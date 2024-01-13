В год Дракона в Калуге случились землетрясение и наводнение

Давайте заглянем в историю и посмотрим, что происходило в нашем городе в разные годы Дракона.

1532 - год черного водяного Дракона

На реке Осетр разбита русскими войсками татарская орда, сметающая все на своем пути. По берегу Оки размещена армия, какой прежде никогда не было.

1592 - год черного водяного Дракона

Татары разорили рязанские, каширские. Тульские земли. Летописи говорят об огромном числе уведённых в неволю. Разорены мещовские, козельские, воротынские и перемышльские земли.

1700 – год белого металлического Дракона

20 января через Калугу в Москву проехал запорожский гетман Иван Степанович Мазепа, впоследствие переметнувшийся к шведам и туркам, покончил с собой, выпив яд в 1709 году.

1748 – год жёлтого земляного Дракона

В Калуге победили холеру. С 31 июля 1848 года в нашем городе проводилось ежегодное празднование иконы Божией Матери «Калужская» в честь избавления от холеры.

1784 – год зелёного деревянного Дракона

1 октября в Калуге по Указу Калужского наместнического правления открыта больница.

1784 – год зелёного деревянного Дракона

27 августа в селе Верхняя Маза Симбирской губернии в дворянской семье родился поэт, герой Отечественной войны 1812 года Денис Давыдов. Его партизанский отряд действовал в том числе и на Калужской земле.

1808 – год желтого земляного Дракона

11 февраля в селе Долбине Козельского уезда родился собиратель фольклора Пётр Киреевский.

Петр Киреевский начал записывать народные песни в 1831 году, ездил по разным губерниям России.

1820 – год белого металлического Дракона.

Летом в Калуге было сильное наводнение. Вода поднималась до ограды Казанской церкви.

1832 – год чёрного водяного Дракона

11 января в Калуге и Козельске произошло землетрясение.

1844 – год зеленого деревянного Дракона

10 августа по рекам Болве, Десне и Днепру начал курсировать пароход «Людиново», который был выписан из Англии заводчиком Сергеем Мальцевым и окончательно собран на Сукремльском горном заводе в Жиздринском уезде.

23 февраля в селе Путогино Масальского уезда Калужской губернии в семье священника родился писатель Иван Андреевич Баталин, учился в калужской духовной семинарии.

25 февраля в Калуге в дворянской семье родился ученый-биолог, путешественник Михаил Михайлович Местергази. Он был первым хранителем калужского музея «На благое просвещение». В 1914 году подарил музею 714 предметов.

Михаил Местрегази В своё первое путешествие — ​в Юго-Восточную Азию Михаил отправился, когда ему было 24 года. Побывал в Китае, Индии и Малайзии. Он хорошо рисовал и увлекался фотографией.

2 марта в Калуге родился художник, искусствовед, критик Георгий Крескентьевич Лукомский.

1904 года – год зеленого деревянного Дракона

7 мая в Калугу приехал император Николай II. Он прибыл для осмотра войск, отправляющихся на Дальний Восток. Император молился в Троицком кафедральном соборе.

12 мая Константин Эдуардович Циолковский купил дом в Калуге на улице Коровинской, 61, где прожил 30 лет. В 1936 году здесь был открыт Мемориальный дом-музей Циолковского.

25 июня в деревне Утринка (ныне деревня Мироново) Юхновского района родился герой советского Союза Пётр Моисеевич Миронов. В 1943 году Миронов в составе передового отряда переправился через Днепр, участвовал в боях на западном берегу. 36 часов отражал непрерывные немецкие контратаки. Получил тяжёлое ранение и умер в госпитале.

Пётр Моисеевич Миронов.

9 сентября в деревне Азарово Мосальского района родился горой Советского Союза Иван Васильевич Васильков. В 1945 году его артиллерийский корпус принимал участие в уличных боях в Берлине.

Васильков распорядился включить в штурмовые группы артиллерийские подразделения, которые помогали группам подавлять огневые точки в зданиях, боролись с танками, самоходками.

29 апреля Васильков отдал приказ о начале обстрела рейхстага. Массированный обстрел способствовал успеху штурма рейхстага и водружению Знамени Победы на его куполе.

Иван Васильевич Васильков.

1928 - год желтого земляного Дракона

1 апреля в Мещовске родился писатель Валентин Берестов.

Валентин Берестов.

24 июня в Калуге родился писатель Владимир Кобликов.

Владимир Кобликов.

1940 – год белого металлического Дракона

27 декабря заработала железнодорожная ветка Козельск-Тула.

1964 – год зеленого деревянного Дракона

В Калуге открылся ТЮЗ.

Артель народной вышивки в Тарусе преобразована в фабрику.

29 февраля открылся универмаг Калуга.

24 апреля начала работать школа №24. А гимназией она стала в 2000 году (в год белого металлического Дракона).

20 декабря умер учёный Александр Леонидович Чижевский. 20 декабря 2012 года – в год голубого водяного Дракона - в Калуге на стрелке улиц Ленина и Луначарского открыт памятник Чижевскому.

1988 – год желтого земляного Дракона

19 августа в Анненках открылся калужский филиал офтальмологической клиники.

27 августа на 176-м км трассы Москва-Киев открыт памятник в честь 500-летия Великого стояния на реке Угре.

В сентябре 1988 в Калуге открылся музей народного образования. Он разместился в здании бывшего дворянского собрания (Дворец творчества юных).