Гадаем на калужских чиновников: пополнение в семье, перемены и коварные женщины

Сейчас святки, значит, пора гадать. Как обычно перед Старым Новым годом мы встретились с одной калужской предсказательницей, чтобы погадать на чиновников.
Гадает она на картах мадам Ленорман и только в святочные дни. В этот раз предсказательница пришла к нам в редакцию.
И мы под ёлочкой разложили карты. Давайте посмотрим, что выпало.
Ключ от судьбы
Губернатору Владиславу ШАПШЕ второй год выпадают хорошие карты. В прошлый раз мы нагадали ему много энергии, сильное покровительство.
У него выпала тогда и карта «Коса» - это то, что резко срезает колос, чтобы дать вырасти новому хлебу, то есть какие-то проекты приходится заканчивать, чтобы начать что-то новое. Возможно, это касается калужских автомобильных заводов, которые сейчас перезапускают производство.
2024 год у губернатора будет лучше, чем прошлый. Меньше врагов, меньше препятствий, проблем. Карты показывают, что у нему идёт хорошее сообщение по поводу улучшения какой-то давней ситуации.
Очень дружественная атмосфера вокруг него сложилась. Хорошие отношения у него и с теми, кто ему покровительствует. У него сейчас есть ключ от судьбы, все возможности делать город и область лучше.
Конфетно-букетный период
Городскому голове Дмитрию ДЕНИСОВУ в прошлый раз мы нагадали хорошие перспективы. Тогда выпала карта «Крепость», указывающая на то, что он крепко сидит и чувствует себя защищённым.
2024-й у городского головы, как и у губернатора, будет лучше. У него тоже очень дружественное окружение и сильные связи. К концу года в его семье или близком окружении кто-то объявит о помолвке.
Плохая полоса уходит, остается в прошлом. Сейчас у него «конфетно-букетный» период в жизни.
Год хуже, чем прошлый
У заместителя губернатора, руководителя администрации губернатора Карины БАШКАТОВОЙ в прошлый раз карты показывали сложный год, когда надо делать выбор, а также возможный переезд.
В этом году тема переезда остается для неё актуальной. Вновь выпадает эта карта. Что-то критически поменяется.
Это может быть как реальный переезд в другой регион или город, а, может, просто некие-то серьёзные перемены. Это не плохо и не хорошо. Что-то старое трансформируется, уходит, чтобы родилось что-то новое.
Ещё карты говорят, что у неё появился какой-то покровитель, который помогает.
Но с кем-то в этом году она будет и ругаться, из-за денег в том числе. Год хуже, чем прошлый.
Выпала «Метла»
У заместителя губернатора Ольги ИВАНОВОЙ тоже какой-то покровитель идёт у нее. Карты показывают, что недавно у нее произошло что-то новое, в связи с чем и появился этот покровитель.
И выпала карта «Метла». Возможно, у неё будет новый начальник, который станет «мести» по-своему или предстоят перемены в её окружении.
Но все образуется, ей надо к этому отнестись как к процессу обучения, что она учится новому чему-то, выходит на новый уровень. И не обижаться ни на кого-то, потому что проблемы мелкие, они решаемы.
Идти в «гору»
Министру здравоохранения Константину ПАХОМЕНКО карты предрекают хороший год. Сейчас у него все нормально. Он много времени проводит дома, много внимания сейчас у него занимает именно эта сфера жизни.
А для высоких результатов на работе ему надо взбираться в гору. Это будет тяжело, но придётся сделать, чтобы достичь вершины. И не надо избегать этого, потому что вершина достигаема.
Жизнь поменяется
Главе администрации Обнинска Татьяне ЛЕОНОВОЙ тоже выпал какой-то покровитель. Может, им всем даже кто-то один покровительствует. И у неё жизнь в этом году жизнь сильно поменяется.
Идёт переезд. Возможно, её позовут на другое место или в другой город на повышение. И ей придется полностью менять жизнь. Но она пока об этом ещё не знает, потому ей выпала «Закрытая книга».
Сложная ситуация
Министру финансов области Валентине АВДЕЕВОЙ карты в прошлый раз предсказали хороший год, стабильность, дружеское окружение. В этот раз карты показывают сложную ситуацию.
И у неё могут быть перемены и переезды. Какая-то женщина в возрасте или имеющая на нее влияние, обманывает ее. И из-за этой женщины возможны какие-то потери, как личные, так и связанные с карьерой. Надо быть осторожней.
Будет мешать женщина
Погадали мы и на нового министра транспорта Калужской области Александра ШПИРЕНКО, назначенного в конце 2023 года. Расклад показал, что на новую должность он пошёл охотно, ему всё нравилось и всё устраивало.
Но потом оказалось, что не все так радужно, есть проблемы. И ситуация будет усугубляться.
Здесь выпадает какая-то женщина, которая будет подкидывать ему проблем. Но закончится эта история хорошо. Ему надо научиться как-то взаимодействовать с этой женщиной, иметь её в виду и отстаивать свои интересы.
Идти будет тяжело
В прошлом году мы нагадали, что у регионального министра образования Александра АНИКЕЕВА начинается какой-то новый этап, к которому него есть ключ: крупный проект или перемена статуса, повышение.
Но повышения не произошло, а вот проектов в сфере образования множество.
На 2024 год карты выпали не очень хорошие. Всё будет тяжело идти, со скрипом. Но в конце года у него всё будет хорошо, карты показывают его дома, в окружении семьи.
Выпало «Кольцо»
Бывшему губернатору, а ныне сенатору Анатолию АРТАМОНОВУ в прошлом году карты показали в целом хороший год. И сейчас показывают, что всё хорошо у него, он живёт в любви и гармонии.
Прекрасные новости будут в семье. Возможно, кто-то поженится, потому что идет «Кольцо». И даже может быть пополнение в семье. Очень хорошие карты, очень хороший год.
Грядут перемены
В сентябре 2023 министром сельского хозяйства Калужской области стал Александр ЕФРЕМОВ, сменивший на этом посту Леонида Громова. В прошлом году мы гадали на Громова и карты говорили, что он хорошо владеет ситуацией. Но то, что он покинет свой пост, они не показали.
В раскладе на Ефремова идет хорошее начало. Но ему сейчас непросто, много предстоит поездок, какие-то перемен. И они будет серьезными.
Выпала карта «Гроб». Она обозначает окончание какого-то периода, отказа от старого и переходу к чему-то новому с прицелом на лучшее будущее.
Нет проблем
У заместителя руководителя администрации губернатора Калужской области Ильи ЗЕНОВА год сложится очень оптимистично.
Карты «Солнце» и «Букет» показали, что у него вообще нет проблем, какие бы его беспокоили и на которые бы стоило гадать. О него все отлично. Хорошее здоровье, много сил в этом году будет.
«Солнце» указывает на удачный исход любого дела. Он сейчас находится на своём жизненном рассвете.
Будет ребёнок
У депутата Государственной думы от Калужской области Ольги КОРОБОВОЙ идёт… беременность. На это указывают карты «Аисты» и «Ребёнок». Кроме того, могут быть перемещения, путешествия, обустройство семейного гнезда.
Всё у нее хорошо. Мелкие проблемки бывают, но сгустятся тучки и прольются дождиком. Ничего страшного. А к концу года идёт ребенок в семье.
Звёздный год
Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вячеславу ЛЕЖНИНУ в прошлом году выпали самые лучшие карты. В этот раз тоже получился благоприятный расклад. У него много сил, энергии.
Будет хороший «звёздный» год, он будет звездой. Все классно, ключи от жизни у него в кармане. И он может всем распоряжаться. У него, как и у Дмитрия Денисова, «конфетно-букетный» период в жизни.
Счастливые карты
Главе городского самоуправления Юрию МОИСЕЕВУ в прошлом году выпала звёздная жизнь и перемены к лучшем. Этот год будет не хуже.
Карты говорят, что он купается в любви, у него все хорошо. Ему выпала одна из самых счастливых карт в колоде – «Сердце».
Больше частью его сейчас занимают личные дела, дом и семья. От получит какие-то хорошие известия от женщины, старше него, которая ему помогает.
Стоит угроза
Председателю законодательного собрания Калужской области Геннадию НОВОСЕЛЬЦЕВУ в прошлый раз выпадали заботы, мелкие финансовые новости и возможный ремонт.
В этот раз в раскладе на него появилась какая-то женщина, которую он знает и которая играет какую-то роковую роль в его жизни.
Как говорят карты, сейчас он много занимается личными делами, здоровьем. А вот кончится это всё может плохо. Ему стоит переключить свое внимание на работу, иначе придется с чем-то попрощаться. У него угроза стоит, меньше надо доверять женщинам.
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