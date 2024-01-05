В Калужской губернии раньше на Святках по деревне «бегала отпетая молодуха в мужицком костюме»

До Крещенья продолжаются Святки.
Взрослые шли в кабак, молодежь - на посиделки.
Давайте посмотрим. как крестьяне проводили время в эти праздничные дни.
«Микита» и «Хавронья»
Про Жиздринский уезд в конце ХIХ – начале ХХ века сотрудники Этнографического бюро князя Тенишева писали так:
«В праздничное свободное время наши крестьяне любят собираться вместе и чаще собираются возле кабака. Но этим я совсем не хочу сказать, что наши мужики пьяницы, мужик напивается только в исключительных случаях: на свадьбе, на ярмарке, на деревенском празднике.
Тут они пьют много и делают безобразия, но пьяниц между ними немного, гораздо меньше, чем между другими сословиями.
В кабак же мужик идёт для того же, для чего горожанин идёт в клуб – развлечься, посмотреть людей, послушать новости, поговорить о своих мужицких делах. Я, конечно, могу говорить только о крестьянах здешней местности.
Бабы зимой больше сидят дома, а летом любят собираться у кого-нибудь на заваленке...
В святочные вечера молодежь собирается в отдельную хату или баню и устраивает там различные игры и забавы: поют простые и подблюдные песни, гадают, рядятся медведями, их вожаками, журавлями, изображают «Микиту» и «Хавронью».
Костюмы ряженых очень незатейливы: наденут вверх шерстью шубу, обернут голову овчиной - медведь готов. Привяжут льняную бороду, напустят волосы на глаза, повесят коробку на шею – вот и вожак.
Журавлём рядятся также с помощью вывернутой шуб: накинут её так, чтобы рукав приходился на макушку, проденут в него кочергу, согнут спину – это Журавель. Кочерга изображает голову и клюв, рукав – шею, согнутая спина – туловище, распущенные полы шубы – крылья.
Конечно, нужно иметь большое воображение, чтобы увидеть в этом какое-нибудь сходство с действительностью, но публика не взыскательна, она от души хохочет, когда медведь под команду вожака выделывает те штуки, которые выделывали когда-то ручные медведи.
Смешит и Журавль, когда расхаживает по избе и долбит кого-нибудь в голову железным клювом.
«Хавронья» и «Микита» изображаются следующим образом: свертывают из тряпок две большие куклы, разрисовывают им углем глаза, брови, рот и нос, одевают в зипуны.
На одну куклу надевают шапку, на другую – красный платок. Какой-нибудь искусный парень берет эти куклы в руки, ложится на пол, накрывается так, чтобы его не было видно.
И начинают «Микита» и «Хавронья» выделывать разные штуки, что не только молодые, старые со смеху умрут. Куклы кланяются, дерутся, обнимаются и целуются.
Наряжаются мертвецами, завернувшись с ног до головы в белую дерюгу, но это бывает редко: во-первых, грех, во - вторых – страшно. Хотя все знают, что не настоящий мертвец, а все-таки девки кричат, забиваются в угол, прячутся одна за другую.
Мне мало приходится видеть святочные вечеринки, но, насколько я знаю от других, в нашей местности и на этих вечеринках держат себя нравственно.
Ни о каких драматических представлениях наш народ не имеет никакого понятия, даже Петрушка ему не известен. Город от нас слишком далеко , по деревням же балаганы не ездят».
Можно встретить Бабу Ягу
В Мещовском уезде этнографы бюро князя Тенишева собрали такую информацию:
«В это время на земле бесам нет места. так как Святки, по местному преданию, святые вечера. Днём можно не работать. Но, как только сядет в угол чернец, то есть темнота, то все работы бросаются.
Тогда уже грех работать, а то чернец весь год будет отнимать спорость в работе. Под чернецом, видимо, подразумевается какая-то огромная сила, но прямых показаний на неё нет, не осталось следов.
Празднуются три дня Рождества, Новый год, Свечки (канун Крещенья) и Крещенье. В эти дни не работают.
Под праздники хороводов не бывает. Зато гаданиями все занимаются, везде шумно и весело. Часто ходят ряженые.
В Сосне можно встретить на святках Бабу Ягу, и медведя, за которым идёт толпа ребятишек и девчонок, парней и девушек. Ряженых непременно сопровождает гармонист- музыкант.
Угощения ряженым не полагается, но принимают их охотно и стараются показать, что долго-долго узнать не могут.
Очень любят бабы рядится мужчинами. Всегда выищется бойкая «отпетая» молодуха (больше части солдатка), которая бегает по всей деревне в мужицком костюме и бесцеремонно ощупывает девок, баб и даже ребят.
Последние не спускают и почти всегда дело заканчивается тем, что непризнанного мужчину чуть не раздевают.
После Святок пойдут посиделки, то есть собираются поочередно подруги в избу то к одной, то - к другой. Здесь и ночуют, если есть, где поместиться.
Это устроено издавна, потому что в следующий за Святками мясоед девушки выходят замуж, и так подруги заранее «как бы прощаются».
Гримируются сажей
В Тарусском уезде «На Святках по селению ходят христославцы.
Святки празднуются молодёжью на вечеринках, посиделках, ходят ряжеными. Костюмы довольно своеобразны: одеваются в солдатские шинели, старые мундиры, выворачивают вверх шерстью свои шубы, приделывают бороды из льна, пеньки, шерсти, и «гримирую» сажей лицо.
Ряженых угощают водкой, танцуют под гармонику.
На вопрос, для чего и почему наряжаются, крестьяне не дают определенного ответа, говорят, что «так принято, заведено давно, ещё при крепостном барине, для удовольствия».
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