, как на работу

Во второй половине декабря в нашей группе Вконтакте появился пост калужанки о проблемах с получением льготных лекарств.

Он вызвал бурную реакцию у остальных читателей, которые друг за другом стали сообщать, что тоже не могут получить положенные им медикаменты.

- Мы не можем получить лекарство уже месяц, ходим в аптеку, как на работу, каждый день, - пишет Любовь Малкова. - Это не просто бардак, это какая-то спланированная диверсия по уничтожению больных людей и особенно пенсионеров, которые в силу обстоятельств не могут купить лекарства, а получают его бесплатно.

- На днях простояла в очереди почти два часа в лекарственный отдел аптеки №1, чтобы мне сказали, что лекарства нет, - сообщает Светлана Я.

- В 4 аптеке очередь отстояли 4 часа, впереди было 78 человек, получили всего несколько лекарств, - делится Светлана Тененшток. - В прошлом месяце было получено только 1 лекарство из 10. По тел. 122 теперь не спрашивают, какие нужно выписать лекарства, приходишь в аптеку, ещё и не все выписано, но отстоять многочасовую очередь приходится, чтобы это узнать. Каждый раз в конце года творится бардак с лекарствами. Когда же наведут с этим порядок?

- «Саликву» со 2 декабря не можем получить, одни отписки и обещания, - возмущается калужанка Жанна.

Мы связались с нашими читателями и подробно расспросили их, как давно и какие лекарства они не могут получить.

Декабрьских до сих пор нет

- Льготные лекарства получает моя мама, инвалид второй группы, у нее болезнь паркинсона и инсульт, поэтому медикаменты она должна принимать регулярно, без перерыва, - рассказывает о своей ситуации наш читатель Владимир. - «Индамед», скажем так, противопаркинсонное лекарство, «Бетагестин» - после инсульта и «Апиксабан», кроворазжижающее.

Три этих препарата мама принимает без перерыва. Каждый месяц 25-го числа нам выписывают рецепт. Вот, сейчас пойду выписывать новое лекарство, а «Апиксабан» за декабрь нами до сих пор не получен.

«Индамед» - рецепт стоит на контроле, «Бетагестин» - не получали полмесяца, только пару дней назад позвонили, сказали, можно получить. Обращался в Минздрав, мне пишут стандартные ответы, что лекарства закупают по мере выделения средств из федерального и регионального бюджетов. Повторяют: «Поставьте на контроль.» Но на контроле они и так стоят, их просто нет!

Если на то пошло, даже губернатор постоянно говорил, что двухмесячный запас лекарств в городе должен быть, но что на деле!? Чем вызвано отсутствие?

В аптеках говорят, что каждый раз в конце года такая проблема. Послушайте, в Минздраве куча народу сидит! Надо же как-то спланировать все, чтобы получение лекарств шло без задержек. Для чего тогда они там сидят? Это даже не нововведение, эти препараты всегда были и будут нужны, просто настройте работу.

По телевизору у власти все хорошо, а в аптеку идешь – ничего хорошего.

Моей маме 82 года, она на лекарствах более пяти лет, были случаи задержки и ранее, до СВО вообще часто, особенно «Апиксабан», но не на месяц. Сейчас покупал лекарство за свой счет. 20 таблеток «Апиксабана» стоят 835 рублей с копейками, 2 200 рублей отдал.

На контроле, но не в наличии

- Год назад моя мама перенесла обширный инфаркт, - рассказывает жительница Куровского Анна. - Она должна пожизненно принимать таблетки «Брилинта». Раньше их выдавали бесплатно, но уже три месяца, как мы их не можем получить. Пенсия у мамы 14 000 рублей, за квартиру зимой 9 000 рублей отдает. На что ей покупать лекарства? Хорошо, мы, дети, у нее есть. Первую пачку три месяца назад мы покупали за 5 600 рублей, потом за 5 200 рублей, теперь нашли за 4 900.

Мы звоним в нашу куровскую амбулаторию, спрашиваем о лекарствах, отвечают: «На контроле».

Официально

Мы попросили прокомментировать эти жалобы Минздрав Калужской области.

- Министерством здравоохранения принят полный комплекс мер для обеспечения граждан необходимыми лекарственными препаратами, в том числе препаратами Индапамид, Апиксабан, Соликва Солостар.

Основной причиной задержки в обеспечении пациентов в конце года стал прирост льготополучателей и увеличение расходов на их обеспечение.

Рост связан прежде всего с COVID-19, постковидных осложнений, увеличением охвата диспансерного наблюдения.

Норма финансовых затрат на 1 льготника составляет 1127,80 рублей в месяц, что не покрывает реальных расходов на обеспечение пациентов из федерального бюджета, нагрузка ложится на бюджет региональный.

На ряд препаратов в течение года отмечалось отсутствие или недостаток на фармрынке России, это препараты: Метипред, Релвар Элипта. Медорганизациям рекомендовано перевести пациентов на альтернативную терапию.

Отмечались перебои с поставкой инсулина Фиасп. Сейчас препарат поставлен на склад «Калугафармация» и направлен в аптеки для обеспечения льготных категорий.

В конце ноября 2023 года губернатор региона выделил министерству здравоохранения дополнительно 148, 5 млн рублей для обеспечения пациентов до конца года, благодаря чему закуплены препараты, в том числе Индапамид, Апиксабан и Соликва Солостар и доставлены в госаптеки для льготного отпуска.

Для обеспечения калужан в 2024 году заблаговременно направлены заявки на закупку препаратов, контракты заключены, с 4 января 2024 года препараты отгружаются аптечным организациям.

По вопросам наличия льготных лекарств рекомендуем обращаться в справочную «Калугафармации» 8 958 508 73 11.

Вопрос лекарственного обеспечения на особом контроле министерства.

Нет детских антибиотиков

Пока мы готовили к публикации эту статью, к нам обратились калужане, сообщив еще об одной проблеме: в городских аптеках резко выросла цена на детские антибиотики, а некоторые из них и вовсе не купить. И это притом, что врачи выписывают на них рецепты.

- В конце декабря у меня заболел ребенок, ему назначили антибиотик Клацид, - пишет нам калужанка, пожелавшая сохранить анонимность. - Мы срочно поехали в аптеку, но там его не было. Объехали все близлежащие, потом и в других концах грода искали, во всех аптеках в один голос твердили: «Клацида нет!» Нашли в аптеке на Баумана последний пузырек, цена была нормальной.

В январе сыну назначили Панцеф. Я пошла в аптеку на Жукова, рядом с домом, спрашиваю про антибиотик, мне отвечают: «Даже не ищите, его нет. Есть аналог, он только в одной аптеке нашей сети и стоит 1 800 рублей. Я обошла на мини-рынке 7 аптек, Панцефа нигде нет. Нашли с трудом в другой части города.

У меня сложилось впечатление, что, когда дети начинают болеть, аптеки завышают цены на антибиотики. Проблема ощущается и в нехватке антибиотиков и росте цены в разы.

К примеру, Флуимуцил ранее стоил 1 200 рублей, а в декабре я нашла его с трудом, и по цене 3 300 рублей. Я купила, потому что в тот момент ребенок от кашля задыхался, я не думала о деньгах. Только потом уже анализируешь, почему такая цена?! Ее кто-нибудь вообще контролирует?

«Панцеф» ребенку калужанки назначили в январе этого года, найти лекарство в аптеках города, признается женщина, было непросто.

Не заказывают специально

Мы прошлись по аптекам города, расспросив о наличии и стоимости трех упомянутых калужанкой антибиотиков для детей.

В первой сети аптек на улице Пушкина нас встретила приветливая женщина-фармацевт. На вопрос о лекарствах, честно ответила.

- «Флуимуцил» для ингаляций мы себе сюда не заказываем, чтобы люди ценой не возмущались, она очень выросла, - поясняет фармацевт. - Но кому нужно, пожалуйста, могут купить у нас упаковку под заказ, эти три ампулы сейчас по цене около 4 200 рублей. Привозим на следующий день. Раньше, когда цена на него была хорошая, спрашивали часто. Он стоил около 700 рублей до того, как стоимость стала повышаться, потом 1 200 рублей. Последний раз нам его привозили за 3 100. Теперь вот вообще цены какие!

Детского «Клацида» нет. Только взрослая дозировка на 500 есть. «Панцефа» тоже нет. Есть только российский аналог, но там дозировка другая, надо будет делить. Когда «Панцеф» исчезать начал, мы в ноябре запаслись им, заказали много суспензий. В средине декабря у нас последний купили. Больше его нет, заказать не можем.

Спрашивает каждый второй

В следующей аптеке крупной сети, на улице Кирова, молодая женщина с большой готовностью согласилась проверить наличие антибиотиков и рассказать, как давно их нет.

- «Флуимуцила» для ингаляций нет по всей нашей сети. По началу эпидемии, может, единичные упаковки и встречались, но с тех пор под заказ даже не найдем, - отвечает фармацевт, под эпидемией подразумевая период заболеваемости с осени прошлого года. - Это препарат, который спрашивает каждый второй клиент. У нас стоит на него цена 1749 рублей, но в наличии нет. Давно не завозили.

«Клацид», да, раньше это было наше спасение, но теперь и его тоже нет уже месяц точно. В декабре у самой ребенок болел, будучи фармацевтом не смогла найти «Клацид». Где-то по нашим сетям иногда появляется. Вот сейчас только в одной нашей аптеке числится упаковка за 1 136 рублей.

«Панцеф» доступен в нашей сети, всюду есть. Цена на него не поднималась.

Заказать невозможно

В следующей аптеке кратко ответили:

- «Флуимуцила» нет, больше недели в нашей сети. «Клацид» суспензии нет несколько недель. «Панцефа» нет в продаже с конца октября.

- «Флуимуцила» нет на складе, поищите в муниципальных аптеках, но цена будет высокой, - пояснила нам фармацевт четвертой аптеки. - Цена повысилась значительно. Больше полугода у нас его нет. Последняя цена у нас была 1000 рублей, но сейчас он стоит в разы дороже. «Клацид» суспензия - тоже нет. Последняя цена на него была около 730 рублей. Из детских антибиотиков нет практически ничего. Начнем с того, что оба антибиотика импортные, отсутствуют даже в ассортименте склада. Заказать у нас его невозможно. «Панцеф» для детей суспензии тоже нет около полугода. Они просто пропали. Стоил раньше примерно 750 руб.

Мы обошли аптеки семи разных сетей. Если в некоторых еще встречался антибиотик для детей «Панцеф», то про «Клацид» и «Флуимуцил» для ингалляций практически везде отвечали одно: нет в продаже.

«Клацид» в аптеках города не найти.

«Панцеф» в этой сети аптек продается в достаточном количестве.

Минздрав комментирует

За комментарием мы обратились в Министерство здравоохранения региона.

- По информации государственного предприятия «Калугафармация» препарат «Флуимуцил» антибиотик поступает ограниченными партиями, - предоставили нам оперативный комментарий в Минздраве. - Последнее поступление препарата в городские аптеки сети ГП «Калугафармация» было в конце декабря. По состоянию на 12.01.2024 препарат имеется в аптеках № 1, 2, 7.

Лекарственный препарат «Панцеф» (международное непатентованное наименование Цефиксим) в настоящее время отсутствует в аптечной сети. Вместе с тем, по действующему веществу «Цефиксим» в аптеках имеется препарат по торговому наименованию «Супракс» – в аптеке № 1, 3, 2, 7.

По информации фирмы-производителя ООО «Эббот Лабораториз» лекарственный препарат «Клацид» суспензия (МНН Кларитромици) в настоящее время находится в дефектуре на фармацевтическом рынке Российской Федерации. Ожидаемое поступление – вторая половина февраля 2024 года.

Пациентам могут быть назначены лекарственные препараты аналогичные по действию в рамках данной фармакологической группы, имеющиеся в аптеках.

Обращений в министерство здравоохранения Калужской области по поводу отсутствия указанных препаратов не поступало.

В сухом остатке

Справедливости ради отметим, что аналоги указанных антибиотиков в аптеках есть, однако фармацевты в личном разговоре утверждали, что российские антибиотики тяжелее для организма ребенка и требуют приема дополнительных поддерживающих микрофлору препаратов.

Смогут ли урегулировать поставку импортных лекарств, покажет время. Однако остается открытым вопрос цены. Не взлетит ли она в очередной раз?