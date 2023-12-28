«Пока часы 12 бьют»: куда сходить в Калуге в новогодние праздники

По всей стране начинаются новогодние выходные. С мероприятиями, которые пройдут в рамках празднования Нового года и Рождества вы можете ознакомиться здесь.

Ну, а мы дополним эту программу своей традиционной еженедельной афишей, где вы также сможете погрузиться в атмосферу волшебства.

Итак, начнем.

Калужский Дом музыки (Кирова, 6)

3 января в 12:00 и 14:00 состоится Мюзикл «Новогодние чудеса Феи Беатрикс».

В сказочный круговорот событий попадает, казалось бы, на первый взгляд, обычная семья. В их дом приходит незваная гостья и раскрывает самые жуткие секреты жителей квартиры. Есть ли шанс у семьи спастись от злых сил? И действительно ли существует фея Беатрикс, которая способна их победить?

4 января в 11:00, 14:00 и 16:30 пройдет ШОУ - программа «Новый год на шоколадной фабрике».

Это интерактивная музыкальная программа с играми как для малышей, так и для детей постарше. У каждого участника шоу будут свои инструменты и форма, а также каждого из них ждет шоколадный сюрприз, созданный своими руками. Ребята будут готовиться к встрече с Дедушкой Морозом и для этого создадут шоколадную мозаику.

5 января в 12:00 и 15:00 состоится представление «Рождественские истории с органом. Продолжение».

Это совместный проект солистки Калужского дома музыки Виктории Тантлевской и артиста Калужского Драмтеатра Дмитрия Денисова. Зрители смогут услышать истории о добре, стремлении к прекрасному и вере в чудеса. В программе: рассказы русских писателей, иллюстрациями к которым станут композиции Петра Чайковского, а также песочная анимация художника Натальи Суботиной.

6 января в 18:00 состоится юбилейный концерт Виктора Зинчука.

Этот артист хорошо известен любителям музыки и в особенности гитары. Зрители услышат как уже известные произведения, так и новые музыкальные композиции. В его репертуаре органично переплетается практически все – от музыки XVI - XVIII веков до современной классики, кельтской народной музыки и авторских композиций. Также на его концертах звучат Бах, Моцарт, Бетховен, Рахманинов и другие произведения известных композиторов.

8 января в 17:00 состоится концерт «Екатерина Мельникова. Сон в зимнюю ночь».

Екатерина является органистом, композитором и импровизатором. Артистка играла в Кёльнском соборе, Вестминстерском аббатстве в Лондоне, в Соборе Парижской Богоматери, Светлановском зале Московского международного дома музыки и других всемирно известных местах. Она также является лауреатом международных конкурсов и премий. Девушка соединяет в своих выступлениях орган и другие различные инструменты – электронные, классические, этнические. Также в свои представления она включает и пластические композиции.

Калужский областной драматический театр (Театральная площадь, 1)

29 декабря в 11:00, 14:00 и 16:30 пройдет сказка «Приключения Буратино».

История о деревянном мальчике, которого вырезали из палена. В поисках приключений он сбежал из дома и познакомился с артистами театра Карабаса Барабаса. Это Мальвина, ее пудель по кличке Артемон и Пьеро. Вместе со своими новыми друзьями Буратино отправляется на поиски Золотого Ключика, который способен отворить потайную дверь.

В этот же вечер 29 декабря в 19:00 пройдет спектакль «Низкий поклон».

Он создан артисткой Калужского драматического тетра Ириной Бургоновой. Спектакль повествует о жизни и деятельности знаменитой певицы Клавдии Шульженко, участнице Великой Отечественной войны. В постановке заложено искусное сочетание песен в исполнении Ирины Бургоновы, а также видеохроника выступлений Клавдии Ивановны. Постановка призвана показать высокую степень уважение певицы к своему зрителю, которое оно пронесла на протяжении всей своей карьеры.

29 декабря в 19:00 состоится спектакль «Рок-н-ролл на скамейке».

Одинокая женщина, которой уже давно за 40, решила попытать удачу и познакомиться с мужчиной в Интернете. Свидание они назначали в парке, однако встреча прошла далеко не так как ей хотелось. Но сказать, что у этой дамы в жизни вообще нет мужчин и она никому не нравится - нельзя, ведь один из ее знакомых уже очень давно жаждет ее внимание. А свела их судьба на занятиях рок-н-роллом.

Также представление «Приключения Буратино» состоится:

30 декабря в 11:00, 14:00 и 16:30;

31 декабря в 11:00, 14:00;

1 января в 11:00, 14:00;

2 января в 11:00, 14:00 и 16:30;

3 января в 11:00, 14:00 и 16:30;

4 января в 11:00, 14:00;

5 января в 11:00, 14:00 и 16:30;

6 января в 11:00, 14:00 и 16:30;

7 января в 11:00, 14:00;

8 января в 11:00, 14:00.

Арена КТЗ (Московская, 212)

3 января в 19:00 состоится новогодний концерт Сергея Дроботенко.

Сергей - российский юморист, актёр, ведущий, а также участник «Аншлага». Причем все тексты к своим номерам он пишет самостоятельно.

4 января в 12:00 состоится мюзикл «Аладдин».

В Аграбе живет веселый и добрый воришка по имени Аладдин вместе со своей обезьянкой Абу. Живет он очень бедно, в развалинах, но зато с видом на роскошный дворец, в котором пребывает прекрасная принцесса Жасмин – дочь Султана. Однажды Аладдина похищает Джафар, человек из ближайшего окружения правителя Аграбы. «Второй в государстве» ищет волшебную лампу, которая способна исполнить любое желание, а хочется ему стать «первым», то есть султаном. Хранится сокровище в пещере чудес, но попасть туда дано не каждому, лишь «необработанному алмазу» выпадет такая честь.

Также 4 января в 18:00 пройдет концерт памяти Дмитрия Галицкого «Синяя птица навсегда».

«Синяя птица» - это вокально-инструментальный ансамбль (ВИА). Почивший музыкант был последним из оригинального состава группы. Одни из самых известных песен ансамбля: «Моя любовь жива», «Клен» и «Ты мне не снишься».

5 января в 19:00 состоится концерт Виктора Королева.

За последние несколько лет артист получил много наград, в их числе «Орден за вклад в культуру 2 степени», премии радио «Питер –ФМ». В программе зрители услышат хиты разных лет. Это и «Букет из белых роз» и «Пьяная вишня», а также совершенно новые композиции.

6 января в 12:00 состоится концерт «TODES. Волшебная планета».

История повествует об удивительном волшебном лесе, обитатели которого говорят на человеческом языке. Главные герои: смелый и храбрый Гоша, прекрасная принцесса, эрудированный робот Джойстик и хитрый Водяной проходят множество опасных приключений, чтобы одолеть темные силы.

6 января в 18:00 пройдет концерт «Игорь Кумицкий. Новогодние встречи».

Игорь Кумицкий играет в Калужском драмтеатре с 1999 года. Актер полюбился многим калужанам и гостям города за неординарную и выделяющуюся актерскую игру, громкий глас и неповторимый юмор. Одними из его театральных работ стали «Смешные деньги», «Венецианские близнецы», «Шоу для настоящих леди» и «Завтра была война».

7 января в 12:00 состоится концерт для детей «Буба Елка ШОУ».

Очень добрый и любознательный Буба всегда хочет изучить мир, в который он попал. С помощью различных игр и других интерактивов главные герой вместе с маленькими зрителями будут открывать в себе новые таланты. В процессе ребят и их родителей ждет веселое и зажигательное шоу. Программа состоит из номеров с клоунами и фокусов, а главным участником будет не только Буба, но и Дедушка Мороз. Для детей до 3 лет вход бесплатный.

7 января в 18:00 вновь состоится концерт «Игорь Кумицкий. Новогодние встречи».

8 января в 19:00 в Калуге выступит Shaman.

Молодой артист, настоящее имя которого Ярослав Дронов, автор и исполнитель полюбившихся россиянам патриотических хитов и не только. За его плечами три музыкальных образования, включая Российскую Академию музыки имени Гнесиных. На одном лишь YouTube-канале певца зрители смотрели его клипы более 600 000 000 раз, а его клип «Я русский» вошёл в глобальный хит-парад YouTube «100 лучших клипов мира». Одни из самых популярных музыкальных произведений артиста – это «Встанем», «Мёд», «Моя Россия» и песня «Я русский», о которой мы говорили выше.

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

29 декабря в 17:00 пройдет «Новогодний мультдетектив».

Эта история о коварстве, похищении, отваге, дружбе и доброте. Маленькие зрители вместе с своими родителями отправятся в волшебную страну мультфильмов. В программе: перевоплощение артистов в различных героев, а также танцы и мультимедийные декорации.

31 декабря в 17:00 состоится концерт «Новогоднее оливье»!

Оливье – традиционное семейное блюдо новогоднего стола. В программе зрители услышат музыку из вокальной классики различных жанров. Это и оперетты, и оперные арии, советские популярные шлягеры, хореографические композиции и многое другое, что подготовила Калужская филармония в канун Нового года.

3 января в 13:00 вновь пройдет «Новогодний мультдетектив».

Также 3 января в 18:00 состоится новогодний концерт ВИА «Самоцветы» под руководством Ю. Маликова.

Этот коллектив существует уже более 50 лет. В концертной программе органично слились воедино работы Александра Нефёдова, заслуженной артистки России Елены Пресняковой и талантливые аранжировки Георгия Власенко. На концерте зрители услышат, как давно известные и полюбившиеся многим хиты: «Мой адрес — Советский Союз», «Вся жизнь впереди», «Увезу тебя в тундру», так и новые музыкальные произведения «Любовь-вода», «Заново» и другие.

4 января в 11:00 состоится концерт для детей «Пятый элемент, или Новому году – быть!»

В этой истории Снегурочка вместе со своим котом Апельсином пытаются спасти Новый год. Чтобы произошло чудо и праздник совершился, им необходимо собрать все 5 элементов разбитого волшебного скипетра. Разумеется, они не останутся в беде вдвоем, на помощь к ребятам придет Дедушка Мороз.

Этот же концерт состоится 4 января в 14:00.

Тоже 4 января, но уже в 18:00 вновь пройдет «Новогодний мультдетектив».

5 января в 19:00 состоится литературно-музыкальная постановка «Евгений Князев. Рождественская история».

На сцене филармонии Евгений Князей представлял литературно-музыкальные постановки «Борис Годунов», «Супруги Каренины», «Моцарт, Моцарт! Царь и Бог!», «Метель», а также многие другие. Но этом концерте зрители увидят повесть Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе: святочный рассказ с привидениями». Она повествует о добре и волшебстве. Также в истории затрагивается тема жизни и смерти и самое главное – о счастье, которое несет праздника Рождества для каждого человека.

6 января в 12:00 пройдет хореографическая сказка «Снежная королева». Театр танца «Гжель»

«Московский государственный академический театр танца «Гжель» представит музыкально-хореографический спектакль «Снежная королева» по мотивам сказки Г. Х. Андерсена.

В далеком-далеком городке царствует зима, и однажды Снежная королева решает разрушить гармонию в жизни двух его обитателей – Кая и Герды. Она замораживает сердце мальчика и забирает его с собой далеко на север, в свое царствие мороза и холода. Но его верная подруга Герда не собирается сдаваться. Сердце девочки полно веры и любви, поэтому она решает отправиться в опасное путешествие, чтобы вернуть своего друга домой.

6 января в 18:00 пройдет концерт «Сказочная гжель». Театр танца «Гжель».

«Московский государственный академический театр танца «Гжель» является одной из визитных карточек столицы нашей страны. Коллектив участвует в крупных торжественных мероприятиях, которые проходят на Красной площади и на сцене Государственного Кремлёвского дворца. В своей программе они покажут танцы разных народов. Артисты представят технически сложные хореографические композиции, а также уникальные костюмы.

8 января в 16:00 состоится концерт для детей «Свет Рождества».

Это музыкально-театрализованная программа с участием юных артистов. Ребята подарят зрителям встречу со сказочными персонажами, много приключений и красивых музыкальных композиций.