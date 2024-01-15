Утраты года: вспоминаем известных в Калуге людей, которые ушли из жизни в 2023 году

В 2023 году было много печальных потерь.

Ушли из жизни замечательные, талантливые люди.

Их знали многие жители нашего города.

16 января на 97-м году не стало ветерана Великой Отечественной войны, майора милиции в отставке Валентина Михайловича ЕСАКОВА.

В 1943году Есаков был призван на военные сборы под Тулой.

Затем начал службу в 83-м пушечном артиллерийском полку: сначала вычислителем батареи, командиром отделения топографической разведки, а после его перевели в оперативный отдел штаба бригады.

Участвовал в войне с Японией. После войны много лет командовал взводом разведчиков и связистов.

В Калужскую область Валентин Михайлович вернулся в 1959-м.

Нначал работать в детской колонии, а потом преподавал в школе физику и основы производства.

В 1969-м стал сотрудником органов внутренних, прослужил 16 лет.

27 февраля стало известно, что в возрасте 53 лет скончался начальник управления ЖКХ Александр КОЛЕСОВ.

Практически вся его трудовая деятельность была связана со сферой жилищно-коммунального хозяйства.

Более 10 лет Александр Валентинович проработал в управлении жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, пройдя должности главного специалиста, начальника отдела, председателя комитета, заместителя начальника управления.

Он занимался вопросами расселения из аварийного жилфонда, содержания и развития коммунальных сетей, ремонта многоквартирных домов и многим другим.

2 апреля на 69-м году шёл из жизни известный калужский журналист Александр ТРУСОВ.

Он родился в деревне Слаутино Мещовского района. Работал на телевидении, в печатных средствах массовой информации области.

Был членом Союза журналистов России.

Последние 15 лет работал в «Калужской неделе», вёл военно-политическую и социальную тематику.

Был настоящим профессионалом, ответственным, добрым и отзывчивым человеком.

2 апреля в Калуге после тяжёлой болезни умерла актриса драматического театра Эмилия ЛЕНКОВСКАЯ.

Она окончила театральный факультет Саратовской консерватории. Сначала работала в Якутском театре драмы. А с 1988 года служила в калужском драмтеатре. Её актёрская карьера складывалась успешно, она сыграла множество ролей.

- Она была женщиной утончённой красоты, изящества и высокого вкуса, и многие её героини обладали неотразимым женским обаянием.

Но актриса Ленковская никогда не боялась воплощать на сцене характеры, далёкие от высоких стандартов, с увлечением работала над ролями женщин отнюдь не идеальной внешности и манеры поведения. Эта актёрская гибкость – важнейшее профессиональное качество, которым Эмилия Ленковская обладала, - рассказали в драмтеатре.

В последние годы Эмилия Ленковская играла Августину в спектакле «Восемь любящих женщин», Софью Игнатьевну Турусину в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты», купчиху Белотелову в спектакле «Как Миша Бальзаминов за счастьем ходил».

25 апреля, на 61 году ушёл из жизни директор лесопожарной службы Калужской области Алексей ЖУКОВ.

В системе лесного хозяйства он проработал более 14 лет. С 2012 - в должности руководителя лесопожарной службы.

- Под его руководством спасены десятки гектаров леса, объекты жизнедеятельности и экономики, - отметил министр. - Алексей Николаевич отличался исключительным трудолюбием, был настоящим профессионалом своего дела, увлеченным и уважаемым человеком.

20 июня печальная новость пришла из Обнинска: на 89 году жизни скончался известный ученый, заслуженный метеоролог Российской федерации Сергей ВАКУЛОВСКИЙ.

Он был геофизиком, экологом, специалист по радиоактивному загрязнению.

Пять лет он возглавлял группу в Чернобыле, исследовал там воздействие радиации.

Вакуловский был награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Мужества и пятью медалями.

21 июня стало известно, что на 65-м году жизни скончался бывший депутат Законодательного Собрания Калужской области Александр БУШИН.

Вся его жизнь была связана с целлюлозно-бумажной отраслью. После школы пришел работать на Кондровский бумажный комбинат.

Потом создал и возглавил ООО «Гигиена-Сервис». Бушин дважды избирался в Кондровскую городскую Думу и дважды в областное Заксобрание. Он регулярно попадал в список самых богатых калужских депутатов.

26 июня стало известно о смерти Елены ПАВЛОВОЙ - одного из ключевых сотрудников министерства цифрового развития Калужской области.

37 лет своей жизни она посвятила развитию государственных информационных технологий нашего региона. Самым значимым ее вкладом в это дело стало создание портала органов власти Калужской области.

Благодаря Елене Валентиновне на интернет-портале существует версия для инвалидов по зрению, настроены модули поиска, встроены модули переводчика, работы с изображениями, просмотра документов, есть возможность сообщить об обнаруженной ошибке и многое другое.

Коллеги запомнили Елену жизнерадостной и готовой прийти на помощь любому.

26 июля пришло известие, что на 87-м году жизни в Калуге скончался депутат городской думы в 1997-2001 годах Виктор ФЕДУЛОВ.

Он закончил калужский строительный техникум. Уехал в Казахстане, осваивать целину, потом работал мастером-строителем в Восточной Сибири.

В 1962 году вернулся в Калугу и 36 лет проработал в управлении капитального строительства Калужского турбинного завода.

Федулов вошел в историю как один из авторов флага и герба Калуги, утвержденных в 1999 и 2000 годах.

6 августа, на 71 году ушел из жизни известный российский архитектор Сергей ТКАЧЕНКО.

Он был главным архитектором Калуги с сентября 2014 по декабрь 2015 года.

Весной 2015 года архитектор представлял 10 проектов, которые могли бы изменить Калугу.

В нём в том числе были реконструкция и реставрация Театральной и Воскресенской улиц, реорганизация территории Березуйского оврага от Оки до улицы Кирова, набережной Оки с прилегающими территориями, реставрация Дома архитектора.

23 августа не стало председателя Региональной общественной организации «Федерация фитнес-аэробики Калужской области» Александра ДУБОВА.

Александр Валентинович внес огромный вклад в развитие фитнес-аэробики Калужской области.

Под его руководством команды побеждали на международных и всероссийских соревнованиях.

Для спортсменов он был ориентиром и поддержкой на жизненном пути.

8 сентября стало известно о безвременной кончине известной журналистки из Калуги Натальи ТЕРЕХОВСКОЙ.

Её не стало в возрасте 60 лет.

Наталья пришла в профессию в начале 1990-х. Работал на областном радио, вела авторские программы на ГТРК «Калуга». Была творческим, добрым человеком, умеющим поддержать и вдохновить. Наталья позиционировала себя как православный журналист.

В августе Тереховская попала в больницу в тяжелом состоянии, выписали её домой в первых числах сентября, но, как она сама отмечала, с неустойчивой сатурацией.

14 сентября на 64 году жизни умер писатель, поэт, педагог Пётр КАТЕРИНИЧЕВ.

Он родился в Калуге, закончил КГУ и Литературный институт в Москве.

Написал романы «Редкая птица», «Огонь на поражение», «Игра теней», «Беглый огонь», «Иллюзия отражения», «Охота на медведя» и других.

По книге «Охота на медведя» снят художественный фильм «Медвежья охота».

Петр Катериничев писал и песни и сам исполнял их на гитаре.

9 октября в Калуге на 82 году жизни после продолжительной болезни скончался заслуженный артист России, актер драматического театра Евгений СУМИН.

Сумин родом из Куйбышевского района, закончил Государственный институт театрального искусства в Москве. В Калужском драмтеатре работал с 1980 года.

- Евгений Николаевич не обладал героической внешностью, но его мужская харизма, яркий артистический талант, его узнаваемый густой баритон были поистине мощными и неизменно покоряли зрительный зал, - говорят в театре. - Образы, созданные на сцене Суминым, были масштабны, притягательны, социально значимы.

В 1997 году Евгений Сумин был удостоен почетного звания «Заслуженный артист России».

11 октября из жизни ушёл Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, мастер спорта СССР, тренер по дзюдо Вячеслав Иванович ДЕЕВ.

Ему было 72 года.

С 1983 года Вячеслав Иванович был председателем комитета по физической культуре и спорту Бабынинского района.

Через пять лет основал Детско-юношеский клуб физической подготовки. Он до последнего дня работал тренером-преподавателем по дзюдо.

6 ноября, стало известно о смерти президента Адвокатской палаты Калужской области Юрия ЛЕЗИНА.

Лезин проработал адвокатом более 30 лет.

В 2014 году он был избран президентом Адвокатской палаты Калужской области.

В 2020 году удостоен премии Ассоциации юристов России «Юрист года» в номинации «Правозащитная деятельность».

15 ноября, в возрасте 78 лет скончался калужский врач-сексолог Юрий ВОРОНИН.

Сначала он работал в городском роддоме акушером-гинекологом, был главным врачом Центра планирования семьи

А последние 22 года - врачом-сексологом в психиатрической больнице.



- Юрий Трофимович был светлым человеком, добрым и отзывчивым доктором, всегда спокойный, внимательный - он всегда пользовался любовью и уважением как среди коллег, так и среди пациентов, - так отзываются о нём коллеги.

17 декабря на 70-м году жизни после продолжительной болезни умер выдающийся спортсмен и общественный деятель Александр ЕФРЕМЕНКО.

Мастером спорта СССР по биатлону, он первым в Калуге выполнил норматив мастера спорта, участвовал в чемпионате СССР.

Александр Васильевич был председателем Общественного совета при Министерстве спорта Калужской области и президентом областной федерации пулевой и стендовой стрельбы.

