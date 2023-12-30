«Из ковша посыпались руки, ноги и голова». Как проходила эксгумация останков немецких солдат с территории сквера Ленина в Калуге

В субботу, 30 декабря, мы отмечаем 82-летие со дня освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков.

Оккупация длилась с 12 октября по 30 декабря 1941 года.

Освобождение города стало целью Калужской наступательной операции, которая началась 17 декабря.

О том, что нацисты не собирались отступать и покидать нашу Калугу, говорит хотя бы тот факт, что своих офицеров они хоронили прямо в самом центре города. В нынешнем сквере Ленина.

И в августе 2009-го, при реконструкции этого сквера рабочие обнаружили останки солдат гитлеровской армии.

В преддверии знаменательной даты мы попросили рассказать о находке, о которой вся Калуга тогда судачила несколько дней, очевидца тех событий - начальника управления потребительского рынка и лицензирования Льва МАРЧЕНКОВА. Чиновник очень хорошо знаком в среде поисковиков, так как с 2000-го года занимается перезахоронением останков советских воинов, погибших в той страшной войне на территории Калужской области.



Лев МАРЧЕНКОВ, член поискового отряда, начальник управления потребительского рынка и лицензирования

- Еще когда я был мальчишкой, мы с ребятами искали гранаты, снаряды, подрывались даже, - говорит Лев Николаевич. - По сути, сначала это был чистый юношеский азарт. Уже в осознанном возрасте вступил в официальную организацию - «Военный историк». Александр Одиночников, депутат Городской Думы Калуги, познакомил меня с командиром этого объединения Виктором Сапожниковым. В то время они занимались поисками чекистов. Потом место, где они приняли свой последний бой, нашли, и Виктор пригласил меня в поисковую экспедицию. Это был Зуев Хутор, Юхновский район, туда я приехал весной. И именно там, в 2006 году, я нашел своего первого солдата с медальоном. Им оказался Фабриков Василий Филиппович, родившийся в Рязанской области.

Неожиданная находка

Когда началась реконструкция, чиновники городской Управы были уверены, что никаких останков в сквере нет.

- В то время, в 2009-м, я работал в городской Управе города Калуги, - говорит Марченков. - И когда началась реконструкция сквера, я подошел к одному из руководителей управы и сказал, что там немецкое кладбище, но мне ответили, что немцев там нет, их уже выкопали. Тогда я предложил поехать в сквер и всем вместе это проверить.

Мы прибыли туда. В это время шли работы. Я спросил у Константина Соцкова, который вел реконструкцию, о наличии каких-либо инженерных сетей и коммуникаций, на что мне ответили, что ничего такого здесь нет.

Ориентируясь по фото, которое сделали немцы в те годы, я попросил пригнать в нужное место экскаватор, - продолжает Лев Николаевич. - Когда экскаваторщик уже глубоко капнул, я посмотрел вниз, увидел материк и понял, что здесь уже быть ничего не может. Однако, как только он стал вновь все закапывать, из ковша посыпались руки, ноги, голова.

Поначалу чиновники не хотели верить, что это немецкие солдаты.

Это, и вправду выглядело немного неестественно. Сквер имени вождя, в котором в советское время долгое время стоял памятник Ленину – и вдруг, оказывается, он стоит на немецких костях.

Одним словом, несколько поколений калужан были полностью уверены, что останки всех немецких солдат выкопали отсюда уже давно.

Генеральская могила

- Мне заявили, что это могут быть просто гражданские, - продолжает Марченков. - Я ответил, что сейчас мы это проверим, в машине у меня был металлоискатель. И когда с его помощью нашел немецкие пуговицы и половинку немецкого жетона, все подтвердилось.

По обычаю, немецких военных, если военнослужащий пропадал без вести, то жетон оставался целым, если он погиб в бою и его хоронила немецкая команда, то половинка жетона отламывалась. Одна часть оставалась с ним в могиле, а другая уходила командиру.

Мы позвонили городскому голове, тогда это был Любимов, - продолжает Марченков. - Все переживали, что немцы здесь какой-нибудь памятник поставят, но таких планов у них не было. По межправительственному соглашению у них есть возможность только эксгумировать и захоранивать останки на сборных кладбищах. Последнее такое кладбище находится в Смоленской области на Духовщине. Такой порядок был установлен в 1992 году при выводе наших войск из Германии. Между РФ и ФРГ было подписано межправительственное соглашение. По условиям этого документа, мы даем возможность немцам эксгумировать те кладбища, которые находятся на территории РФ, а немецкая сторона в свою очередь берет на себя обязательства по сохранению наших захоронений и памятников, которые находятся на территории Германии.

О находке сообщили тогдашнему градоначальнику Николаю Любимову, он передал информацию губернатору Анатолию Артамонову, а тот уже сообщил в посольство Германии. Оно, в свою очередь, передало сведения Народному Союзу Германии.

На следующий день их представители уже были в Калуге вместе с планом кладбища и со списком тех, кто там захоронен.

- У немцев не было разделения захоронений на офицеров, рядовых, сержантов и т.д, - развеивает один из мифов Марченков. - Поэтому, когда нам рассказывают, что тут офицерское кладбище было, я всегда говорю, что их там никто не делил, всех хоронили одинаково. Единственное условие при захоронении – ногами к дороге, чтобы путь у покойного был.

Как выяснилось, всего на территории сквера Ленина покоилось 52 человека. 23 из них нашли не сразу. Когда же обнаружили могилы остальных, в числе них оказалось и тело генерал-лейтенанта.

Мы поинтересовались его личностью.

- Под Калугой 21 декабря был убит командир 137 пехотной дивизии, генерал-лейтенант Фридрих Бергманн. Свою смерть он встретил под деревней Зябки (сельское поселение «Песочня», - прим. ред.). Как говорят, пуля пулеметчика сразила его наповал, попав в пах. Причем, за два дня до своей смерти его наградили Немецким золотым крестом.

Этот военачальник вместе с остальными обнаруженными в сквере Ленина солдатами Вермахта перезахоронили на Духовщине в Смоленской области.

Немцы делали кладбища в знаковых местах, это был Третий тысячелетний рейх, и они сюда приходили надолго, как они считали

Мифы и слухи

Поисковая работа во многом зависит от общения с людьми - очевидцев и их родных, которые слышали рассказы своих родителей, дедов о боях, которые проходили в окрестностях их села или деревни. И, как не раз выяснялось в ходе такого общения, вокруг темы перезахоронения останков погибших на нашей земле немцев, ходит огромное количество баек.

- К примеру, в деревнях рассказывают, мол, кто-то нашел тело эсэсовца с сохранившимся жетоном и связался с родственниками, - рассказывает Марченков об одной из самых популярных вариаций таких мифов. - Они приехали за телом и дали за находку 10 тысяч евро, а также подарили «Мерседес».

Я, когда слышу такие рассказы, разыгрываю восторг и удивление. А затем начинается самое интересное. Я показываю немецкий жетон товарищу, который мне байку рассказал, и прошу определить по аббревиатуре, кто хозяин жетона, где он проживал. Естественно, определить они не могут, а знаете почему? У немцев немцев жетон зашифрован. Расшифровать эти данные, т.е. узнать фамилию, имя, где проживал и родственников погибшего не получится, так как сведения эти находятся в немецком архиве и эти данные вам никто не даст. У советских солдат, кстати, жетонов не было, были смертные медальоны, в которых указывалось полное имя, адрес, каким военкоматом призывался, дата рождения и т.п.

Это не конец истории

- Немцы снимали Калугу почти до 1944 года, - говорит в заключение Лев Марченков. - На аэрофотоснимке 1943 года как раз виден сквер имени Ленина, а рядом с ним Гостиные ряды. Крыш у них нет, они были сожжены, как и многие другие дома города.

Причем, на территории Калуги до сих пор остаются и другие немецкие захоронения, которые, вероятно, так и не найдены. И, вполне возможно, что кладбище 2009 года - это далеко не последняя находка времен самой кровопролитной войны в истории человечества.

Немецкий аэрофотоснимок Калуги 1943 года