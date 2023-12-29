Топ-5 проектов калужских журналистов, которые в 2023-м удивили жителей Калужской области и не только

По традиции в последние декабрьские дни мы публикуем итоги уходящего года в разных областях нашей жизни.

И сегодня подводим итоги в сфере журналистских проектов.

Какие из них, по его мнению, заслуживают особого внимания и принесли наибольшую пользу региону, мы попросили рассказать советника губернатора Калужской области по вопросам СМИ Андрея ИЛЬНИЦКОГО.

1. Памятник Биму

— Сразу хочу оговориться, что мне бы не хотелось распределять проекты по местам, - говорит Андрей Анатольевич. - Они очень разные, специфические и трудно поддаются ранжированию. Поэтому очерёдность, с которой я их называю, это просто очерёдность, а не место в рейтинге.

Начну с проекта, который в этом году реализовал Союз журналистов и наши неравнодушные коллеги, — памятник Белому Биму Чёрное ухо. Его открыли у Дома печати весной, в год 95-летия Вячеслава Тихонова, сыгравшего в фильме главную роль. Съёмки проходили во многих местах Калуги, в том числе и у Дома печати.

У тех, кто занимался этим проектом под эгидой калужского отделения ­Союза журналистов, глаза горели. Они очень неравнодушно подошли к делу, и поэтому памятник получился поистине народным.

Удалось собрать несколько сотен тысяч рублей пожертвований, необходимых для его отливки и установки. В разработке принял участие главный архитектор Калуги Алексей Комов. Не могу не отметить и вклад нашего коллеги, журналиста и краеведа Алексея Урусова.

Памятник получился очень душевным. Он не только полюбился калужанам, но и вошёл в экскурсионные маршруты разных турагенств. Я лично не раз наблюдал, как у памятника Белому Биму останавливаются туристы и экскурсоводы рассказывают историю съёмок фильма.

А в сентябре на форуме современной журналистики «Вся Россия – 2023», который проходил в Сочи, калужское отделение Союза журналистов презентовало этот проект, и он вызвал фурор. Нашим коллегам из дру-гих регионов очень понравилась идея. Многие останавливались у калужского стенда, расспрашивали о деталях.

2. Человек Z

— Ещё хочу отметить проект «Человек Z» — в его рамках в различных номинациях мы отметили людей, которые внесли существенный вклад в помощь нашим воинам в зоне СВО. Это промышленники, волонтёры, медики, представители искусства, каждый из которых чем может помогает фронту.

Церемония вручения этой премии прошла в рамках форума, собравшего совершенно разных людей, которых объединяет одно — желание внести свой вклад в будущую победу, помочь нашим бойцам на передо-вой.

3. Символ калужской доблести и взгляд героев

— Созвучные предыдущему проекту темы — шеврон «Символ калужской доблести» и «Взгляд героев». Первый мы разработали в рамках творческого конкурса, в котором приняли участие даже художники из Казахстана. Работу-победителя мы выбрали единогласно, и этот шеврон после изготовления отправился к бойцам в Калужский тяжёлый гаубичный дивизион им. Георгия Жукова.

Большую поддержку проекту оказал генерал армии Владимир Ильич Исаков.

А «Взгляд героев» — очень необычный и интересный проект наших коллег с телевидения. В нём приняли участие калужские росгвардейцы, которые выполняют задачи в зоне СВО.

В целях безопасности в СМИ нельзя показывать их лица, но никто не запрещает показать их взгляд из-под балаклавы.

Фотографии этих взглядов с указанием позывных бойцов и их цитаты о воинском долге, Родине, патриотизме вошли в этот интереснейший проект, по итогам которого была организована фотовыставка.

4. «Родные»

— Другой проект калужских СМИ, который я не могу не упомянуть как очень интересный и эффективный, называется «Родные». Это цикл статей о калужанах и жителях региона, которые добились успехов на своей земле. Кто-то из них на какое-то время, порой весьма продолжительное, уезжал из Калужской области, но возвращался на родную землю и добивался здесь успехов. Приносил пользу своей малой родине.

Одним словом, проект «Родные» — это цикл историй на тему «Где родился, там и пригодился».

Уже много лет наблюдается тенденция перетекания людей из села в город. ­Однако и село не только требует развития, но и развивается. Люди, которые возвращаются туда, становятся успешными, находят себя. «Родные» — в том числе и про это.

Мне было очень интересно читать эти жизненные истории, а в конце года мы собираем всех этих людей — несколько десятков человек — вместе на торжественном мероприятии.

5. Губернаторский дневник

— Не могу не отметить и проект медиахолдинга «Комсомольская правда — Калуга» под названием «Губернаторский дневник». Этот проект получился очень душевным и мотивационным.

В ходе последней учебной четверти школьники присылали свои пятёрки, и те из них, кто набрал наибольшее количество, в конце учебного года были приглашены на встречу с губернатором Владиславом Шапшой, от которого получили благодарность за хорошую учёбу и напутствие на будущее.

Судя по тому, сколько заявок пришло от школьников — а счёт шёл на сотни, — «Губернаторский дневник» стал сильным стимулом учиться лучше.