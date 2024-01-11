Новый год наступил: куда сходить в Калуге после насыщенных новогодних праздников

Все салаты доедены, все песни оттанцованы, а все напитки допиты.

И мы подготовили для вас нашу традиционную еженедельную афишу мероприятий, первую в 2024 году.

Итак, рассказываем вам о событиях, которыми пройдут в городе после длинных выходных.

Арена КТЗ (Московская, 212)

13 января в 19:00 состоится юмористический концерт Игоря Маменко.

После школы ныне известный российский юморист поступил в цирковое училище, потом вместе со своим другом Николаем Лукинским создал миниатюру «Солдат и прапорщик», а в 2003 году состоялся дебют Маменко в «Аншлаге». На протяжении творческого пути у Игоря Маменко были как сольные выступления, так и в тандеме с другими эстрадниками. В 2005 году он был удостоен звания «Заслуженного артиста России».

Калужский Дом музыки (Кирова, 6)

20 января в 11:00 и 13:00 состоится спектакль - феерия «Щелкунчик».

Злобный Мышиный Король больше не будет никому угрожать, благородный Щелкунчик победит коварных мышей, а прекрасная Мари станет настоящей принцессой. Но для этого ребятам необходимо пройти испытания, так сказал крестный девочки Дроссельмейер.

13 января в 17:00 пройдет концерт «Мелодии зимы».

Солистка Дома музыки Полина Замкова выступит совместно с ансамблем русских народных инструментов «Артель». В программе прозвучат романсы, русские народные мелодии и авторская музыка. Артисты исполнят такие музыкальные произведения, как «А снег идет», «Зимушка зима», «Русская метелица» и другие.

17 января в 19:00 пройдет концерт «Новая звезда. Карина Мостовая».

В нынешнем году артистка представит Калужскую область на Всероссийском вокальном конкурсе «НОВАЯ ЗВЕЗДА». Девушка является лауреатом международного конкурса молодых исполнителей «Свой Путь» в Италии (Палермо) и лауреатом 1-ой степени международного вокального конкурса «Stars rain». Карина Мостовая представит сольную программу. Она исполнит музыкальные произведения на русском, английском, испанском и цыганском языках. Музыкальное сопровождение - фортепиано и контрабас.

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

13 января в 12:00 пройдет иллюзорное шоу для детей «Фокус-покус».

Свою программу представит фокусник-иллюзионист Калужской филармонии Мануэль Казарян вместе со своим ассистентом Гаянэ Казаряном. Гостей ждут фокусы, волшебные превращения и таинственные исчезновения.

13 января в 19:00 вновь состоится иллюзорное шоу Мануэля Казаряна «Чудеса на Старый Новый год».

Зрители снова окунутся в мир иллюзий. Фокусник любит работать в классическом стиле с платками, картами, газетами и другим реквизитом. Он также делает упор на фокусы с участием зрителей.

16 января в 19:00 состоится музыкально-литературный вечер «Мир русской усадьбы. Грабцево».

Село Грабцево когда-то являлось вотчиной состоятельного рода Еропкиных. Во второй половине 18-го века она принадлежала екатерининскому вельможе Еропкину, который был на должности московского генерала-губернатора в течение нескольких лет. При нем, кстати, создали усадебный ансамбль Грабцево. Об этих и многих других фактах, вы сможете узнать при посещении этой программе. В качестве музыкальных сопровождений будут романсы, русские народные песни и другие музыкальные произведения.

19 января в 19:00 состоится концертная программа Ярослава Сумишевского «Счастливым быть!»

Она посвящена 40-летию артиста. Одни из его самых известных песен: «Не гаснет свет», «Люблю», «У Беды Глаза Зеленые». Народный певец исполнит самые важные и значимые для него музыкальные произведения. А также поделится со зрителями музыкальной историей своего творческого пути.

Калужский областной драматический театр (Театральная площадь,1)

12 января в 18:30 состоится спектакль «Гамлет» по пьесе В. Шекспира.

История повествует о юном принце по имени Гамлет, который мстит за смерть своего отца. Об этом его попросил призрак почившего монарха. В спектакле поднимаются несколько вопросов: по-настоящему ли Гамлет любит Офелию? И не повредился ли принц рассудком? Ведь со временем он начинает вести себя все менее адекватно.

13 января в 18:30 состоится спектакль «Недоросль» по пьесе Д. Фонвизина.

Деспотичная госпожа Простакова приютила в своем доме девушку-сироту Софью, которая унаследовала состояние своего дяди. Женщина решила не упускать такой шанс и женить на девушке своего недалекого, но горячо любимого сына Митрофанушку. Удастся ли ей это сделать, вы увидите сами.

14 января в 18:30 пройдет спектакль «Золотой теленок».

Неутомимый авантюрист и мошенник Остап Бендер вновь мечтает разбогатеть. И на этот раз деньги ему нужны, чтобы перебраться в Рио де Жанейро. На украденные средства он открывает контору по заготовке рогов и копыт, а еще у него появляется орден Руна, он же Золотой Теленок. Удастся ли Бендеру осуществить свой план и покинуть Советский Союз, вы сможете узнать сами.

16 января в 18:30 состоится спектакль «Шинель».

Акакий Акакиевич Башмачкин работает мелким госслужащим и едва сводит концы с концами. У него есть мечта – новая Шинель. Но как только чиновник ее приобретает, то тут же лишается.

17 января в 18:30 состоится спектакль «Онегин».

Произведение Александра Сергеевича Пушкина больше напоминает дневник, чем роман. Молодому эгоистичному аристократу Евгению Онегину уже наскучила его светская жизнь. Однажды он приезжает в деревню, где знакомится с Татьяной. Девушка влюбляется в него, но мужчина ей отказывает. Через несколько лет она выходит замуж за другого и становится светской дамой. Они вновь увиделись. Евгений понимает, что Татьяна нужна ему, на та лишь отвечает:

- Я век другому отдана и буду век ему верна.

18 января в 18:30 пройдет спектакль «Играем в дружную семью» по пьесе французского автора Марка Камолетти.

Весёлая комедия положений. Каждый член простой с виду благополучной семьи имеет массу секретов. И их тайны так бы и оставались тайными, если бы не один роковой звонок.

18 января в 19:00 пройдет спектакль «Москва - Петушки».

Главный герой Веничка едет на подмосковной электричке, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Примечательно то, что его короткая поездка напоминает путешествие греческого царя Одиссея, которое было около 3 тысяч лет назад.

19 января в 18:30 состоится спектакль «Пигмалион».

Когда-то богиня любви Афродита оживила скульптуру Пигмалиона, бесконечно влюбленного в свое творение мастера.

В постановке профессор фонетики Генри Хиггинс пытается привить простушке-цветочнице светские манеры, со временем девушка становится все прекраснее, а педагог, сам того не замечая, понимает, что больше не равнодушен к ней.