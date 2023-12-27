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Дед Мороз с волшебным жезлом: KP40 поздравил калужских водителей

Автор: Владимир Андреев. Фото: Павел Раченко.
Опубликовано: 27.12.2023 12:50 2 480
Дед Мороз с волшебным жезлом: KP40 поздравил калужских водителей

В Калуге на площади Победы в минувший четверг, 21 декабря, проезжающие мимо автомобилисты с удивлением рассматривали главных новогодних волшебников: Деда Мороза и Снегурочку в окружении сотрудников ДПС.

В этот день агентство «Комсомольская правда-Калуга» и ГИБДД Калужской области провели совместную предновогоднюю акцию «Полицейский Дед Мороз».

Только в канун самого веселого народного праздника взмах сотрудника в форме полосатым жезлом приводит к радостным воспоминаниям о встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой и неожиданным подаркам.

Сотрудники ДПС проверяли документы и дарили водителям светоотражающие наклейки, брелоки и браслеты. Напоминали люди в форме о безопасности на дорогах. Особенно, в дни новогодних каникул. Всем автолюбителям были вручены памятки «Пять фактов о безопасности».

Не остались без подарка и самые маленькие участники дорожного движения. Сотрудники ГИБДД подарили детям рюкзаки со световозвращающими элементами и напутственными надписями.

Акция прошла на площади Победы в Калуге.

Управление Госавтоинспекции напоминает жителям Калужской области: чтобы новогодние праздники прошли безопасно, необходимо всегда соблюдать Правила дорожного движения.

После общения с сотрудниками ДПС автолюбителей поздравляли Дед Мороз и Снегурочка. За все время нашей совместной акции было остановлено и проверено более 40 транспортных средств. Конечно, не все автолюбители были в радушном настроении, были и те, кто наотрез отказывались от поздравлений, но их - единицы.

Мы даже уверены, что сейчас они жалеют об этом. Ведь помимо веселого общения с Дедом Морозом и Снегурочкой, все калужане получили подарки. А их, благодаря нашим партнерам, было очень много, на любой вкус и полезность. Однако, прежде новогодним волшебникам нужно было рассказать стишок или спеть песенку.

Мы от души рады, что подавляющее большинство калужан с радостью выполняли просьбу Дедушки Мороза. Некоторые даже предлагали поводить хоровод вокруг машины и сплясать. А уж вариантов песенки «В лесу родилась ёлочка» мы в этот день услышать несколько десятков!

Автор: Владимир Андреев. Фото: Павел Раченко.
Опубликовано: 27.12.2023 12:50 2 480
Тэги: новый год гибдд авто видео
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