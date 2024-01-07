Почему картофелеводы – это не о батьке и зачем полярники топят баню до 120 градусов

Под Новый год и Рождество вместо привычных смайликов и поздравлений в соцсетях, Андрей Акимов выстукивает морзянкой или передаёт голосом своим знакомым со всего света число 73. На языке радиолюбителей это означает «наилучших пожеланий».

А знакомых у Андрея по всему свету огромное количество. Точное их число подтверждается специальными радиолюбительскими карточками, которые удостоверяют, что радиосвязь, действительно, была.

Андрей Акимов связывался практически со всеми странами и континентами. Даже несколько дней общался с российским исследователем Антарктиды.

О своём необычном сегодня хобби, о киноляпах, об особенностях азбуки Морзе и коллегах – радиолюбителях Андрей Акимов с удовольствием рассказал нам в один из рождественских вечеров.

Напевы морзянки

Хобби у Андрея Акимова, действительно, любопытное. Сегодня, в век бушующего интернета, для того, чтобы поговорить с человеком из любой точки планеты достаточно вытащить из кармана сотовый телефон.

Даже видеосвязь, о которой в годы СССР писали фантасты в своих романах, стала делом обыденным. А тут – точка-тире, радиоволны, помехи в эфире…

Заболел морзянкой Андрей ещё в юности. Свой первый ламповый передатчик собрал сам, схему подсмотрел в популярном в СССР журнале «Радио».

Так выглядели радиоприёмники во времена СССР.

- На старом механическом ключе я в юности учился в калужском ДОСААФе, - рассказывает Андрей Акимов. - Сейчас ключ уже не тот, но принцип остался: в одну сторону рычажок – точка, в другую – тире.

Я занялся этим делом в середине 80-х годов, еще до армии. Тогда у меня даже позывного не было. Просто слушал радиоэфир, у меня был самодельный приемник. Натянул проволоку с балкона. Интересно было. Свой позывной я получил в середине 90-х.

В 97 году, утром, на мощности 8 ватт – это очень маленькая мощность – мне удалось «сработать» (получить рапорт от другого корреспондента – прим. ред.) Гавайские острова. Я тогда был в восторге. Потом стал участвовать в соревнованиях. Росло количество связей и карточек.

В Калуге есть клуб радиолюбителей, мы собираемся в помещении ДОСААФа.

- Андрей, как можно выучить азбуку Морзе, ведь всего два символа: точка и тире?

- Это все абсолютно легко запоминается. Например, буква «Ф»: фи-ли-мооон-чик. Две точки, тире, точка. Буква «Г»: Гааа-гааа-рин. Два тире, точка. «М» буква: маа-маа, все просто, два тире. Такие напевы очень просто запоминаются.

В России, кстати, по официальным позывным, около 36 тысяч человек. Не так нас много.

Есть люди, которые работают на ночном диапазоне 80 метров. Сидят ночами, разговаривают, обсуждают что угодно. Между двумя деревнями бывает радиосвязь налаживают. Их у нас даже называют «картофелеводы».

Эфира хватит всем

Есть радиолюбители, которые участвуют в соревнованиях. Суть их – провести как можно больше связей. Очки начисляются по-разному. Один из примеров, если связь со своей страной – одно очко, с другим континентом – пять. Главное, передать свой позывной и получить в ответ позывной другого корреспондента и обменяться контрольными номерами. Ну и обязательно после соревнований отправить отчёт судейской коллегии.

- Эфира хватает всем, диапазонов много, - поясняет Андрей. - Проблем в общем-то нет. Разве только солнечная активность влияет. Ионизированные слои, бывает, приводят к тому, что твоя волна огибает землю и ты можешь сам себя услышать. Или наоборот, когда бывают магнитные бури, то диапазоны замирают и бывает, что никого не слышно какое-то время в эфире. Короткие волны идут только вокруг земли, а вот УКВ уходят в космос. Сейчас даже есть сеансы связи с нашими космонавтами. Но они редко выходят на связь, так как их работа в другом и на развлечения особо времени нет.

У нас в декабре прошли соревнования, посвященные маршалу Георгию Жукову, приуроченные ко дню его рождения. Даже призовое место занял. Из Калужской области в этот раз приняло участие 16 человек, а со всей России - 70 радиолюбителей.

У нас каждый год 17 сентября проходят соревнования памяти Константина Циолковского.

Владимир Могилёв - легенда калужского радиолюбительства.

15 мая проводятся соревнования, посвящённые памяти нашего бывшего товарища, долгое время руководившим нашим областным клубом, мастера спорта СССР Владимира Могилёва.

Раньше наши ребята в составе команды выезжали даже на Канарские острова. Там установлено огромное количество антенн, и они оттуда участвовали в международных соревнованиях.

Одна из наших областных коллег по радиоспорту, Ирина Чёрная, получила недавно звание «Заслуженный мастер спорта России», а таких в стране раз и обчёлся…

Подготовка к радиоэфиру - дело хлопотное.

Сейчас на планете зарегистрировано 340 «стран» по самому популярному списку DXCC. Стран конечно меньше, но у нас считаются территории и, бывает, что в одной стране несколько территорий.

Например, Великобритания. У них много заморских территорий и вот каждая их них считается отдельной «страной». Или у Франции их большое количество.

Специальные QSL-карточки, подтверждающие радиосвязь, Андрей Акимов хранит в большом альбоме, похожем на альбом фотографий.

У меня на данный момент «сработано» 325 таких «стран». Карточки я получил от 320. Бывает, что сложно добраться до определенного места, чтобы послать оттуда радиосигнал. Например, есть остров Буве недалеко от Антарктиды. Чтобы оттуда работать в эфире, нужно получить разрешение Норвежских властей, туда приплыть на корабле, а плыть около 10 дней и главное высадиться на остров. И только после этого развернуть аппаратуру (поставить палатки, установить антенны, подключить дизель-генераторы). Этот редкий остров был неактивирован уже лет двадцать. Международной группе радиолюбителей в этом году всё же удалось там высадиться и за то короткое время, что они там находились, они провели 18845 связей со всем миром. При высадке на остров они утопили часть аппаратуры. Но слава Богу никто из людей не пострадал. Мне всё-таки удалось провести всего одну связь с ними. Карточку для подтверждения связи уже отписал и отправил письмом менеджеру экспедиции в Великобританию.

- На каком языке вы общаетесь?

- Общение происходит на самом распространённом международном языке – английском. В школе проходил немецкий, но знаю немного. Нравиться испанский язык, пару фраз знаю на арабском и японском. Но я не полиглот. Но есть те, кто свободно может (на любые темы) разговаривать на иностранных языках.

Кстати, многие на планете знают русский в объеме, достаточном для короткого разговора.

А так, просто ручку кручу и слушаю. Ловлю. Смотришь, на такой-то частоте работает станция. Если карточки от нее у меня нет – подключаешься и отвечаешь. По позывным понимаешь, какая страна, какой континент.

- А о чем чаще всего общаетесь?

- О политике и религии не говорим – это табу. Про аппаратуру, про погоду говорим, где живём, те кто более силён в языках, то бытовые темы обсуждаем. Часто попадаются наши, которые уехали из России. В Америку, Германию, Израиль. Лет 10 назад я связался со станцией «Восток» в Антарктиде. И мы почти каждую неделю разговаривали с полярником. Алексей его зовут. Спрашивал, как они там отдыхают. Он рассказывал, что, когда на улице минус 80, они растапливают баню до плюс 120 градусов, парятся и на мороз выбегают.

А ещё он рассказывал, сколько метров осталось добуриться до известного подлёдного озера в Антарктиде.

С 1 по 9 мая у нас работает много мемориальных станций, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне. Каждому региону по запросу выдают спецпозывные «Радио Победа». Я в составе наших калужских радиолюбителей работал позывным RP78GV (Радио Победа 78 Маршал Жуков). Малоярославец, Козельск тоже работали своими спецпозывными со всем миром.

В это время работает много станций из разных Государств – из Белоруссии, из Болгарии, Казахстана. С Канады станция работала, там тоже чтут победу над фашистами. Простые люди – это не политики, они совершенно адекватны. После начала СВО мне отказала в связи во время соревнований всего одна станция из Австралии. Сказали: «Извините, я с русскими не работаю». Ну и из Украины понятно отказались.

Кино, порой, смешит

- Андрей, в кинофильмах о Великой Отечественной войне часто можно услышать фразу: «У радиста свой почерк». А что, действительно, можно идентифицировать человека по писку морзянки?

- Да, у каждого свой почерк. Паузы в передаче, к примеру. Есть, в общем, тонкости.

Но многие сейчас работают через клавиатуру компьютера и соответственно о «почерке» не может быть и речи.

- А вообще, в кино часто зрителям подают «клюкву»? Часто замечаете киноляпы?

- В кино я не могу вот так уж совсем, как вы говорите, клюкву вспомнить. Вот в «Пиратах 20 века», злодеи там лампы вытащили из передатчика – он совсем не мог работать тогда. Был военный фильм, не помню уж, как он назывался, там ляп был. У немцев в кадре был приемник «Волна-К», который выпускался в СССР в 70-е годы. А он у них там в комнате стоял в 1942 году по фильму. Немцы, фашистская Германия и вдруг советский приемник середины 70-х…

- В кинофильме «Время первых» сигнал наших космонавтов услышал радиолюбитель. Это разве не киношная клюква?

Говорят, что это реальный случай был, да и теоретически это возможно было даже в те годы. Я не знаю, какие там у них частоты были. И страх жены перед КГБ тоже реален. Тогда очень серьезно мониторили это дело. Официально нужно было получить лицензию. Были и запреты. Тогда, в 80-х, нельзя было работать со станциями Израиля. Помните, выражение было «Израильская военщина»? Вплоть до лишения позывных и прочих серьёзных неприятностей. Но находились энтузиасты, которые крутили запрещенную в СССР музыку, где-нибудь из деревни, тайком. Их пеленговали, ловили.

Такие мобильные комплексы использовали для пеленгования советских радиохулиганов.

- В кинофильме «Дом солнца» есть такой эпизод с пионеркой, устроившей подпольное радио…

- Да-да. Был умелец, который провод-антенну замаскировал на высоком скворечнике. Сейчас тоже есть радиохулиганы, которые выдумывают себе позывной и шалят в эфире. Хотя зарегистрироваться сейчас очень просто. Они нам не мешают, работают на других частотах.

Как рассказал Андрей, в Калужской области несколько сотен радиолюбителей. Есть и свои ветераны. Например, В Медыни живет Почётный радист России Анатолий Филиппович Иванников, человек уже глубоко в годах, но до сих пор занимается с детьми и там существует своя коллективная радиостанция.

- Мы объединяем мир, - задумчиво произнес Андрей в завершение нашей беседы.