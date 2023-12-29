В Калуге школьники собрали подарки к Новому году для стариков из дома престарелых

До Нового года остались считанные дни, все спешат подготовить подарки для близких и родных, друзей и коллег.

В преддверии новогодних праздников ученики школы № 13 города Калуги дружно готовили особенные подарки, которые в этот раз предназначались вовсе не друзьям, родителям или учителям.

Они отправлялись в калужский Дом престарелых и инвалидов, подопечные которого тоже очень ждут новогоднего чуда.

Классная акция

О возможности принять участие в благотворительной акции школа объявила заранее. В течение двух недель ученики приносили подарки. Когда все было собрано и упаковано, руководство школы передало вещи прибывшим волонтерам.

— Мы принимаем участие в этой благотворительной акции достаточно долгое время, далеко не первый год, - говорит завуч по воспитательной работе калужской школы № 13 Валерия ГОРОХОВА. – Мы предлагаем принять участие всем нашим ребятам с 1 по 11 класс в обоих корпусах. В этом году акция у нас прошла с двух раз. Осенью ко Дню пожилого человека подарки собирал корпус № 1 на улице Баумана, а к Новому году собирал корпус № 2 на улице Минской.

Помимо того, что мы собираем сладкие подарки, полотенчики, тапочки, гели для душа, шампуни, обязательно наши ребята делают своими руками поздравительные открытки. Чаще всего этим заняты младшие классы, но и старшие стараются не отставать.

Родители ребят тоже активно участвуют. Отмечу, что акция становится масштабнее, к ней присоединяются все больше классов и учеников.

Помимо помощи дому престарелых, школа старается принимать участие и в других благотворительных и экологических акциях, одна из самых известных и тоже регулярных – добрые крышечки.

«Вспоминаю счастливые глаза бабушек»

Мы расспросили родителей учеников, почему они участвовали в благотворительной акции.

— Мы не первый год принимаем участие, ­– поясняет калужанка Ирина КУСКОВА. Ее сын Матвей учится в 4 «Б» классе школы № 13 на улице Минской. – Сын с детства знает, что надо уважать пожилых людей, помогать им, поэтому, как только услышал об этой акции, сразу сказал: «Мама надо покупать!». Он знает, что это хорошее дело. Единственное, подарки покупала я, потому что сын в это время болел, но он сказал: «Мам, давай сладости подарим».

Я с теплом отношусь к таким акциям и никогда не отказываю. У меня самой ещё живы и бабушки и дедушки, им уже под 80 лет, ­– завершает разговор Ирина.

— У своих детей я воспитываю уважение к старшему поколению, мы обсуждаем различные ситуации, свидетелями которых становимся: банально уступить место в транспорте, – говорит многодетная мама Марина АРХИТОВА. Ее младшая дочь Маша тоже ученица четвертого класса школы в Веснушках. – Пожилые люди оказываются в домах престарелых по разным причинам, и часто они там совершенно одни. Поэтому частичка тепла и внимания обязательно порадует их. Мы каждый год принимаем участие в акции.

Знаете, когда я была в возрасте Маши (9-10 лет) и жила в другом городе, мы с музыкальной школой устраивали выездные концерты в домах престарелых на Новый год, Рождество. До сих пор вспоминаю благодарные и счастливые глаза бабушек и дедушек, их добрые слова навсегда остались в моей памяти.

Моя Маша сама составила список того, что хочет подарить, и уже с этим списком мы отправились в магазин.

4 «Б» класс нового корпуса школы № 13 собрал новогодние подарки для бабушек и дедушек.

Все собранные школой подарки в ожидании приезда волонтеров.

«Радость в старость»

Заботу о пожилых людях в Доме престарелых и инвалидов более 10 лет назад проявили две калужанки: Наталья СОКОЛОВА и Наталья ВАСИЛЬЕВА. Именно с их инициативы зародилось такое волонтерское начало, как помощь старшему поколению. Позже активное участие в помощи пожилым вместе с мамой стал принимать подросший сын Натальи Васильевой Саша.

Проект помощи «Радость в старость» направлен на то, чтобы подарить людям, живущим в доме престарелых, ощущение того, что они не одиноки, не брошены, не забыты всеми, что они кому-то нужны. Своим появлением волонтеры всегда стараются принести праздник в однообразные будни учреждения.

Как пояснила Наталья Соколова, бабушки и дедушки в доме престарелых очень нуждаются в добром слове, разговоре по душам. Для них волонтеры, которых совсем не много, привозят сладкие подарки, наборы для творчества, сувениры и ещё много всего. Но острой потребностью пожилых калужан по-прежнему является внимание, чувство, что кому-то ты не безразличен. Именно поэтому для них также ищут друзей по переписке, это могут быть люди абсолютно любого возраста.

Наталья Соколова (слева), Наталья Васильева и ее сын Саша.

«Важно знать, что они не забыты»

Наталья Васильева работает в калужском Следственном комитете инспектором отдела кадров, психологом. Ее коллеги всегда принимают активное участие в помощи дому престарелых.

— Мы ведем шефскую работу с детьми, посещаем детские дома и дом престарелых, ­– рассказывает калужанка. – По сути, весь коллектив принимает участие. Кто-то помогает перебирать, сортировать подарки, наши мужчины их приносят, отвозят. Особенно стараемся привлекать к делу молодых следователей, чтобы их поколению показать, что есть люди в трудной жизненной ситуации, чтобы они проявляли сочувствие, внимание и заботу.

Знаете, я заметила, что пожилые очень любят, когда к ним приходят люди в форме, им важно знать, что они не забыты, что государственные структуры о них помнят, проявляют внимание.

К примеру, проживал у нас пенсионер МВД, для него люди в форме – это вообще было что-то особое. Парнями в форме любуются и наши бабули, любят с ними поговорить.



Все, что просили бабушки и дедушки, собирается в том числе сотрудниками Следственного комитета.

Сейчас в калужском доме престарелых около 240 подопечных, говорят волонтеры проекта «Радость в старость». До ковидных ограничений в гости к пожилым приходили на каждые праздники: Новый год, 8 Марта, 9 Мая, День пожилого человека и по другим поводам. Волонтеры разносили подарки каждому в комнату, потом давали часовой концерт для пожилых и инвалидов, где выступали творческие коллективы.

Сейчас волонтеры туда не заходят, того требует забота о здоровье пожилых.

- Мы сами боимся, чтобы не заразить, - признается Наталья. Собранные подарки привозят и передают сотрудникам дома престарелых, но даже в этот момент волонтеры надевают маски, чтобы исключить риски.

В этом году среди подарков было то, о чем так просили бабушки и дедушки: духи и туалетная вода, тапочки, средства гигиены, кроссворды, мозаика, пазлы, сладости, которые легко прожевать, к примеру, белый зефир, мармелад без красителей. В последние годы активно собирают в подарок канцтовары, ведь в Доме престарелых и инвалидов работает творческая мастерская, где калужане активно лепят, рисуют, делают аппликации, а к Новому году своими руками изготавливают игрушки, которыми наряжают елку.



В творческой мастерской постоянно идет работа.

Для бабушек и дедушек создается новогоднее настроение.

— Больше всего хочется успеть подарить внимание пожилым, – говорит Наталья Васильева. – Ведь среди них есть те, кто умирает в одиночестве, так и не поговорив с кем-то по душам.

Была у нас подопечная семья, муж с женой, они долго прожили вместе в доме престарелых. Потом дедушка умер, его похоронили, но приезжать к нему на могилку некому. Это делаем мы с 13-летним сыном Сашей. По его инициативе поставили оградку, лавочку. Забираем эту бабушку и приезжаем на кладбище навестить ее ушедшего из жизни мужа.

Не так давно мы сыном были приглашены на изумрудную свадьбу к нашим подопечным, семье военных пенсионеров. Мы дружим с ними уже около 10 лет.

Проводим акцию "Бессмертный полк". Берем с Сашей портреты жителей дома престарелых и несем их наравне со всеми.

Мы ждем неравнодушных людей, школы, институты и другие организации, кто готов подарить свое внимание и время одиноким людям, – подытожила волонтер.

Как помочь одиноким калужанам в доме престарелых или самому стать частью команды волонтеров, вы можете узнать в группе ВКонтакте «Радость в Старость г. Калуга».

Еще маленький Саша несет портреты дедушек из дома престарелых.



Так проходили встречи до пандемии. И волонтеры, и бабушки-дедушки очень скучают по этим временам и надеются, что скоро такие встречи снова станут возможны.