В деревнях Калужской губернии парни скептически относились к гаданиям, даже подшучивали над девками

Новый год, Святки, Крещение считались самыми подходящими днями для гаданий.

Предсказывали судьбу разными способами.

Давайте посмотрим, как раньше гадали в деревнях Калужской губернии.

Сотрудники этнографического бюро князя Тенишева про Тарусский уезд писали так:

«Под Новый год девушки гадают на воск, зорю и зеркало. Выходят на улицу, чтобы у первого встречного спросить имя суженого, а также у окон соседей подслушивают разговоры».

В Мещовском уезде «Гадают на воду святками. В прошлые Святки (1897-м году), я наблюдал следующие гадания.

В стакан чистой колодезной воды клали венчальное кольцо, по бокам ставили две зажженные свечи, и потом поочередно глядели в воду. Некоторые девушки уверяли, что видели парней.

Из них одна вышла замуж в этот мясоед, а 6 остальных видевших ещё не вышли, но твердо убеждены, что выйдут в этом году.

Из парней никто ничего не видел, но два из них женились в тот же мясоед. Вообще, парни скептически относятся к гаданиям, даже подшучивают над девками.

Второй вид гадания на воде: в чашку непременно деревянную, с водой клали овса, углев. Затем девушки клали серьги, а ребята – кольца.

Всё это накрывается платком. Каждый по очереди тянет из чашки, чьё кольцо или серьга попадётся.

А в это время поют песни подблюдные. Они мало содержательны. Их большое количество.

Например: катись зёрнышко, да по бархату, что по бархату, да по зелёному, прикатилось ко яхонту (означает богатство). Припев для всех песен один: «о-о-хо-хо, диво моё, кому вынется, тому сбудется, тому сбудется, не минуется».

Сидит воробушек на колышке смотрит на чужую сторонушку (замуж или в солдаты).

Арина Харчевница – вшивая передница (бедность).

Жирный бык с палатей брык (довольство).

Живу за рекой мужики богато, гребут золото лопатой (богатство).

Сидит мужик на бочке, считает рублёчки (богатство).

Мышь пищит, сот мёду тащит, ещё попищит, ещё притащит (довольство).

Наш Иван без вести пропал, а назавтра Иван с обозом на двор (неожиданно хорошие сваты).

Иголочка-попрыгушечка, сиг-прыг на чужую сторонушку (замуж).

Сидит сова на Цопухе (шест перед русской печью – прим ред.) прилетел сокол, сорвал хохол (замуж).

Сидит петух под кручей, забит зад онучей (не выти замуж).

Стоит в лесу корыто, хвоей накрыто (умереть).

Стоит дерево замечено, а никем не сечено (не возьмут замуж).

Про Мосальский уезд сотрудники бюро Тенишева тоже собрали интересные сведения.

«О судьбе ходят ворожить к знахаркам или цыганкам. Цыгане почти каждую ярмарку являются торговать лошадьми. Знахарки предсказывают судьбу по воде, в которую гадающая женщина опускает кольцо или серьги, или же - по картам.

Но больше всего верят в гадания цыганок по руке. Наконец, «гадают судьбу» и сами крестьянки по книге «Соломон», которая у многих имеется.

У девушек существую особые гадания на Святках. Они гадают на дровах, на венике (на Новый год), на лаптях, подслушиванием под окнами.

Берет по очереди каждая девушка охапку дров и считает число плах: если чет, то задуманное в этом году исполнится, нечет - не исполнится.

Ложась спать, девушка берёт в руки веник и нашептывает, чтобы суженый ей во сне приснился. А затем веник кладет под подушку и ложится спать.

Гадают так: собравшись вместе, девушки просят замужнюю женщину положить на пол избы под каждый угол платка или полотенца кусок земли, горсть зерен или кольцо.

Девушки, входя в избу, по очереди дотрагиваются до покрывала. Если кто коснется зёрен, будет весь год жить в приволье и богатстве, если до кольца – в тот же год выйдет замуж, а если до земли- то умрёт.

Домашние, в той семье, где есть парень, ходят возле изб, подслушивают у окон. Если услышат в разговоре слова: «дай», «отдай», «бери», «возьмите», значит, за их парня отдадут намеченную девушку.

Самое любимое гадание девушек - на кольце или серьгах. Собравшись в просторную избу, девушки, а случалось, что с ними бывают и женщины, садятся за стол, на который ставится чашка с водой.

Девушки опускают в чашку кольца, перстни, а женщины – серьги. Накрывают чашу полотенцем.

Поют подблюдные песни, после каждой одна из девушек вынимает из воды, не снимая полотенца, вещь, попавшуюся ей под руку.

Смысл пропетой песни указывает на судьбу девушки, чей перстень или кольцо вынуты. Приведу несколько песен:

Ходит курица по заваленке, вырыла курица сто рублей, кому вынется, тому сбудется (к богатству).

Я по городу хожу, полотенце стелю, еще похожу, ещё постелю. (к покойнику).

Мышь пищит, короб тащит (к замужеству).

В лесе дуги намечены, да не отсечены (к замужеству).

Становь, мать, опару, пеки пироги, к тебе будут гости, ко мне женихи (к замужеству)».