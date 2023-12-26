Сейчас в калужском музее можно оказаться среди аристократов ХVIII века

В Калужском музее изобразительных искусств можно увидеть портреты людей XVIII века: царские особы и аристократы - дворяне Воронцовы, Протасовы, Гагарины, Милорадовичи, Небольсины.

У некоторых из них были имения в Калужской губернии.

Например, Иван Илларионович Воронцов, которого вы увидите на портрете Рокотова, владел усадьбой Белкино, что на окраине Обнинска, а Василий Александрович Небольсин был первым калужским губернским прокурором.

Всего на выставке «Великие портретисты середины XVIII-начала XIX веков» 40 произведений из Государственного Русского музея.

За каждым – страница русской истории: Павел III фигура противоречивая, правил он Россией около полугода, Павел I – император с трагической судьбой, был убит заговорщиками, государственный казначей барон Алексей Иванович Васильев создал финансовую систему России. Это работы Антропова, Аргунова, Рокотова, Левицкого, Боровиковского и других мастеров.

Долго ходил в подмастерьях

В ХVIII веке наиболее известным портретистом был Алексей Антропов, который одним из первых в России стал писать светские портреты.

Родился Антропов в Петербурге в семье солдата, участника Полтавской битвы, который после службы работал слесарем на Оружейном дворе, а затем состоял в Канцелярии от строений. В эту канцелярию поступили и все четверо его сыновей, учились там живописи.

Сначала Алексей вместе с мастерами расписывал храмы. А в 1742 году в Москве он уже участвует в оформлении торжеств по случаю коронации императрицы Елизаветы Петровны, пишет несколько ее портретов.

В Петербурге расписывает Зимний, Летний, Петергофский, Царскосельский, Аничковый дворцы. Учится у итальянских мастеров писать с натуры. Но только через 10 лет получает свой первый самостоятельный заказ на роспись храма Андрея Первозванного в Киеве.

В то время Алексею Антропову было уже за 30, но все ещё ходил в подмастерьях. И только после росписи этого храма к нему стали относиться как к мастеру.

Антроповписал портреты царей и дворян. Когда открылся Московский университет, художнику там предложили место мастера на факультете искусств. А вскоре Антропов стал главным художником Святейшего Синода в Петербурге. В его обязанности входило наблюдать за работами иконописцев и писать портреты священников.

Фёдор Рокотов «Портрет неизвестной в жёлтом платье» (возможно из семьи Струговщиковых).

Фёдор Рокотов. Портрет Дарьи Григорьевны Ждановой, 1781 год.

Из крепостных

Работы Фёдора Рокотова на выставке вы не спутаете с другими: у них темный фон, что придает атмосферу таинственности, все внимание зрителей – на людях, которых изображает художник.

У самого Фёдора Степановича Рокотова таинственная биография. Он родился в подмосковном имении Воронцово князей Репниных. Но точное его происхождение неизвестно.

По одной из версий художник принадлежал к дворянскому роду, по другой – был крепостным: известна челобитная Рокотова, которую он подал в 1776 году, прося освободить от крепостной зависимости своих племянников.

Есть и третья версия: Рокотов был незаконнорожденным дворянским сыном. Возможно, когда-то историки докопаются до правды.

Фёдор Рокотов написал огромное количество портретов, при том, что работал он не быстро «никогда скорее месяца не рабатывал что-нибудь с натуры». Исследователи считают, что многие портреты были выполнены Рокотовым вместе с учениками.

Известно, что в 1787 году в доме Рокотова жили четверо крепостных, среди них два брата-ученика, 27-летний Пётр и 25-летний Иван Андреевы.

Николай Аргунов. Портрет Григория Васильевича Варгина – сына богатого серпуховского купца Василия Васильевича Варгина-старшего.

И если происхождение Рокотова до сих пор вызывает споры, про художника Николая Аргунова точно известно, что он был крепостным графа Шереметева, сыном живописца Ивана Аргунова, писавшего портреты петербургской знати.

Николай занимался копированием картин Эрмитажа. Писал портреты артистов крепостного театра, парадные портреты Павла I, Николая Шереметева и его жены, бывшей крепостной актрисы Прасковьи Ковалевой-Жемчуговой.

Григорий Кучин. Портрет Александры Максимовны Протасовой (Лугининой), 1789 год.

Леонтий Марипольский. Портрет Дарьи Федотовны Астафьевой с собачкой, 1786 год.

Писал левой рукой

Художника Дмитрия Левицкого всегда называли блестящим колористом. Родился он в Киеве, в семье священника, живописца Григория Левицкого. Рисовать учился у отца и у художника Антропова.

Участвовал вместе с отцом в росписи Андреевского собора в Киеве. Был мастером парадного портрета, потому что мог найти хороший ракурс и красивую позу для своих моделей.

Калужский помещик Артемий Воронцов заказал ему портреты своей семьи, которыми украсил новый дом в Петербурге.

Дмитрий Левицкий «Портрет неизвестной женщины».

Мастером портрета был и академик Императорской Санкт-петербургской академии художеств Владимир Боровиковский. Родился он в Миргороде в семье днепровского казака Луки Ивановича Боровина. Его отец, дядя и братья были иконописцами.

Владимир Боровиковский служил в Миргородском казачьем полку и рисовал. Потом вышел в отставку и полностью посвятил себя живописью. Писал иконы для храмов.

Потом поэт Василий Капнист пригласил его расписать свой дом в Кременчуге, предназначавшийся для приёма императрицы. Екатерина II работой художника осталась довольна и велела ему переехать в Петербург.

Но славу портретиста Боровиковский приобрел достаточно поздно, писал камерные и парадные портреты, причем левой рукой. Был массоном и состоял в мистическом кружке «Союз братства». Известно, что он давал уроки живописи начинающему тогда художнику Алексею Венецианову.

Владимир Боровиковский «Портрет Павла I», 1800 год.

Владимир Боровиковский «Государственный казначей барон Алексей Иванович Васильев».

Выставка «Великие портретисты второй половины XVIII века- начала XIX вв.» будет работать до 14 апреля.