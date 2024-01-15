Донбасс углём: художник Сергей Марченко представил в Калуге проект, который никого не оставит равнодушным

В калужском музее изобразительных искусств сейчас можно увидеть передвижную выставку, посвященную Донбассу.

22 портрета.

Художник Сергей Марченко углём на грубой крафтовой бумаге изобразил реальных жителей, волонтеров, медиков и участников спецоперации.

Сергей Марченко приехал в Калугу с женой Екатериной, которая здесь училась в колледже культуры и которая помогает ему в этом проекте.

Почти все эти люди – герои сюжетов военкора Марьяны Наумовой.

- Возле портретов есть QR-код, можно перейти на сюжет и узнать об этом человеке больше, - объясняет Сергей МАРЧЕНКО. - О проекте я договаривался с Марьяной. Рисовал в основном по её фото-видео материалам.

Портрет Марьяны Наумовой вы тоже здесь увидите.

Марьяна Наумова в прошлом – четырёхкратная чемпионка мира по пауэрлифтингу, с первых дней спецоперации – военный корреспондент, автор проекта «Мы живы». В её работе много риска, но она идёт на него, чтобы рассказать, как живут жители Донбасса.

Танкист Олег «Борода» говорит, что очень сложно с ней, потому что она лезет вперёд быстрей всех, а ответственность за нее - на них.

С Олегом я знаком, мы переписываемся, привозили выставку в его родной город Ростов-на-Дону.

Портерет танкиста «Бороды» художнику особенно дорог.

- Некоторых героев я знаю лично. Вот, боец подразделения «Эспаньола» с позывным «Гора», а он маленького росточка, говорит, что от обратного взял такой позывной.

Боец с позывным «Гора».

- Хорошо знаком с матерью медика с позывным «Док». На гражданке «Док» был травматологом, сейчас на передовой оказывает первую медпомощь раненым бойцам, доставленным прямо из окопов.

Говорит, что перекись уходит литрами, а перевязочные материалы километрами. Меня поразил его измождённый вид, но «Док» не жалуется, понимая важность своей работы.

И все они говорят, что через наш проект чувствуют, поддержку, что люди вокруг неравнодушны.

Без гламура

- Всего на сегодняшний день я сделал 29 портретов, - рассказывает художник. - Рисую углём на крафтовой бумаге. Потом закрепляю всё лаком для волос.

Уголь, понятно, что не из Донбасса привезён, потому что настоящий природный уголь имеет кристаллическую структуру, он просто поцарапает крафт.

Использую специальный уголь для рисования. Но это символично. Донбасс – крупнейшее месторождение угля. И здесь характер людей закаляется, они становятся крепкими, как каменный уголь. Это люди, обожжённые войной.

Такой формат выбран, чтобы передать эмоции без гламура, без лоска. Портреты без стекла, без дорогой рамы. Это люди настоящие, такие, как есть. Здесь и сейчас.

Боец с позывным «Байден» в составе отряда «Керчь» захватил Брэдли. Два ордена мужества. Внешность обманчива, главное – характер.

- Я понял, что через портрет могу познакомить зрителей и героев, сделать их близкими друг другу, понятными. Все эти люди без исключения для меня герои. Хотел, чтобы они не воспринимались просто как новостной фон. Каждый имеет свою личную историю, почему они здесь оказались, имеют свои убеждения.

И гражданские, жители Донбасса, для меня тоже герои. Потому что они настроены, чтобы не сдаваться, не уходить со своих земель. Обрести родину в другом месте очень сложно.

Я сам это знаю: мне когда-то пришлось уехать из Таджикистана из-за начавшейся там гражданской войны. А в следующий раз я очень сильно это почувствовал, когда мне пришлось перестать ездить на Украину к дедушке, на родину моего отца. И люди, не оставляющие родину - герои.

Жительница Лисичанска Зинаида Калашникова, внучка героя Советского Союза маршала Андрея Ерёменко, живёт в доме с разбитыми окнами.У неё нашлись родственники в России, которые обещали помочь.

Понимать с полуслова

По словам Сергея Марченко, сюжеты Марьяны Наумовой он смотрит долго, а на портрет в среднем уходит два дня.

- Для меня есть несколько значимых портретов, - поделился на открытии выставки художник. - Я рисовал военнослужащего подразделения «Шторм» Сашу Сергеева. На его портрет настраивался дольше всего.

Это парень 23 лет, у него серьезное ранение: во время боевых действий он потерял ногу – вражеский дрон сбросил на него гранату. И в его взгляде есть вопрос к своему будущему, к обществу. И благодаря тому, что его поддержал волонтёр, у него появилась надежда.

Саша Сергеев получил тяжелое ранение.

Ну и конечно, портрет «Бороды», который своим взглядом даёт понять, что важно взаимопонимание с полуслова, с полувзгляда, это то, чего нашему обществу сейчас не хватает.

Ополченец из Иваново с позывным «Хоттабыч». Спокойно с высоты своих лет рассказывает молодежи о правоте выбранного им пути.

Портреты калужан

На вернисаже Сергей Марченко провёл мастер-класс. Были нарисованы портреты калужских участников СВО – подполковника в отставке Виталия Новосёлова и майора в отставке Андрея Зайцева. Эти работы Сергей Марченко обещал подарить калужскому музею изобразительных искусств.

На вернисаж пригласили калужских участников СВО - подполковника в отставке Виталия Новосёлова и майора в отставке Андрея Зайцева, чтобы нарисовать их портреты.

Сергей Марченко на мастер-классе рисует портрет Виталия Новосёлова.

Выставка «Донбасс углём» в Калуге продлится до 6 февраля. Далее её увидят жители области, а потом Твери, Тулы, Мытищ.