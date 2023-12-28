Африканские елки и бесплатный пир, красное китайское и вегетарианская долма. Как отмечают Новый год в разных странах мира

За неделю до Нового года начинается привычная суета, покупка подарков для близких и не очень, выбор украшений под цвет покровителя следующего года. Самые упрямые скептики и мечтательные романтики объединяются в стремлении угодить дракону или зайцу, одевшись в определенный цвет и накупив елочных игрушек.

Среди всей приятной и иногда нервирующей из-за горящих дедлайнов суеты, порой, подходишь к старому серванту и находишь там звенящую коробку. Открываешь, а в ней – старые игрушки, доставшиеся через несколько поколений. Белочки, грибочки, разноцветные шарики…

В сердце начинает немного покалывать и весь мир может подождать.

Наш Новый год пахнет елкой, маминым лаком для волос, оливье, приготовленным под «Иронию Судьбы». Этот праздник звучит, как смех самых близких людей и песни, слова которых знаешь наизусть, хоть и никогда не учил.

А что заставляет улыбнуться в Новый год китайцев или жителей Африки? Мы такие разные, но в то же время так похожи, ведь они также, как и мы с нетерпением ждут новогоднего чуда. В самых угрюмых взрослых на несколько часов просыпается ребенок, с трепетом оборачивающий подарок в упаковочную бумагу и аккуратно ставящий его под елку.

В разных странах есть свои уникальные традиции и обычаи. Иностранцы крутят у виска, когда видят наш холодец, а мы не отгоняем злых духов танцами на главной площади, как это делают во многих населенных пунктах Африки. Однако все ассоциируют этот праздник с семьей и любимыми людьми

Во второй половине декабря в Калуге прошел фестиваль национальных культур «Калуга-Этно». В мероприятии приняли участие творческие люди из России, Анголы, Армении и Китая. Мы посетили мероприятие и поговорили с его участниками о самом волшебном и волнующем празднике – Новом годе.

Участники с гордостью представили свои творческие номера.

Традиции Армении

На фестивале представители Армении рассказали о своей новогодней традиции дарить яблоки и прощать обиды. Накануне праздника армяне пекут традиционный хлеб – катах. Он является символом плодородия.



Танцы- неотъемлимая часть армянской культуры.

Раньше в Армении вместо елки наряжали древо жизни – кенац цар. На него вешали игрушки, которые женщины с любовью вязали своими руками.

Мы побеседовали с одной из армянских семей, присутствующих на празднике. Наша собеседница Анжела СИМОНЬЯН в самом начале разговора сказала, что выросла в России и считает ее своей второй Родиной, но в ее семье не забывают про свои корни и традиции.

- Мы начинаем готовиться в середине ноября, - рассказала наша собеседница. - Вся семья собирается вместе, чтобы обсудить меню. В центре стола всегда должен быть большой свиной окорок, долма из виноградных листьев и постная долма, которая по-армянски называется «пасуц толма» - вегетарианский вариант. Ее делают из круп и бобовых, начинка заворачивается в кислую капусту. В моей семье без этого блюда нет Нового года, я советую всем его попробовать.

Также Анжела рассказала, что у них принято готовить курицу, индейку, блинчики с мясным фаршем, шашлык, салаты, кюфту – крупные фрикадельки из мяса. Это блюдо армяне готовят с незапамятных времен. Существует легенда, что отборные куски мяса отбивали молотками на камне, пока оно не становилось тягучей однородной массой. Затем из получившейся кашицы вылепливали шар и отваривали его.

- В ночь на 1 января в моей семье включают свет по всей квартире, чтобы везде было светло. Все поздравляют друг друга, мы поем и танцуем, играем на национальных инструментах. Мой сын играет на дудуке, - отметила Анжела.

На фестивале сыновья Анжелы (справа) играли на дудуке и шви.

Анжела уточнила, что на армянском Дед Мороз – Дземер Паб или Дедушка Зима.

Он приносит подарки с 31 декабря по 1 января. В древние времена Дземер Паб никому не дарил подарки, а вместо этого приносил записку с семью советами – уважайте друг друга, живите в мире, будьте честны, будьте мудры, будьте трудолюбивы, будьте смиренны и будьте и благодарны.

Праздник Весны в Китае

Новый год в Китае называют праздником Весны. Участники фестиваля, представляющие страну восходящего солнца, показали театральное представление - предновогоднюю суету в китайских семьях.

Отец семейства собирает всех на кухне, чтобы заняться лепкой пельменей. Они отличаются от наших, а по форме больше напоминают вареники.

Китайцы показали лепку пельменей под народные песни.

Девушка с китайским веером станцевала народный танец.

О китайских новогодних обычаях мы поговорили со студентом третьего курса Хоу ХАЯЙНОМ, или, как он сам нам представился – Женей.

Он рассказал, что в этом году в Китае Новый год будут отмечать 9 февраля.

- Мы приглашаем домой гостей и дарим подарки, а потом идем гулять. Кроме пельменей готовим блюда из свинины, рыбы и курицы, - вспоминает Женя. - Китайцы стараются везде добавить красного цвета – в одежду и еду. Мы верим, что он приносит удачу.

В родном городе Жени - Хэцзэ, который находится в провинции Шаньдун, во время праздника Весны мужчины под руководством старшего поколения поклоняются богам неба и земли. Пока готовятся пельмени, китайцы запускают петарды, чтобы отогнать злых духов. Ночью в доме зажигают свечи.

Студент из Хэцзэ, провинция Шаньдун Хоу Хайян (посередине) со своими друзьями.

- Мне кажется, что праздник Весны символизирует новые начинания и надежду. Для моей семьи это – воссоединение близких людей. Во время Весеннего фестиваля китайцы возвращаются в свои родные города, чтобы побыть рядом с самыми дорогими и важными людьми, - рассказал Женя. - Где бы они ни находились, люди будут стремиться вернуться в родной дом, город.

В семье Жени принято дарить на Новый год деньги в красном конверте. Сумма зависит от возраста. Если в этом году ребенку исполнилось 8 лет, то он получает 800 юаней.

Новый год в Африке

На фестивале свои завораживающие танцы и ритмичные песни исполнили уроженцы Анголы, государства, расположенного на западном побережье Африки. Один из участников пошутил, что они не наряжают пальму, как думают многие, а украшают елку.

Новый год в Анголе интересен именно таким смешением европейских и африканских традиций.

Официально праздник в стране отмечают 1 января. Торжество никогда не проходит без музыки и танцев.

Зрители не могли отвести взгляд от движений девушек из Анголы.

Танцовщицы показали на сцене и традиционные и современые движения.

Одна из интересных особенностей – танец «Макуто». Все участники облачаются в яркие костюмы. Это не только веселая традиция, но и целый ритуал по изгнанию злых духов.

Про Новый год в Анголе мы поговорили с коренным жителем Дарилсоном Нету, который приехал в Калугу, чтобы стать медиком.

Студент из Анголы Дарилсон Нету.

- Для меня символ Нового года – семья. Также есть предвкушение новых возможностей и путей, - рассказал Дарилсон. - Я очень люблю ваши блины, также в России я первый раз попробовал плов, мне очень понравилось.

Наш собеседник отметил, что на новый год в его семье принято собираться вместе, готовить блюдо из рыбы и лазанью, которую очень любят в Анголе.

Также на мероприятии присутствовали представители других африканских государств.

Про Новый год в Кот-Д'Ивуаре нам рассказал студент медицинского факультета Жан КУФИ.

- 25 декабря у нас Рождество. Утром мы встречаемся, готовим сладости. 31 декабря готовим мясо и сидим с семьей, а 1 января собираемся с друзьями, снимаем дом или какое-то еще помещение и устраиваем шумные вечеринки.

Новый год в Чаде отмечают шумно, громко, красочно, как и во всей Африке. Об этом мы поговорили с будущим врачом Бешаром БЕШИРОМ.

Студент из Чада Бешара Бешир.

- На Новый Год мы едим кашу, пьем соки, готовим десерты. Государство устраивает для людей большой праздник, - рассказал он. - Все люди собираются на главной площади – еда и напитки бесплатные. Мы идем туда после того, как отметили с семьей, чтобы петь и танцевать.

Также нам удалось побеседовать со студентом и музыкантом из Руанды Кристианом КВИЗЕРОЙ.

Студент из Руанды Кристиан Квизера.

- Новый год – это оценка того, что ты уже сделал и подготовка к новому путешествию вокруг солнца, - отметил он.

Узнав, что мы готовим материал про Новый год, Кристиан захотел сделать музыкальный подарок и сыграл композицию «Звенит январская вьюга».

Фестиваль закончился тем, что представители всех стран собрались на сцене и дружно пели песню. Каждый делился своей энергетикой, калейдоскоп лиц и традиций создавал невероятную энергию.

На сцене царила любовь и бешеная энергетика.

При разговоре с иностранцами, а особенно с представителями африканских государств, иногда мешал языковой барьер. Но именно он показал, насколько мы похожи. При разговоре глаза иностранцев наполнялись любовью, тоской по дому и семье. В такие моменты люди понимают друг друга без слов.

В разное ли мы верим чудо? Отнюдь. Мы танцуем разные танцы, поем разные песни, но все как один в этот праздник тянемся к дому, хотим простых вещей - любить и быть любимыми.