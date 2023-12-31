В калужском музее устроили батл между мастерами и учениками

Во флигеле Калужского музея изобразительных искусств под конец года открылась выставка «Мастер VS Ученик»

Посвящена она художникам-педагогам и их ученикам и продлится до 4 февраля.

Зрителям предлагают сравнить работы мастеров и их воспитанников.

Здесь есть пейзажи Кончаловского и Крымова, работы калужских художников Фадеева, Калашникова, Елены Шегаль. Портреты, натюрморты, пейзажи и интерьеры.

В первом же зале представлена известная картина Василия Мешкова «Весна идёт». Рядом – «весенние» полотна его учеников Николая Терпсихорова и калужанина, учёного в области железнодорожных станций и узлов Николая Земблинова.

И здесь вам решать, чьи работы сильней. Кстати, сам Мешков сформировался как художник под руководством Василия Поленова. И на выставке вы увидите картину Поленова «Лес».

Тимофей Калашников «Колхозное стадо».

Александр Киселев «Въезд в деревню».

60 картин

- 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника, финальным аккордом года является наша экспозиция, - говорит куратор выставки Юлия ЗАЛОЖНЫХ. -Калужский музей изобразительных искусств представляет произведения графиков и живописцев XIX-ХХ веков из собственных фондов. Мы с большой радостью приглашаем всех на вставку «Мастер и ученик» или «Мастер против ученика», можно и так её трактовать.

- Готовилась она примерно полтора года. Сначала было отобрано 100 работ, но здесь представлено 60. Мы постарались сделать интересные пары, тройки произведений, объединить их, чтобы зритель сравнил, как мастер воздействовал на своих учеников.

Хотелось показать не только художественный срез за 200 лет, это попытка средствами художественного языка поговорить о роли учителя в жизни человека, причем, не только внутри творческой среды, а шире.

Концептуально выставочное пространство «Мастер VS Ученик» – это размышления о мировоззренческих вопросах и гуманистических принципах наставничества. пространство смыслов, выстроенное в виде показа-сравнения произведений русских художников и их учеников.

Николай Крымов. Пейзаж.

- Для нашего музея этот год особенный, ему исполнилось 105 лет, - рассказала директор калужского музея изобразительных искусств Наталья МАРЧЕНКО, - И мы можем взглянуть на выставку «Мастер VS Ученик» со стороны своей профессии. Сегодня в нашем музее работает старшее поколение и младшее.

И молодёжь активно перенимает опыт. Наш музей продолжает идеи своего основателя – калужского врача, коллекционера Никанора Васильева, который задумал свою картинную галерею, как просветительский институт.

Лев Соловьев «Крым. Солнечный день». Евгения Малеина «Деревенский натюрморт».

Работы распределены группами: учитель и ученики.

Красивая и умная

- Выставка одновременно и красивая, и умная. Великолепная экспозиция, - поделился своими впечатлениями искусствовед Владимир ОБУХОВ. - Но самое главное: эта выставка заставляет зрителей задуматься.

Я обратил внимание на работы художников Александра Грицая «Осень» - звенящая, колоритная работа и работу его ученика Михаила Абакумова «Дом воеводы в Коломне» - прекрасный пейзаж соцреализма, тонкий, умный.

В чем сказывает влияние мастера на ученика? Любой учитель передаёт ученикам некое фундаментальное начало. И это можно отметить, пройдя по выставке.