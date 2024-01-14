Кто мешает заниматься горнолыжным спортом калужским детям

На странице губернатора Калужской области несколько калужан пожаловались на некомфортные условия для занятий спортом на горнолыжном комплексе Квань.

Жесткие обвинения калужан заставили нас повнимательнее присмотреться к ситуации.

Как выяснилось, не все там так просто.

Как бедные родственники

Конфликт между родителями детей, занимающихся в отделении горнолыжного спорта спортивной школы олимпийского резерва «Орленок» и руководством Квани длится уже не первый год. Основные претензии, которые высказывают люди, касаются возможности тренироваться на основных склонах комплекса и комфортности раздевалок.

Последней каплей перед выплеском эмоций на странице главы региона в социальной сети стал запрет тренироваться на склонах в дни новогодних каникул.

- На сегодняшний день спортсмены лишены возможности заниматься на склонах ГК Квань, Минспорта умалчивает о проходящих этапах Кубка России по горнолыжному спорту и областных детских спортивных соревнованиях на трассах ГК Квань, зато рекламирует коммерческое мероприятие в ГК Квань, - возмущается на странице губернатора калужанка Марина Евгеньевна.

- Руководство Квани саботировало подготовку склона Старая Квань, как и строительство здания школы, - жалуется Алексей Колчин. - Минспорта в свою очередь точно также саботировало строительство нового здания школы и продолжает делать это в настоящее время. Вагончики, в которых сейчас ютятся спортсмены, не соответствуют никаким требованиям СНиП и СанПиН.

Отделение горных лыж в «Орлёнке» работает уже более десяти лет. Сейчас горнолыжным спортом занимается около 130 ребятишек. Их тренируют пять тренеров школы. Кстати, в Калуге уже есть два мастера спорта по горным лыжам, а в этом году, возможно, появится еще три. Документы поданы в региональное министерство.

Тренировки, по условиям договора между «Орлёнком» и «Кванью» подразумевают занятия спортом подопечных спортшколы на склонах комплекса. Однако, судя по гневным письмам, родители считают, что их дети тренируются на условиях «бедных родственников», что, по мнению возмущенных людей, недопустимо.

Коммерция или спорт?

В разговоре с нами руководитель ГК «Квань» Вячеслав Касабов усомнился в справедливости претензий родителей к горнолыжному комплексу.

- Поймите, мы на спорте не зарабатываем, я сам обожаю горные лыжи и всегда стараюсь идти навстречу спортшколе, - рассказал директор ГК «Квань» Вячеслав КАСАБОВ. – Ребята тренируются не только на склоне Старая Квань, но и на всех основных спусках. Что же касается тренировок в новогодние праздники, то это прописано в договоре, в эти дни занятий не предусмотрено.

Тут требуется пояснение. Содержание склонов стоит огромных денег. Это и заснежение, и работа ретраков, уплотняющих трассы, и работа подъемников, освещение трасс, обеспечение безопасности, наконец. КГ «Квань» имеет возможность заработать на содержании спусков не более 80 дней в году, новогодние праздники самое «платежное время».

Можно, конечно, отдать юным спортсменам все спуски, пусть тренируются. Вот только тренировки эти будут недолгими – не на что будет содержать склоны. А в конце прошлого года подножку поставила погода. Плюсовая температура и дожди не позволили запустить снежные пушки. Склоны начали готовить лишь в первые дни нынешнего года. И, тут понятно всем, в первую очередь заснеживали коммерческие спуски.

Более того, как рассказал Вячеслав Касабов, с «Орлёнком» у «Квани» всегда были конструктивные взаимоотношения.

- Я открыт для спорта, мы отдали «Орлёнку» около 150 квадратных метров нашей территории под строительство теплой раздевалки. Причем, цена за аренду этой земли, равна налогу на землю, который я плачу, - объясняет Вячеслав Касабов. - Я не зарабатываю на детском спорте, поймите!

Взаимпопонимание в отношениях спортшколы и горнолыжного комплекса нам подтвердил и директор «Орлёнка».

- Все проблемы решаемы, я считаю, - уверен директор СШОР «Орлёнок» Владимир ЗАИКИН. - Хорошо, конечно, если наши дети будут заниматься с 1 по 9 января, но мы понимаем и руководство «Квани». Мы, если приходим, занимаем часть склона и отдыхающим там некомфортно. Понятно, что «Квани» нужно деньги зарабатывать в том числе для того, чтобы содержать склоны, чтобы кстати, и мы могли там тренироваться.

А нас-то за что?

Удивились жестким претензиям родителей и в региональном министерстве спорта.

- Строительство нового здания спортивной школы не обсуждалось и обещано не было, - пояснили в минспорте Калужской области. - Речь шла о создании на территории горнолыжного комплекса «Квань» модульного спортивного сооружения, которое предусматривает раздевалки, санузлы, душевые, помещение для хранения инвентаря.

В декабре 2023 года был заключен договор на поставку и монтаж модульного здания для спортсменов, который по договору должен завершиться в срок до 14 февраля этого года.

Горнолыжный комплекс «Квань» проводит оснежение склонов по приоритетности. Родители были заранее уведомлены о периоде невозможности проведения тренировочного процесса на склонах ГК «Квань», утверждают в минспорта.

Кстати, со строительством здания теплой раздевалки – отдельная история. В общественную плоскость ситуация вылилась ещё осенью прошлого года. Тогда вопрос о комфортности тренировок юных горнолыжников был задан во время прямой линии с губернатором. Владислав Шапша пообещал не бросить ребят и помочь.

В ноябре были проведены торги на строительство модульного здания. Однако они были признаны несостоявшимися в связи с тем, что по результатам их проведения все заявки на участие в закупке отклонили. И, тем не менее, как сообщают в минспорте, контракт на сумму 4 млн. 693 тысячи рублей был заключен. Однако, по состоянию на 10 января участок, выделенный под застройку, пустовал.

Не согласны в минспорте и с обвинениями в приоритетности коммерции.

- Второй этап Кубка России по горнолыжному спорту (командные соревнования) в нашем сообществе освещался по-максимуму: прямой эфир с президентом региональной федерации горнолыжного спорта, анонс в социальных сетях, прямая трансляция соревнований, - пояснили представители министерства спорта Калужской области. - В наших недельных рубриках были проанонсированы областные соревнования по горнолыжному спорту, результаты воспитанников освещались в сообществе спортивной школы олимпийского резерва «Орленок».

Что на финише

Во всей этой истории, взбудоражившей общественность в первые дни нового года, на наш взгляд, нельзя огульно винить какую-либо из сторон конфликта.

С одной стороны, можно понять родителей: они хотят, чтобы их дети полноценно занимались спортом. Однако, с другой, они не до конца понимают условия, в которых существует отделение горнолыжного спорта.

По сути, бюджетное учреждение дает возможность бесплатно заниматься весьма недешевым видом спорта, растит мастеров, но возможности организации далеко не безграничны.

Удивляет позиция, занятая профильным министерством. И здесь в заявлениях родителей есть доля правды.

Уж слишком, порой, избирателен чиновник от спорта. Почему-то один коммерческий крытый комплекс рекламируется из каждого утюга, а на другой обращается внимание только после выплеска негодования на страницах губернатора в соцсетях.

Отчего такая избирательность? Непонятно…