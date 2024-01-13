Жильцы пятиэтажки в центре Калуги отбиваются от насекомых и задыхаются от вони

Недавно в редакцию обратилась калужанка Наталья МУРАВЬЕВА. Женщина проживает в доме № 36 по улице Московской.

– Посмотрите, как мы живем! Куда только не обращались, ничего не меняется! – подписала Наталья присланное ею видео. На кадрах - лестничная клетка, на которой видны насекомые: блохи, мошки.

Женщина положила под входную дверь в квартиру полиуретановый уплотнитель, но не для сохранения тепла, а чтобы исключить вероятность проникновения в ее жилье живности.

Мучительное соседство

Мы приехали к Наталье Муравьевой в гости, чтобы своими глазами увидеть проблему.

Дом калужанки находится в самом центре города, окна выходят на перекресток улиц Московской и Кирова. Женщина признается, что любит пить кофе на кухне и смотреть из окна, как просыпается город.

Однако утреннюю идиллию постоянно прерывает одно: тараканы, блохи, мошки, которые так и норовят проникнуть в квартиру с лестничной клетки.

Помимо мучительного соседства с насекомыми, жителей первых этажей временами беспокоит невыносимая вонь из подвала.

– Окна у нас в подъездах будто забиты, открыть их нереально, не можем даже проветрить, – ведет нас по этажам Наталья. В подъезде чувствуется запах сырости. – А вот эта живность у нас обитает везде, просто повсюду. Они все лезут из подвала и просто облепляют нашу лестничную клетку.

Вслед за калужанкой выходим на улицу.

— Пойдемте, я покажу вам, почему все идет к нам в подъезд и квартиры. Вот здесь видно, как забиты наши вентканалы, – показывает женщина на малюсенькие окошки, выходящие на улицу из подвала. – Посмотрите, они все грязные, никакого движения воздуха через них не происходит. Конечно, спертый воздух из подвала поднимается в квартиры на первом этаже. Я просила управляющую компанию: «Сделайте нам вентиляцию в подвале, пожалуйста. Мы задыхаемся!». Результата нет.

Жители полагают, что вентканалы в подвале забиты.

В подвал не пролезть

На наш вопрос, как попасть в подвал, Наталья снова заходит в подъезд. Здесь, на первом этаже под лестницей, видим небольшую дверцу.

— Вот это техподполье, – отвечает калужанка. – Только работники туда никогда не залезают. Ну посмотрите, какая маленькая дверца, не каждый взрослый мужчина сюда пролезет.

Женщина с усилием открывает тяжелую деревянную дверцу. Вместе с затхлым запахом из подвала на нас вылетают мошки. Внутри видим коммуникации, но спуститься к ним, действительно, непросто.

В техподполье пробраться непросто.

– Вот у нас пауки, а отсюда лезут тараканы и блохи, комары тоже летают, – перечисляет обитающую в подвале живность калужанка. – Вот, видите, какой запах сразу бьет. Временами мы просто задыхаемся, не только в подъезде, но и в своих квартирах.

Квартиру в этом доме Наталья купила в ипотеку 14 лет назад. Хороший ремонт, уютная обстановка, – женщина творческой профессии и жилье обустроила со вкусом.

— Я работаю по 12 часов, прихожу домой, когда темно, и даже боюсь по лестнице идти до квартиры, как бы насекомых домой не принести, – признается жительница. – У нас последние годы, бывает, пар идет из подвала и поднимается по лестнице в квартиры. Иногда настолько густой, что ничего не видно. Весной в квартире особенно едкий запах сероводорода, канализации. У моей взрослой дочери астма, она старается не приходить ко мне домой, здесь у нее начинаются приступы, теперь только я езжу к ней, чтобы навестить.

«Проблемы никуда не делись»

— Я проживаю на втором этаже дома, живу здесь 32 года, – говорит жительница дома Нина. – Насекомые в таком количестве появились, наверное, лет семь назад, а влажность из подвала всегда была, но почему, какая там проблема, не могу сказать. Были разговоры, что надо искать причину, лезть в подвал, но на этом все останавливалось. Других новостей мы не получали. Может быть, для УК и понятна причина, да только нам, жильцам, не говорят. Проблемы никуда не делись, хотя жильцы и писали о них, и говорили.

— Я живу в доме около 7 лет, за все эти годы я не видела ни одной уборки от управляющей компании, – жалуется еще одна соседка Наталья ЕРОВИКОВА. – Жильцы сами убираются. Когда появляется резкий сапах в подъезде, не можем проветрить, окна невозможно открыть, кроме того, пытаться это сделать опасно, они состоят из небольших кусков стеклышек. Насекомые есть, это беда. Я постоянно покупаю средства от тараканов, мушек и прочих, которые постоянно откуда-то лезут, – завершает рассказ Наталья.

Насекомые на подоконниках каждого этажа.

Регулярно жильцы выметают вот такой мусор.

Дырявый капремонт

Среди нареканий от жителей дома звучат и претензии к качеству кровли. Крышу сделали примерно в 2020 году, но после этого вода продолжала стекать по стенам подъезда пятиэтажки.

— Год назад в этот счетчик текла вода, искры от него разлетались, – вспоминает Наталья Муравьева. – Я боялась, что мы тут сгорим. Знаю, что жители верхних этажей жаловались на вытяжку, она гудит иногда так, что уши закладывает. Им очень слышно.

На пятом этаже в определенную погоду с крыши течет.

За комментариями мы обратились к старшему по дому, Сергею. Мужчина ранее был выбран жителями.

На наш звонок Сергей ответил, но, когда услышал, что ему звонит журналист по поводу дома, в котором он проживает, ответил раздраженно и отказался от комментариев.

Официально

Как выяснилось жильцы дома написали кучу жалоб в Роспотребнадзор, СЭС, прокуратуру, ГЖИ. Некоторые ответы уже получены.

К примеру, жилинспекция подтвердила наличие проблем с открытием окон в подъезде, насекомыми и предложила управляющей компании провести дезинсекцию, разблокировать окна.

За комментариями мы обратились и в саму организацию, которая обслуживает этот дом.

— Многоквартирный дом находится в управлении нашей компании с 1 января 2015 года, – говорится в ответе комунальщиков. – В процессе обслуживания были выполнены работы по капитальному ремонту крыши, ремонту входных групп в подъезды №№ 1-4, а также устройство надподъездных козырьков. Осмотр здания проводится два раза в год: перед отопительным сезоном и после его окончания. Обращение на наличие насекомых (мушек) на лестничной клетке в подъезде №1 поступило от жителей в ноябре 2023 года. На месте утечек в техподполье на инженерных сетях не выявлено, грунт в техподполье сухой, запах отсутствовал. Для устранения насекомых дважды были проведены работы по дезинсекции мест общего пользования.

Берите все в свои руки

Коммунальная проблематика, похоже, в нашей стране прописалась навечно. Однако есть и другая проблема - в головах людей. Довольно значительная часть нашего общества все еще помнит советскую систему, когда за все отвечало государство и надо было требовать, ругаться, выбивать, жаловаться, и по инерции продолжает двигаться в этом направлении. Однако мы уж не один десяток лет живем в системе рыночных отношений, на рельсы которых перенесена и вся система ЖКХ.

Но многие до сих пор не понимают, что в этой реальности не власти, не надзорные органы и частенько даже не управляющие компании, а именно они сами решают, что, когда и как должно делаться в их доме.

Если вы хотите, чтобы управляющая компания убиралась в подъездах – проведите общее собрание собственников, установите плату за уборку и проголосуйте за это. И управляющая компания обязана будет нанять уборщицу и платить ей.

Не нравятся старые почтовые ящики? Соберите общее собрание собственников, проголосуйте за их замену, утвердите расходы, и управляющая компания будет обязана провести эту работу.

Не нравится старший по дому? Соберите общее собрание собственников и смените его на другого.

Не нравится работа управляющей компании? Ну, вы поняли.

Как показывает практика, в тех домах, где есть активные жильцы, готовые сотрудничать с коммунальщиками, а не строчить на них жалобы во все инстанции, проблемы планомерно решаются.

Нормальные, а не прохиндейские управляющие компании с радостью идут навстречу таким людям и помогают со всеми бюрократическими проволочками.

И документы для общего собрания подготовят, и вопросы для постановки на голосование грамотно сформулировать помогут, и бюллетени распечатают, да еще и сами их собственникам раздадут.

Конечно, решение большого количества типичных для многоквартирных домов проблем часто выходит за рамки платы за текущий ремонт. То есть требует дополнительных финансовых затрат.

Так что выбор в ситуациях, подобных той, в которую попал дом по улице Московской, 36, очевиден – либо раскошеливайся и решай проблемы, либо пиши жалобы и копи эти самые проблемы.

Увы, но вот такая она – реальность капитализма, в которой мы все живем уже четвертый десяток лет.