2000 год в Калуге: первый конкурс красоты, открытие боулинга, затонувший КАМАЗ с пивом и съёмки «Граница. Таёжный роман»

2024-й - год зеленого деревянного Дракона и, кстати, високосный.

Давайте вспомним, что происходило в Калуге в 2000 году, который был годом белого металлического Дракона.

У нас сохранились старые подшивки «Калужского перекрестка», и мы посмотрели, о чём тогда писала наша газета. Стиль заметок сохраняем.

Январь

14 января в микрорайоне 35-го завода был открыт новый муниципальный магазин, причем круглосуточный. И хотя магазин еще не полностью укомплектован товарами, тенденция к низким ценам уже видна. Торжественная церемония открытия муниципального магазина включала не только официальную часть, но и освещение торгового зала.

Февраль

Вопросы, называть или оставить безымянными два моста через реку Оку, и, если называть, то как, поднимались на созванной 10 февраля городской Думой комиссии. В результате проведенного голосования было принято решение дать обоим мостам названия: первый будет именоваться или Гагаринскими, или Ромодановским, а новый – Турынинским или Пучковским.

14 февраля детская железнодорожная поликлиника прекратила свое существование. Причина, по которой одной детской поликлиникой в нашем городе стало меньше, не оригинальна – отсутствие денег. Финансировала больницу Московская железная дорога. За поликлиникой закреплено 4855 детей и подростков, из них детей железнодорожников всего 400 человек.

Деньги на этих 400 детей Москва выделять согласна. Только сумма получается слишком мизерной. А для нормального существования детского отделения нужно 15 тысяч рублей в месяц. Такие деньги Московская железная дорога платить отказывается. Именно поэтому было принято решение детскую поликлинику расформировать.

В Калуге открылось сразу три благотворительных бесплатных столовых, которые будут кормить обедами неимущих взрослых, школьников и детей-инвалидов. В здании одного из училищ пятьдесят человек – 30 взрослых и 20 школьников – будут обедать здесь в течение пятнадцати дней пять раз в неделю. Затем настанет очередь следующих. Кормят хорошо.

В Чайке будут питаться около восьмидесяти школьников из малоимущих семей и детей-инвалидов. Третья точка заработала в Ромашке. Это кормление продлится до 30 июня, всего в ней примет участие 1870 человек.

Один из символов колыбели космонавтики, большой шар комплекса, посвященного 600-летию Калуги, находится с недавних пор в ужасающем состоянии. Дыры от оторванных пластин составляют уже довольно большую часть его поверхности.

В 2000 году «Шарик» выглядел печально.

В нашем городе продолжается неудержимая охота за цветным металлом. Объектами такой охоты на этот раз стали лифты многоэтажек. В результате варварских набегов были изуродованы лифты девятиэтажек на пл. Московской, улицах Литейная, Окружная, Билибина и др. Алюминиевая обшивка дверей и кабин лифтов вырвана с корнем, а все детали из цветных металлов сняты.

В Калуге открылся музей Чижевского. Экспозиция пока небольшая. Всего же вещей, материалов, документов, связанных с Чижевским, значительно больше, просто их пока негде разместить. Облгаз, который располагается в доме, где жила в свое время семья Чижевских, обещает съехать к июню. В перспективе же здесь возникнет центр, выполняющий научно-просветительские, а быть может, отчасти и оздоровительные функции, место, где могла бы встречаться интеллигенция.

Март

Около 21:00 жильцы общежития, что на улице Баррикад, 126, услышали взрыв и сначала подумали, что случилась какая-то неполадка на находящейся возле котельной. Однако вскоре милиционеры попросили всех жителей общежития покинуть свои комнаты. Выяснилось, что взрыв произошел не на котельной, а в пристройке общежития. По словам одного из жильцов этого подъезда, какой-то подозрительный человек ходил по квартирам, предлагая к продаже шапку. Потом его заметили копающимся в почтовых ящиках. Увидев жильцов, он убежал, а через некоторое время в подъезде прогремел взрыв.

Как выяснила милиция, это взорвалась ручная граната. В начале одиннадцатого милиция закончила свою работу, и жильцы вернулись в свои комнаты и квартиры. И теперь гадают: то ли это серьезное предупреждение о начале террористических актов, то ли хулиганская выходка какого-то подонка.

В наш город приехал почетный гражданин Калуги, легендарный композитор, народный артист СССР Серафим Туликов, творческий вечер которого состоялся в Концертном зале областной филармонии. За два дня своего пребывания в Калуге композитор посетил Пятницкое кладбище и побывал на концерте в школе искусств, носящей его имя.

28 марта в 20 часов в районе Воробьевской плотины с крутого склона горы спускался КАМАЗ, груженый 22 тысячами бутылок пива. Как назло, в этот момент в машине отказали тормоза, и автомобиль на всей скорости влетел в реку, мгновенно погрузившись в талые воды Оки. По счастливой случайности у водителей в кабине оказался молоток, которым они разбили стекло. Это и спасло им жизнь.

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам, находившиеся рядом с местом происшествия, быстро спасли незадачливых водителей и доставили их в областную больницу. А вот чтобы вытащить из реки злополучный КАМАЗ с пивом, калужским спасателям пришлось изрядно потрудиться.

Строительство «кирхи» было скандальным и бурно обсуждалось. Нане это Дом музыки.

Апрель

По Калуге пронесся слух: освящение кирхи, которую планировалось разместить в здании, построенном на улице Кирова у кинотеатра Космос, состоялось. В среду у дома был организован сбор подписей против этого, ведь было решено передать здание под центральную детскую библиотеку. Народу собралось не слишком много, но поскольку дело происходило рядом с троллейбусной остановкой, вместе с любопытствующими толпа была значительная, а количество милиции тоже немаленьким.

Люди требовали пропустить их вовнутрь, чтобы они сами смогли убедиться в том, что появившиеся слухи – неправда. Как объяснили подрядчики, было официальное решение о передаче этого здания под фондовый центр. В перспективе планировалось сделать и торговый центр между ним и Космосом. Теперь есть ходатайство о том, чтобы здесь разместилась центральная детская библиотека. Но для того, чтобы так произошло, федеральный бюджет должен профинансировать 15 миллионов рублей, у города таких денег нет. Мы можем заверить, что никакого освящения кирхи здесь не было.

Дважды 17 и 21 апреля работа центрального калужского рынка была остановлена. Причиной тому послужили анонимные телефонные звонки, сообщившие об угрозе взрыва. Проверка показала, что никакого взрывного устройства не было. Оставшиеся без заработка продавцы в один голос говорят о причастности к организации звонков хозяев нового рынка

После продолжительного перерыва вновь заработала фабрика музыкальных инструментов Аккорд. 24 апреля восемь выпущенных фабрикой пианино Аккорд-5 были отправлены в детские музыкальные школы города и области. Цена каждого инструмента – 20 тысяч рублей. Деньги изготовителям прямо у входа на фабрику вручал сам губернатор Валерий Сударенков. Музыкальные же школы получат пианино в качестве подарка, то есть бесплатно.

По данным облкомстата, на 1 января 2000 года в Калужской области проживает 1081,2 тыс. человек. Горожан 805 тысяч, жителей села – 276,2 тысячи. Из 19 городов области самый большой Калуга – 356,8 тыс. человек. Самый маленький – Мосальск, здесь проживает всего 4,7 тыс.

В Калуге на 100 браков приходится 64 развода. И с каждым годом разводов становится все больше. Так, в 1998 году их было 1271, а в 1999 – уже 1364.

На сегодняшний день каждое одиннадцатое преступление – квартирная кража. Раскрываемость здесь составляет всего 33,9 процента.

Чтобы защитить калужан от квартирных воров, предлагалось силами домоуправлений установить в подъездные двери кодовые замки и домофоны. А поэтапную оплату за них включить в платежные квитанции жильцов.

Кроме того, наконец-то было принято решение о создании при патрульно-постовой службе отряда конного патрулирования, который будет вести охрану всех садовых хозяйств города.

28 апреля под звуки духового оркестра в павильоне за мини-рынком открылся первый в городе боулинг-клуб, а в простонародье – кегельбан. После традиционной торжественной части и перерезания ленточки все присутствующие на открытии смогли поучаствовать в новом виде развлечения и бросить шар. Ну а первый бросок, весьма удачный, сделал главный архитектор города Александр Фокин.

МАЙ

9 мая на правом берегу Оки состоялось торжественное открытие нового памятника освободителям Калуги – воинам 50-й Армии. Надо отметить, что восстановление мемориального комплекса обошлось городу в 500 тысяч рублей. Остатки разворованного медного памятника решено было сдать в металлолом, а вырученные деньги вложить в восстановление монумента.

День Победы в 2000 году.

В Калуге проходят Дни Индии. В кинотеатре Центральный показывают индийское кино, в Концертном зале выступают эстрадные коллективы Индии, а в художественной галерее Образ проходит фотовыставка работ мастеров этой страны. Наш город посетила делегация, возглавляемая послом Индии в России.

У Калужской области появился свой флаг. Он многоцветный. Кроме того, на нем изображены императорская корона и космический спутник. Надо сказать, что многие наши историки и краеведы были против принятия флага, однако депутаты настояли на своем решении. Ну а нашему городу создание своего герба и флага обойдется в 48 тысяч рублей.

Июнь

Специальная комиссия департамента образования и науки Калужской области, рассмотрев экзаменационные работы, подтвердила соответствие 314 работ по литературе и 325 письменных работ по математике требованием, предъявляемым к отличным работам. В итоге золотые медали получили 300 выпускников.

В Калуге состоялся первый городской конкурс красоты состоялся. 21 июня в Концертном зале был полный аншлаг. И это несмотря на то, что цена билета доходила до 200 рублей. Из-за того, что сильно опаздывал московский певец Данко шоу пришлось перенести на целый час!

Ведущим конкурса был павел Груздов.

17 претенденток на звание Мисс Калуга-2000 появились перед собравшимися в зале зрителями в вечерних платьях, больше смахивающих на причудливые карнавальные костюмы.

Вечерние наряды вскоре сменились на деловые костюмы, а затем на купальники. Самой красивой девушкой города, по мнению жюри оказалась 18-летняя Алина Саушкина. Она получила титул Мисс Калуга-2000, а также путевку в Испанию, 500 долларов и видеокамеру.

Конкурс красоты вызвал в Калуге небывалый ажиотаж, билетов было недостать.

Июль

Торжественно, под звуки духового оркестра была открыта долгожданная автодорога, соединяющая Московское и Тульское направления.

Август

В калужском туристско-оздоровительном центре Орленок открылась лыжероллерной трассы стало событием российского масштаба. Калуга стала четвертым городом в России, где есть лыжероллерные трассы. Два с половиной километра бодрости, удовольствий, спортивного азарта.

16 августа появилось официальное подтверждение того, один из членов экипажа атомохода Курск – калужанин. 27-летний старший мичман Федоричев служил на Курске в должности техника-радиометриста с 95 года, т.е. фактически с первого дня эксплуатации атомохода. На лодку он попал после окончания мичманской школы в Северодвинске, заключив пятилетний контракт.

В Шайковке Александра Митта снимает фильм «Граница. Таёжный роман»

Как утверждает Александр Наумович, Шайковка – удобное место для съемок. Здесь в радиусе 30 километров есть все, что необходимо: аэродром, множество пустых, заброшенных помещений. А рядом поля, леса, болота. Все это пригодится в работе над фильмом.

Одну из главных ролей в фильме играет Михаил Ефремов. За время съемок в Шайковке актер уже успел попасть в огромное количество весьма неприятных историй. Несколько раз, напившись в стельку, Ефремов подрался с местными. Однажды за отменное поведение его забрали в милицию. А совсем недавно он потерял все свои документы. И теперь съемочная группа ломает голову над тем, как бы ему их побыстрее вернуть.

115 лет назад, в конце августа, в нашем городе появился первый правительственный телефон, изобретенный жителем Тарусы Павлом Голубицким. Так, в начале прошлой недели у городских таксофонов прошла акция: любой калужанин мог не просто бесплатно позвонить куда захочет, но и получить совет, как пользоваться карточкой.

В Калуге состоялся второй ежегодный фестиваль «Рок-ключ». Здесь были и музыканты, и эротический рок-балет, который, судя по истеричным выкрикам, громким аплодисментам и свисту, произвел на публику самое сильное впечатление. Очень быстро к зажигательным танцам полуобнаженных девушек присоединился и кое-кто из зрителей. Вообще же по атмосфере мероприятие получилось нетрезвым, веселым и непредсказуемым.

В знаменитую «клетку» городского парка понабилось около 500 любителей рока всех возрастов и социальной окраски. Восемь групп из Кондрово, Воротынска, Сосенского, Москвы и Калуги выступали в течение почти пяти часов. Поклонники «тяжеленького» разошлись не на шутку и оккупировали сцену, что здорово мешало музыкантам работать. Сотрудники милиции даже были вынуждены забрать особенно рьяно резвившихся возле сцены фанатов.

Ну а завершали праздник монстры калужского рока – группы «Портвейн» и «Цвет». Кстати, «Портвейну», в подарок от организаторов помимо традиционной аудиокассеты, достался еще один приз – барабанные палочки, переданные самим Игорем Доценко («ДДТ») специально для барабанщика группы Сергея.

Сентябрь

В областной больнице завершен ремонт терапевтического корпуса для ветеранов, который продолжался в течение нескольких месяцев.

И еще одна хорошая новость. В ближайшее время в Грабцево решено начать реконструкцию казарм под инфекционную больницу. Финансироваться проект будет из областного бюджета.

Четверо калужских спортсменов приняли участие в Олимпийских играх в Сиднее. В академической гребле состязались Дмитрий Ковалев и Сергей Дмитряйчев. В составе женской эстафетной команды выступила бегунья Олеся Зыкина. В гребле на байдарках наш город представляла 20-летняя Галина Порываева.

На 30 человек пополнились калужские добровольные народные дружины. Отряды дружинников уже созданы на КЗТА, Гиганте, в педуниверситете, МГТУ им. Баумана, академии им. Тимирязева. А теперь отряд дружинников появился и в колхозе им. Циолковского. Он будет помогать милиции охранять порядок в своем микрорайоне и на колхозных полях.

Планета по имени Калуга появилась на карте звездного неба. Так назвали малую планету под номером 8150, открытую в августе 1985 года. Калуга движется в поясе малых планет на расстоянии от Солнца в три раза дальше, чем Земля, и обращается вокруг светила почти за шесть лет.

Октябрь

Жильцы общежития, расположенного по адресу: улица Маршала Жукова, 6, провели митинг у здания обладминистрации. Протестовали они против продажи общежития в частные руки. Юридически сделка совершена законно. Весь митинг был посвящен поиску виновных в продаже. Представители области обвиняли город в том, что он не взял общежитие на свой баланс. В свою очередь город оправдывался, говоря, что ему этого никто не предлагал.

Ноябрь

В областной картинной галерее Образ открылась выставка работ художников контравангарда «На пороге третьего тысячелетия». Эта группа художников существует в Калуге уже 18 лет. На выставке – 63 работы. На открытии выставка был проведен аукцион. Приглашенные гости могли приобрести понравившиеся им работы за стоимость, названную самими художниками. Расценки же были весьма необычные, например: два килограмма хурмы, 50 граммов черной икры, 500 граммов креветок...

Декабрь

В ночь с 10 на 11 декабря на территории Калужской области выпали обильные осадки. При плюсовом температуре снег налипал на влажные деревья и провода. В западных районах области начались массовые завалы деревьев, что привело к отключению многих линий электропередач и обесточиванию трансформаторных подстанций. К десяти часам утра 11 декабря по области без напряжения находились 800 населенных пунктов. К 18 декабря электроснабжение было восстановлено.

Главной елке Калуги, установленной в центре города на Театральной площади, 120 лет. Выбирали ее очень долго. Стоит нынешняя елка более десяти тысяч рублей. Многие игрушки для нее сделаны руками калужских школьников. Всего же елке приходится держать на себе наряд в полторы тонны.