В детском саду Калуги каждый год оживает новогодняя сказка

Новый год все ближе, а если кому-то еще не хватает праздничного настроения, ощущения волшебства, мы знаем, где его найти. На Правом берегу Калуги есть детский сад, куда с утра дети бегут с радостью и из которого вечером совсем не спешат уходить домой.

Дошкольное учреждение «Планета», расположившееся на улице 65 лет Победы, открыло свои двери в августе 2013 года. Руководить детским садом назначили Людмилу ФИНАКИНУ. За 10 лет своей работы садик заслужил любовь жителей правого берега. Вот лишь несколько отзывов о нем на одном из популярных российских интернет-сайтов.

— Прекрасный детский сад, – пишет калужанка Мария Данченко. – Чисто всегда. Очень красиво украшают к праздникам, фотозоны делают. Утренники интересные и развитие всестороннее для детей.

— Мой ребенок обожает этот сад, ходит с удовольствием, а я счастлива, когда ребенок счастлив, – пишет Татьяна.

— Самый классный садик из всех существующих в Калуге, – восторгается калужанка Марина Слепова. – Самый красивый, и заведующая, и персонал отличные люди. Первый внук ходил в этот садик, сейчас ещё внук и внучка посещают его.

— Не детский сад, а рай! – кратко написала Гаяне Бдоян.

Оказалось, что воспитанники «Планеты» и их родители в декабре попадают в настоящую сказку: руководство и воспитатели украшают детский сад к Новому году.

Любопытство взяло вверх, и я попросила разрешения у заведующей Людмилы Вячеславовны лично прогуляться по коридорам детского сада, посмотреть на новогодние убранства.

«Планету» я посетила в тот момент, когда детей уложили на дневной сон. Небольшую экскурсию для меня проводила документовед Светлана КУПРИЯНЕЦ. Как оказалось, она одна из участников творческой группы коллектива, это именно они придумывают, как украсить детское дошкольное учреждение.

Волшебный детский сад

Войдя в детский сад, я на минуту остановилась в недоумении, оглядываясь по сторонам, потому что внезапно попала в сказочный зимний лес, чего никак не ожидала. Повсюду деревья, усыпанные снегом, с ветвей которых свисают зимние бусы из снежинок. Вот по стволу забирается белочка, а внизу, между маленьких елок, замерли заяц и олененок. Слева от меня едет поезд с подарками, а за ним, у елки, главный символ наступающего года - дракон.

Белки, олененок, медведь и заяц обитают в этом сказочном зимнем лесу.

Проходим со Светланой дальше. Каждый переход в коридоре украшен по-особому: снеговики, еловые арки, арки из множества подарочных коробок, – и вот ты идешь уже по волшебным переходам.

Лестницы на второй этаж – это отдельно украшенные зоны. Вот присесть путника приглашают диванчики из сена, дополнительный уют на которых создают плед и подушки.

Здесь же компанию вам составят большие снеговики, любители зимних забав: у кого-то в руках лыжи, кто-то везет с собой санки.

Перила лестницы украшены еловыми гирляндами и шариками.

На другой лестнице развернулась настоящая ярмарка с флажками, шатром и главным героем наступающего года.

Снеговики провожают детей к группам на первом этаже сада.

Так украшена лестничная клетка, ведущая на второй этаж сада.

Другая лестница на второй этаж.

В ярмарочной тематике оформлена третья лестница в саду. Реквизит собирают общими силами, бочку предоставила одна из воспитателей.

Этот замечательный снеговик живет в саду не первый год.

На втором этаже «Планеты» – царство гномов. У окон качаются на невесомых качелях маленькие гномики, они держат в ручке целую связку воздушных шаров, создается впечатление, что вся конструкция будто по волшебству парит в воздухе.

Неподалеку на мягком диване расположился самый большой гном. Говорят, он живет в детском саду не первый год и полюбился многим калужанам. Некоторые, не удержавшись, проходя мимо, пожимают ему руку.

Гномы на втором этаже главные персонажи, им же доверено самое важное - принимать почту для Деда Мороза.

В детском саду обустроено несколько фотозон, которые по красоте оформления ничуть не уступают городским фотостудиям. Родители и дети предпочитают здесь сами устраивать себе новогоднюю фотосессию сразу после утренников.

Но главной особенностью стал собственный дом Деда Мороза! В этом году на втором этаже, у актового зала, творческая команда создала отдельное помещение для Деда Мороза с дверцей такого размера, чтобы было удобно входить воспитанникам детского сада. Ведь именно они приходят в гости к дедушке и рассказывают ему стихи.

В этом детском саду у Деда Мороза есть собственная изба.

Маленькая Аня уже рассказала стихотворение.

Пожалуй, главная фотозона детского сада.

«Это точно обычный городской садик?!»

Навстречу нам идет мама с сыном. Спрашиваем, какие впечатления от новогоднего убранства?

– Моему сыну Жене шесть лет, он ходит в этот детский сад три года. Украшения в садике замечательные, знаете, убранство каждый год удивляет!

– Женя, тебе из всех украшений какое больше всего нравится?

– Мне елка на втором этаже, в нашей группе, она самая красивая, – говорит мальчик. Его мама уточняет, что елка стоит в группе «Солнышко».

– Каждый год наш сад украшают настолько красиво, что сразу появляется новогоднее настроение, когда приходишь сюда, – продолжает калужанка. – Сейчас идет пора утренников, у нас он будет 26-го числа, Женя придет в костюме эльфа.

На другом этаже встречаем калужанку Жанну с дочкой.

— Моя Аня ходит в группу № 8 «Ветерок», – говорит женщина. – Сам детский сад посещаем уже третий год. По городу ходили слухи, что «Планета» считается лучшим садом, что попасть сюда так сложно. Скажу, что сад, действительно, лучший, но попали мы сюда без проблем.

Каждый год наш садик украшают так, что просто сказка! Какие-то декорации остаются, но каждый раз их размещают и обыгрывают так, что все вновинку. Повторений нет. Разная тематика. В прошлом году мы были в другой группе, она тогда выиграла в конкурсе, стала лучшей в украшении по саду. Ведь здесь еще каждая группа индивидуально украшается, и поверьте, не хуже, чем основные зоны детского сада. Наши воспитатели делают все, мы, родители, стараемся помогать. Какая группа выиграла в этом году, еще не знаем.

У нас тут очень красиво, каждый раз заходим в сад и удивляемся. Знаете, я даже делаю фото и видео, нашим дедушкам-бабушкам отправляю, а они обалдевают и спрашивают меня: «Это точно обычный городской садик!? Такой красивый!».

Утренник у Ани будет на следующей неделе. Всех мальчиков оденут, как королей, а девочек, как принцесс. Вот Аня решила быть Золушкой, – завершает Жанна.

На первом этаже молодой папа забирал из группы трехлетнего сына. На вопрос, какие впечатление от сада, он ответил: «Сад замечательный!» и попытался было взять сына за ручку ,чтобы пойти к выходу, но не тут-то было. Малыш с интересом разглядывал праздничное оформление и домой вовсе не торопился.

Просто так из «Планеты» своего ребенка не увести. Даже папам. Сначала дети все рассмотрят, потрогают, полюбуются.

После разговора с родителями, я спросила сопровождавшую меня Светлану, как удается создавать такие сложные и детальные украшения?

— У нас руководитель креативный, поэтому и все мы умеем всё, – с улыбкой ответила женщина. – Деревья для сказочного леса, к примеру, сделал наш Николай Александрович, плотник. Мы ему подаем идею, а он воплощает ее в дереве.

«Хочется домашнего уюта»

После экскурсии по саду мы пообщались с заведующей Людмилой ФИНАКИНОЙ.

— Открытие сада в 2013 году было большим событием, – говорит Людмила Вячеславовна. – Новый, современный, с большой прилегающей территорией, но нам хотелось добавить домашнего уюта, каких-то эмоций, радости в стены нашего детского сада.

Первым праздником, который мы встречали вместе с детьми, родителями и сотрудниками был Новый год. Поэтому с 2013 года у нас и заложилась традиция встречать его сказочной обстановкой, огнями, добрыми словами. Эта традиция, конечно, результат слаженной работы всего коллектива. Он у меня самый творческий, креативный, заводной.

Задумки могу появляться в течение всего года. Мы их сохраняем, фиксируем где-то, а в октябре составляем план, какой будет фотозона, где поставить интересные поделки. В первых числах ноября начинаем украшать детский сад. Наши воспитатели украшают группы, а творческая группа украшает весь детский сад. Наш садик большой, работы очень много, в течение всего ноября занимаемся созданием новогоднего настроения.

Фишка года

Мы поинтересовались у Людмилы Финакиной, в чем особенность новогоднего убранства в этом году?

— За эти десять лет мы очень много сделали. Даже себя начинаем немножечко контролировать. Бывает, что мы берем идеи со старых годов, дорабатываем, меняем цвета и используем снова уже в других композициях. Хорошо забытое старое всегда можно сделать новым.

В этом году у нас, скажем так, сохранилась старая фишка. В центральном холе в том году у нас был сказочный зимний лес. Наши дети получили столько положительных эмоций, так им он полюбился, столько было восторга у родителей, что в этом году мы сохранили его. Он также встречает гостей.

Но новое тоже есть – мы сделали большую избу Деда Мороза, где стоит теплый камин и новогодняя елка, которую украшали наши дети, и трон деда Мороза.

Детки приходили к дедушке, садились на коленки к нему и читали стихи, а в подарок получали сладкие подарки и фото с дедушкой на память.

Но волшебный праздник окончания года не единственный, когда детсад преображается, - говорит Людмила Вячеславовна. - Новый год – самый яркий, больше акцент на него, но не забываем о фотозонах и праздничного оформления к 8 марта – все самые нежные цветы, воздушные шары. Украшаем сад на Осенины, на выпускные вечера.

Я надеюсь, что в будущем мы продолжим своё развитие и самосовершенствование. Будем искать и реализовывать новые и интересные подходы в работе с детьми и их родителями. Будем придумывать новые проекты и воплощать их в жизнь.

Вот эта творческая команда и создает сказку в детском саду «Планета».

Помимо общих помещений, в детском саду воспитатели украшают каждый свою группу.

Спасибо коллективу детского сада за новогоднее настроение!