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Под Новый год в Калуге происходят чудеса

Татьяна Светлова , Фото автора
Опубликовано: 28.12.2023 18:53 0 247
Под Новый год в Калуге происходят чудеса

Выставка, которая подарила всем праздничное настроение, прошла в Доме музыки.

Как только вы заходите в зал, мгновенно погружаетесь в сказочный мир.

Здесь над Калугой летают ангелы, посыпая город пушистым снегом, сверкают миллионы разноцветных блесток, стоят застывшие дома эльфов, Дед Мороз мчится на санях. А над ёлкой уже склонился дракон.

Новый год и Рождество  - это сказочное, чудесное время. И на выствке чудес предостаточно, есть даже волшебный портал в новый год для загадывания желаний.

На выставке столько всего интересного, что глаза разбегаются.

- Сюда нужно заходить, оставляя позади всё плохое, загадывать желание и  тогда впереди будет только всё самое доброе и светлое, - говорит заведующая картинной галерей Дома музыки Наталья ГОЛОВАТЮК.

– На выставке «Новогоднее ассорти» много интересного: дизайнерские предметы, живопись, графика, авторские куклы, связанные руками снеговички, фотозоны, где можно сделать праздничное фото или селфи.

Ангелы над городом

В двух шагах от портала исполнения желаний – новогодние фотозоны и  инсталляции. Старые, почти столетние сани с елкой и снеговиками, бумажные замки с лесными сторожами, объемные сказочные города.

На стенах – новогодние открытки, керамические рельефы из белой глины бисера, стекла, глазури, причем, самому маленькому художнику, создавшему такой рельеф Леониду ВИКТОРОВИЧУ всего 4 годика.  

   Рельеф «Рождественская ночь». Валерия Сорокина, 9 лет, Белая глина, стекло, глазури.Судия татьяны Астаховой.

- В моей студии занимаются дети от 4 до 15 лет, - рассказывает художник, педагог Татьяна АСТАХОВА. -  Готовились мы к выставке примерно полтора месяца.

Дети изображали зиму по своим впечатлениям, ассоциациям. В работах – рождественская тематика, узор снежинок. Символы Нового года, чудеса праздника.         

Рельеф «Под шёпот Рождества» Глеб Юрданов, 8 лет, студия Татьяны Астаховой. Белая глина, бисер, стекло, пигмент.

А у взрослых калужан из студии «Горизонт» получилась волшебная серия работ «Рождественское чудо над Калугой».

   «Рождественское чудо над Калугой». Работа студии «Горизонт»

- Проект мы готовили специально к этой выставке, - объясняет руководитель  студии, художник, искусствовед Вера БЕЛОВА-ЩЕРБАКОВА. - У меня студия для взрослых, которые приходят учится рисовать.

И обычно мы делаем глобальные вещи, у нас серьезное обучение. Но пару раз в год разрешаем себе пошалить. Обычно расписываем ёлочные шарики. Но когда нам предложили поучаствовать в новогодней выставке, отложили все в сторону и рушили сделать красивый проект.

Вообще, очень весело, когда взрослы люди после работы приходят и рисуют сказочную Калугу, а над ней ангелов. И у всех сразу такая радость, чувствуется частичка праздника.

Останутся впечатления

На выставке много работ студентов факультета дизайна.

А это - творчество студентов факульатта дизайна Калужского филиала Московского гуманитарно-экономического университета.

-  Новый год обычно у нас проходя в сессиях, - поделалась на вернисажет заведующая кафедрой дизайна, художник, искусствовед Наталия САРЫЧЕВА. - А теперь мы позволили себе такой праздник. Не без труда, не без напряжения.

Были такие, кто засыпал на столах на парах, я не будила. Главное, чтобы отдохнули и продолжали работать.  Я рада, что на выставку пришли и дети, и студенты и родители, потому что искусство это то, что нас объединяет.

Времена бывают разные, и сложные, и проблемные, и хорошо, когда люди объединяются ради искусства, красоты, праздника. Жизнь переменчива, могут появиться средства и исчезнуть, могут появиться возможности и исчезнуть, а впечатления всегда останутся с вами, у вас их никто не отберет.

А рождаются они, когда человек начинает творить. Рисовать можно научить любого, было бы желание. И через творчество, впечатления человек получает небольшой кусочек счастья.

Куда ж без символа 2024 года – Дракона.      

Если хотите зарядиться новогодним настроенм, спешите, выставка работает всего до 3 января. И она абсолютно бесплатная. Будете гулять по Калуге, заходите в Дом музыки.

Татьяна Светлова , Фото автора
Опубликовано: 28.12.2023 18:53 0 247
Тэги: фоторепортаж
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