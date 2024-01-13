Гороскоп Калуги на 2024 год: что звёзды готовят нашему городу

Считается, что Калуга впервые упоминается в 1371 году в письме литовского князя Ольгерда. Возьмём этот год, как дату рождения города.

1371 год - Год белой металлической Свиньи (Кабана).

А празднуем мы День города в конце августа - начале сентября, значит, Калуга относится к знаку Дева.

Начнём с Восточного гороскопа. 2024 - год зелёного деревянного Дракона.

Дракон любит всё неожиданное, яркое и непредсказуемое. И у Свиньи, которая склонна к комфорту, стабильности и заботе о благосостоянии, этот год будет полон ярких событий и впечатлений. Дракон постоянно будет подталкивать Свинью к активным действиям и креативу.

Но это пойдёт ей на пользу: Свинья сможет многого добиться. Важно избегать застоя. Дракон всегда за развитие и инновации, что созвучно с эпохой Водолея, в которую сейчас мы вступаем. Вс е старое и отжившее рушится, на это место приходит все новое и продвинутое.

В личной жизни год у Свиньи будет складываться удачно. Дракон подарит яркие эмоции. А вот в плане финансов год будет непростой, Дракон может подкинуть сюрпризы. Но Свинья всегда выкрутится и найдёт поддержку.

Интересно, что и Восточный гороскоп и астрологический прогноз для Калуги делают в этом году акцент на финансах. У знака Дева, к которому относится Калуга, все важные аспекты планет в 2024-м будут касаться денег.

Зима

Венера идёт по 4 дому гороскопа Калуги, связанном с семьёй, домом и чувством стабильности. Всё будет складываться удачно. Венера принесёт деньги, приятное общение, перспективные знакомства. Город может что-то выгодно приобрести.

21 января Плутон входит в знак Водолей. Начинается новый трансформационный период, который продлится 20 лет. Плутон в Водолее - это работа с новыми технологиями, инновации, смена форматов. Плутон управляет в том числе безработицей, коммуналкой (водоснабжением и канализацией), банками. Но это планета-разрушитель, сметает всё, что ожило.

У нашего города Плутон в 6 доме. Он затронет сферу здоровья и работы. Значит, перемены в первую очередь коснутся медицины. Плутон потребует инноваций, перехода на новое оборудование, нового коллектива.

27 января Уран выходит из ретроградного движения. Многие зависшие вопросы сдвинутся с мертвой точки. Уран – планета обучения, современных технологий, новых направлений. Для Калуги это хорошее результативное время, дающее перспективные сделки и контракты.

Юпитер первую половину года у Калуги в 9 доме гороскопа, который связан с путешествиями за границу, контактами с зарубежными партнёрами. Можно найти инвесторов.

Подпортить дела может только вредная планета Лилит (Чёрная Луна), которая полгода идёт по 1 дому гороскопа Калуги. От неё жди сплетен, негативной непроверенной информации, а то и скандала.

10 февраля вступает в права зеленый деревянный Дракон.

В феврале в знаке Водолей помимо Плутона находится Солнце. И Калуга в полной мере почувствует сильное водолейское влияние. Это хорошее время для обучения, осваивания нового, саморазвития. Могут меняться взаимоотношения с людьми. Стоит ждать и крупных денег.

Весна

25 марта происходит лунное затмение в знаке Весы. У Калуги оно в секторе финансов и перемен. Город ждут судьбоносные события, в том числе и сложные, кризисные.

Апрель начнётся с ретроградного Меркурия в знаке Овна. Со 2 по 25 апреля лучше не подписывать важных соглашений, не начинать новых дел, не открывать новых предприятий. Зато это время исправления прошлых ошибок, возвращения к прошлым проектам.

8 апреля солнечное затмение в знаке Овен. У Калуги оно в доме совместных финансов. Огненные энергии здесь благоприятны для бизнеса. Но в негативном аспекте могут произойти расторжения контрактов, а отношения с партнёрам подвергнутся проверке.

С 18 по 26 апреля состоится соединение Юпитера с Ураном в Тельце. Это деньги, влиятельные люди, хорошие перспективы для расширения бизнеса. Юпитер вообще планета расширения. может расширить, как негавиные момнеты, так и позитивные.

С 1 по 3 мая на небе сложится квадрат Венеры и Плутона. Опасный период лучше не принимать серьёзных решений. Исправить что-то потом будет невозможно.

18 мая в знаке Телец сойдутся планеты Уран, Юпитер, Солнце, Венера и Селена (Белая Луна). Для Калуги-Девы это сектор путешествий и образования. Стоит ждать хорошего события, которое приведёт город к благосостоянию, улучшению жизни. Вот такой подарок от Вселенной!

25 мая Юпитер перейдет в знак Близнецы. Для Калуги этот сектор карьеры и достижений. Успех здесь гарантирован.

Лето

3 июня на небе аспект миллионера - Юпитера и Плутона. У Калуги он связан с карьерой и профессиональной деятельностью. Коммерческие сделки принесут хорошую прибыль, в делах будет прорыв.

29 июня Сатурн в Рыбах разворачивается и пробудет в ретрограде до 15 ноября. Это время вернуться к старым обязательствам.

2 июля ретроградным до 8 декабря становится Нептун в Рыбах. В этом знаке он особенно склонен к иллюзиям. Поэтому Калуга может строить радужные, но несбыточные планы и мечты. Здесь важно не верить обещаниям и не рисковать, чтобы не обмануться.

В июле на сферу финансов начнёт негативно влиять Чёрная Луна, которая перейдёт во 2 дом гороскопа Калуги. Пробудет она там до конца года.

С 5 по 28 августа – вновь тормозит планы ретроградный Меркурий в знаках Лев-Дева. Могут напомнить о себе события или люди из прошлого.

В августе на небе сложатся два негативных аспекта: 18 августа подкинет проблем квадрат Меркурия с Ураном, а 19 августа - квадрат Юпитера с Сатурном. Калуге стоит быть осторожнее, чтобы избежать убытков.

Осень

18 сентября произойдёт лунное затмение в Рыбах. Город получит поддержку или субсидию. Кроме того, это время‏ раскрытия тайн и интриг. Всё скрытое станет явным.

2 октября солнечное затмение в знаке Весы, в денежном секторе Калуги. Под угрозой срыв прежних договоренностей. Но в положительном ключе это затмение может принести и повышению зарплаты, благосостояния.

В ноябре Венера идёт по 5 дому Калуги, связанному с любовью, творчеством. Возможно, в ноябре будет много знакомств, а в загсе рекордное количество заявлений.

С 26 ноября до 15 декабря Меркурий становится ретроградным в знаке Стрелец, есть риск ввязаться в какую-то неловкую ситуацию. У Калуги Меркурий в секторе недвижимости, поэтому готовьтесь к домашней перестановке.

Зима

С 7 декабря Марс станет ретроградным, что может привести к обострению конфликтов, риску аварий и травм.

31 декабря новолуние в Козероге принесет награды тем, кто был ответственным, честно трудился весь год и прочно стоял на ногах.