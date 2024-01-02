2012 год в Калуге: захват банка, ночной разгром «белорусского рынка», конец света и счастливые калужане

2012 год был годом голубого водяного Дракона.

Тогда произошло много криминальных событий, трагический происшествий и скандалов.

Но были и хорошии события.

Накануне 2012-го, 28 декабря 2011-го, из-за сильного ветра рухнула главная ёлка, это расценили, как дурное предзнаменование.

Зато закончился год весело – ожидаемый 21 декабря 2012-го конец света не случился. Живём дальше!

Давайте посмотрим, о чем писал «Калужский перекресток» в 2012 году.

Дороги

12 января, в Калуге заработало одностороннее движение на улицах Суворова и Огарева-Чижевского. Как и следовало ожидать, первый день нововведения обернулся пробками. Калужане вынуждены были дольше обычного стоять на светофорах, пытаясь повернуть там, где уже нельзя.

Напомним, городские власти постепенно ввели односторонку сначала на улицы Плеханова и Рылеева, затем – на Достоевского и Дзержинского.

В районе автобусной остановки «Станция Угра - Сосновый Бор» на трассе М3 «Украина» появились энергосберегающие фонари. Они работают от ветряных генераторов и солнечных батарей.

Полным ходом идут работы вдоль дороги в Анненках и Мстихино. Отделяют качественно – ходить в этих микрорайонах можно будет только за шумозащитными экранами, которыми сейчас закрывают дома. За панелями обустроят небольшие дороги для пешеходов, велосипедистов и местных жителей, выезжающих на автомобилях из своих владений. Попасть на основную трассу можно будет только в нескольких местах.

Деньги

Стоимость минимального набора продуктов в Калуге составляет 2116 рублей 23 копеек. (данные на конец декабря 2011 года). По мнению статистиков, взрослый работающий человек вполне может питаться на 25346 рубля 76 копеек в год, или же на 69 рублей 44 копейки в день.

По статистике, минимальный набор продуктов дешевеет. Если в декабре 2010 года он составлял 2402 рубля 55 копеек, то к декабрю 2011-го цена его снизилась на 286 рублей 32 копейки.

Криминал

Вынесен приговор по нашумевшему делу об убийстве и сожжении известной в нашем регионе и далеко за его пределами знахарки. 9 февраля 2011 года Калугу потрясла новость об убийстве целительницы по имени Мария.

Женщина проживала в деревне Каравай Дзержинского района. Местные, да и многие жители области знали, что она обладает некоторыми незаурядными способностями и может лечить людей.

В конце 90-х она познакомилась с неким Николаем, который стал ее близким другом. На содержание нового приятеля женщина не жалела денег, подарила сожителю две квартиры в Калуге – однокомнатную и трехкомнатную, а также автомобиль. Спустя некоторое время Мария и сама решила перебраться в Калугу.

Продала дом в деревне, купила в городе. В новом доме она и проживала с Николаем. А год назад ее сгоревшие останки нашли в нескольких километрах от Калуги.

Преступник жил по поддельному паспорту. После обыска следователи обнаружили не только без малого шесть миллионов рублей, из-за которых пострадала целительница, но и несколько пистолетов и глушитель.

Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В Прощеное воскресенье, 26 февраля, вдрызг пьяный мужчина завалился в магазин хозтоваров на улице Плеханова, чтобы поговорить со своей бывшей девушкой. Но дело дошло только до задушевной беседы с начальником городского отдела полиции Василием Худыком, а закончилось камерой заключения.

Наклюкался 35-летний Максим Н. уже с утра и пришел в магазин к 11:00. Но застал за прилавком не свою возлюбленную, а ее напарницу. Это, однако, не остановило мужчину.

Он потребовал немедленно позвонить его бывшей и вызвать ее на работу. Когда же продавшица ответила, что не будет этого делать, вытащил пистолет и сам пошел к телефону. Женщина выбежала из магазина в соседний и вызвала полицию.

Дебошира доставили в камеру для административных задержанных городского отдела полиции и уложили на нары отсыпаться. Несмотря на Прощеное воскресенье, пьяной выходки Максиму не простили. Ближайшие три с половиной года калужанин проведет в колонии общего режима.

3 марта, главный полицейский Калуги вновь лично принял участие в задержании нарушителя. В этот раз начальник городского управления полиции Василий Худык скрутил 62-летнего пьяного сварщика с ножом.

Василий Павлович ехал проверить сотрудников полиции на одном из участков охраны у дома №5 на улице Спартака его автомобиль остановили женщины, рассказав, что местный житель напился и буянит на улице с ножом. Начальник городской полиции прошел с женщинами к месту происшествия.

Пьяный хулиган, увидев, что к нему приближаются, забежал в продуктовый магазин и начал удерживать ручку двери, не впуская никого внутрь. Василий Худык попытался открыть дверь, поговорить с дебоширом, но тот ни в какую не шел на контакт. В какой-то момент «противоборства за дверь», калужанин извернулся и ударил Худыка ножом в предплечье.

Но полицейский, с помощью двух подоспевших на помощь покупателей магазина, сумел скрутить и обезвредить пьяницу. Ножевое ранение, которое получил Худык, оказалось неопасным.

1 марта, в Калуге была пресечена попытка похищения человека. На улице Тельмана двое мужчин кавказской внешности запихнули в автомобиль ВАЗ-2112 девушку.

Это заметила проходящая мимо калужанка. Увидев, что девушка сопротивляется и явно не желает компании кавалеров, она набрала номер полиции. Дежурный объявил в Калуге план «Перехват». Когда машина свернула на улицу Родниковую, полиция остановила его и задержала тех, кто был в салоне.

С начала года в областном центре сожгли 21 авто. Первая в этом году легковая машина вспыхнула в Калуге 8 февраля. Тогда во дворе дома на улице Труда подожгли одну иномарку - Nissan Murano, а с нее огонь перекинулся еще на две машины.

22 июня на набережной Яченского водохранилища сбили 4-летнего Артёма Мешкова, ребенок погиб. 22-летний парень на джипе сбил мальчика в зеленой зоне, куда запрещен въезд автомобилям. Как выяснилось позже, прошлым летом водитель пять раз нарушил правила дорожного движения, и в августе был лишен водительских прав на полтора года. История вызвала бурный общественный резонанс.

22 декабря, в банке «Траст» на площади Победы произошло ограбление, которое переросло в захват заложников, длительные переговоры о выкупе и завершилось штурмом спецназа со взрывами и перестрелкой.

47-летний житель Медынского района Сергей Шуклин – так зовут «террориста» - женат, у него есть уже взрослые сын и две дочери. Он родился в Ташкенте, но после развала СССР переехал под Медынь, завел собственное подсобное хозяйство.

Затем подался на заработки в Москву, занимался наружной рекламой. Во время кризиса штат его фирмы сократили в два раза. Сергей вернулся в Медынь, где открыл свой бизнес по наружной рекламе, и набрал кредитов на 3,5 миллиона рублей, которые отдать не мог.

Полгода он не платил взносы, начислялись пени, сумма долга росла, и в какой-то момент мужчина решился пойти на ограбление банка и требовал 15 миллионов.

Дети

29 февраля, в день, который выпадает раз в четыре года, Калуга пополнилась двенадцатью малышами, среди которых - 5 мальчиков и 7 девочек.

На данный момент в Калуге в очереди в детские сады стоят 563 дошколенка. К 1 сентября в городе заработает два новых детских сада. Один - на 220 мест на улице Платова, 3, второй - на 80 мест откроется по адресу: переулок Чичерина, 13а. Помимо этого, в детском саду на Бульваре Энтузиастов, в микрорайоне «Терепец», заработает пристройка на 80 мест.

Также к 2013 году планируется построить детсад на Правобережье и переоборудовать под него здание на улице Мичурина, 38 а. В планах городских властей на 2013 год - построить детсады в Росве и Дубраве. Их проектирование уже началось, сообщают в горуправе Калуги.

Калуга побила 25-летний рекорд рождаемости. В 2011 году появилось на свет 4123 калужанина, а в 2012 – 4670.

Школа

В областном центре сдавали экзамен 1628 выпускников 11-х классов. Из них 13 не набрали минимальный балл по обязательным предметам. Вместе с тем, 281 выпускник получил очень высокий балл – от 90 до 100. Причем, подавляющее число – 167 – были выставлены за экзамен по русскому языку. Однако у выпускников Калуги плохо обстоит дело с физикой и математикой. Показатели ЕГЭ по этим предметам с каждым годом все хуже и хуже.

1 сентября в школы региона пойдут 84800 детей Первоклассников в Калуге будет 3288. В детские садики в учебном году 2012-2013 будут ходить 40 тысяч дошколят. Впервые в детсад пойдут 9653 ребенка.

В вузы региона завтра отправятся 34 тысячи студентов, в другие профессиональные учебные заведения – 17500 учащихся.

Уже в этом году дневник ребенка можно будет посмотреть в Интернете, каждому ученику начнут предоставлять по персональному компьютеру, а в школе № 46 появятся два экспериментальных класса, которые будут учиться по электронному учебнику.

Скандалы

Обсуждалось закрытие молочной кухни. Теперь все смогут получать современные продукты прикорма промышленного выпуска, обогащенные биологически активными компонентами.

Кисломолочное питание будет доступно детям по всей области. Таким образом, полноценным молочным питанием будут обеспечены малыши и в тех населенных пунктах, где молочных кухонь не было и нет.

Жители Калуги и Обнинска смогут выбирать, на чью кисломолочную продукцию выписывать у врачей рецепты, а в остальных районах области молодые родители будут получать детское питание через пункты раздачи.

На месте «белорусского» рынка, будет парковка. Об этом сообщили на очередном рабочем совещании в горуправе. На нем городской голова Николай Полежаев заявил, что перед переносом предпринимателям будет предложен на выбор ряд мест для работы.

15 октября, с полуночи до четырех утра вещевой мини-рынок, известный в Калуге как «белорусский», был разрушен. Сразу после погрома, выполненного в традиционном жанре лихих 90-х, у забора мини-рынка собралась толпа работников и предпринимателей, чьи товары лежали в куче мусора: 77 из них сразу написали заявления о порче инвентаря. По факту заявлений полиция начала проверки.

К полудню шок работников стал проходить. Они отправились разгребать завалы и думать, как обезопасить рабочие места ночью. Вероятно, в скором времени «белорусский» рынок все же прекратит свое существование, но уже строго в правовых рамках.

Происшествия

13 апреля, в микрорайоне «Турынино», на пустыре в промзоне, женщина обнаружила тело молодого человека со следами собачьих укусов.

Заключение врачей, прибывших на место происшествия, взволновало весь город: девятнадцатилетнего юношу загрызли собаки. Стаю бродячих животных обнаружили рядом с обнаженным телом, на котором были только ботинки.

В середине августа, 15 числа, в первом часу дня в доме № 100 на улице Никитина жители обнаружили подкидыша. Он лежал в сумке-переноске в первом подъезде на третьем этаже. На вид мальчику не больше месяца. До сих пор родители не найдены, и полиция обращается к калужанам с просьбой помочь найти их.

Городская среда

Будущее колхозного рынка в Калуге обсуждалось в конце прошлой неделе на совещании в областном Заксобрании. Поводом для него стало очередное обращение инициативной группы предпринимателей с рынка об организации публичных слушаний по планируемому переносу городского рынка. Правда, как выяснилось, причин для беспокойства сейчас не существует – рынок никуда в обозримом будущем переносить не собираются.

Реставрация Гостиного двора вступает в активную фазу. При очистке внутреннего двора обнаружили в нем два закрытых входа в подвалы. В мае специалисты центра совместно с краеведческим музеем и волонтерами во внутреннем дворе Гостиных рядов начнут археологические раскопки.

Проект Губернского парка представил главный архитектор города Евгений Голышев. Зеленая зона на Правобережье займет 3,6 гектара. Вход в парк на Правом берегу предполагают организовать с двух сторон. Недалеко от каждого входа планируется устроить фонтаны, причем один из них будет необычной для Калуги шарообразной формы.

В новом парке будет практически все, что необходимо для отдыха. Его разобьют на несколько зон: игровую, спортивную, танцевальную, детскую. Плюс много просто уютных уголков с японскими горками, прудиками, клумбами, где можно будет просто гулять и отдыхать.

В сложной ситуации оказался кинотеатр «Центральный» Сегодня главное - рассчитаться с накопленными долгами, в том числе - за коммунальные услуги и с поставщиками фильмов.

Пока стоит задача только выжить. В будущем кинотеатр должен превратиться в некий культурный центр с сохранением кинопоказа. Причем кукольный театр, по-моему, должен остаться обязательно.

На прошлой неделе в самом центре Калуги, на улице Гагарина, открылся большой супермаркет, собравший по такому случаю множество любопытствующих горожан.

Сгоревшее почти восемь лет назад студенческое общежитие на улице Кутузова решили снести, а на его месте построить новое. Напомним, общага сгорела 31 января 2005 года.

Первоначально его хотели восстановить, ведь огонь повредил лишь часть здания, внешние стены уцелели. Но пока искали деньги на реконструкцию, время и непогода сделали общежитие непригодным для восстановления. Так что остался единственный вариант - снос здания и строительство на его месте нового.

4 октября, на Правобережье торжественно открыли пока еще уникальную для Калуги спортивную площадку. Она состоит из двух частей – уличные тренажеры и оборудование для экстремальных видов спорта. Первыми спортивные снаряды опробовали дети, но и взрослые заинтересовались.

На водохранилище строится водноспортивный стадион, предназначенный для занятий вейкбордингом и воднолыжным спортом. Освоить новый вид спорта смогут все желающие.

Памятники

Памятник в честь семейных ценностей открыли в сквере у Никитского храма. Монумент установили в честь Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака, поэтому после установки памятника в Калуге стали ожидать улучшения демографической ситуации. Авторы - скульптор Константин Чернявский и архитектор Ольга Кравченко из Калуги. Их эскиз памятника был выбран из 13 вариантов скульптур.

Необычную скульптуру установили на Театральной площади. «Девушка с зонтиком» на самом деле – настенные часы, причем музыкальные. Они отбивают наступление каждого часа. Правда, в ночное время часы молчат, чтобы не мешать калужанам спать. Часы по эскизу Евгения Голышева сделал мастер художественной ковки Владимир Журавлёв.

Заработал фонтан «Торнадо». Горожане просят его переименовать в «Галактику». По их мнению, оно больше подходит и городу – Колыбели космонавтики, и месту, где он расположен. А вот нынешнее название ассоциируется только с разрушениями.

На стрелке улиц Ленина и Луначарского перед зданием университета установили памятник калужскому ученому Александру Чижевскому.

В Калуге начат сбор денег на монумент погибшим защитникам Отечества - воинам-интернационалистам. Три высокие белоснежные плиты с вырезанными силуэтами журавлей, устремленных в небо. По всему мемориалу - следы от пуль.

В центре - красная ночная подсветка, имитирующая Вечный огонь. На гранитных плитах будут высечены имена всех погибших солдат, кто призывался из Калужской области или захоронен на ее территории, а также тех, чьи семьи проживают в нашем городе.

Примерная стоимость проекта - 3 миллиона рублей.

недвижимость

7 сентября, на улице Карла Либкнехта взорвали одно из зданий мелькомбината. Взрыв, который обрушил строение, прогремел в 7 часов утра. Саперы работали аккуратно. Установили взрывчатку, перекрыли улицу. Расчистка территории мелькомбината производится, чтобы освободить место под строительство нового жилого квартала.

А вот очередной подрыв сооружений бывшего калужского мелькомбината закончился неудачей. На какое-то время Калуга приобрела новую «достопримечательность» - наклонившуюся под большим углом одну из двух частей элеватора. Остряки в интернете уже успели окрестить работу взрывников «Падением года».

Приближение «новой» Москвы к границам региона отражается на рынке недвижимости, а москвичи покупают квартиры в Калуге.

В результате расширения границ Москвы цены на землю и жилье в приграничных территориях поднялись примерно на 20-30%.

В сентябре начался рост цен и на калужские новостройки. Один из крупнейших столичных застройщиков уже объявил об изменении цен на 1,5-3% с 10 сентября на все объекты.

Минимальная стоимость в наших калужских проектах сейчас составляет 1,6 млн рублей за 1-комнатную квартиру площадью 38,5 кв. м

Счастье

Калуга вошла в двадцатку счастливых городов. Мониторинговое агентство NewsEffector совместно с Фондом региональных исследований «Регионы России» определило «Индекс счастья российских городов». Как выяснилось, самые счастливые россияне живут отнюдь не в Москве и других городах-миллионниках. Калуга заняла в рейтинге 19-е место. 67% опрошенных калужан назвали себя счастливыми.

аэропорт

Губернатор Анатолий Артамонов заявил о реконструкции аэропорта. Всего потребуется 2,5 млрд рублей, на то чтобы привести его в порядок.

Уже в этом году планируется завершить проектные работы, а со следующего - приступить к строительству нового аэропорта. Успешность проекта заключается в том, что желание использовать его для своих нужд выразили предприятия калужского автокластера. Кроме того, аэропорт «Калуга» будет использоваться как ремонтная база для вертолетов. О возможности регулярных пассажирских авиарейсов губернатор не сообщил.

Новый год

В 2012 году на праздничное оформление города казна выделит 4 миллиона рублей. В основном эти деньги пойдут на покупку световых конструкций, таких, как гирлянды, которые каждый вечер загораются возле драматического театра. В этом году в Калуге установят 7 новогодних елок.

Они появятся на Театральной и Московской площадях, площади Маяковского, в парке культуры и отдыха, на улице Ленина 93, улице Пролетарской, 111 и в сквере Матери. В этом году на Театральной площади установят 22-метровую искусственную елку.

Конец света

21 декабря 2012 года, которое древние индейцы племени майя назвали в своих пророчествах последним днем человечества. Конец света был запланирован на 10 утра по московскому времени, а уже в 10:05 на нашем сайте появился отчет о том, что конца не состоялось, все живут дальше.

Калужские энергетики подтвердили: в течение 21 декабря в Калуге отключений не было. Электричество было у всех. День проходил как обычно: поздний рассвет, сильный мороз, опаздывающий общественный транспорт.

Про конец света вспомнили в соцсетях, обменивались скептическими мнениями, шутили, многие собирались отмечать, как национальный праздник. В течение дня не произошло никаких особых происшествий. Вечерняя сводка показала, что 21 декабря не отличалось от обычных дней.

В психиатрической больнице Калужской области нам сказали, что никаких дополнительных пациентов в этот день не поступало. В этот день рестораны, кафе и пабы областного центра вовсю эксплуатировали тему заката мироздания.

Во многих увеселительных заведениях прошли шоу-программы, главная тема которых - поминки человечества.