В Калуге дом пожилого человека завалили убранным с дорог снегом

Чистящий проезжую часть улицы Чапаева и переулка Маяковского трактор сгрёб грязный дорожный снег в огромные кучи под частным домом.

В четверг, 21 декабря, в редакцию с просьбой помочь обратилась пожилая калужанка.

У неё просто нет уже сил разгрести оставленные коммунальщиками гигантские навалы снега.

В довершение, тракторист поломал декоративную яблоньку, за которой годами заботливо ухаживала женщина.

Здесь - чистят, там – гадят

Сомнительную радость увидеть свой частный дом, заваленный горой снега калужанка Валентина Семеновна (имя изменено – прим. ред.) испытывает не в первый раз. Неизвестно, почему трактористы коммунальных служб облюбовали именно ее дом, расположенный на улице Чапаева.

Год назад, в январе 2023-го, пожилая женщина, не выдержав постоянного снежного плена обратилась в городскую управу Калуги с жалобой на работу коммунальных служб. Ответ пришел в духе стандартной чиновничьей отписки:

- МБУ «СМЭУ» указано о недопущении складирования снежной кучи в районе дома № 72/16 по ул.Чапаева.

Прокапывать тропинку для того, чтобы выйти из собственного дома для женщины стало уже недоброй традицией. Очередной подарок в кавычках от коммунальных служб она получила 20 декабря этого года. В этот день очередной трактор чистил проезжую часть и вновь завалил сгребаемым с проезжей части снегом тротуар и подходы к дому.

Более того, на этот раз тракторист, широко размахнувшись ковшом, умудрился обломать ветви декоративной яблони, которая, по словам женщины, цветет как сакура и радует людей. Выживет ли деревце нашествие коммунальщиков будет понятно весной. А пока, обломанные ветки вызывают обиду и тихую ненависть к тем, кто чистит город от снега.

Челом бъём

Устав от стандартных отписок, Валентина Семеновна решила написать письмо городскому голове Калуги.

- Вроде бы Денисов такой открытый, смотрю его планерки в интернете, - говорит женщина. - Отвечает всегда на вопросы. Вот пусть и на мой ответит.

Копию письма градоначальнику от рассерженной калужанке Валентина Семеновна предоставила в редакцию. В нем, после перечисления безобразий, она задает Дмитрию Денисову конкретный вопрос:

- Как Вы можете объяснять плохую уборку города от снега нехваткой техники, если трактористы творят такое, что эту технику придётся повторно использовать для уборки улицы, которая по Вашей отчетности значится убранной 20.12.2023 года? – пишет Валентина Семеновна в письме к городскому голове Калуги Дмитрию Денисову.

Мы считаем требования жительницы Калуги вполне обоснованными. Тем более, что подобные случаи не единичны. Наверняка многие калужане сталкивались с проблемой заваленных после чисток дорог от снега подходов к остановкам общественного транспорта. Когда в троллейбусы приходится буквально продираться по сугробам. Нередко трактористы заваливают подходы к пешеходным тротуарам.

Неужто коммунальщикам так сложно выделить людей, которые после уборки трактором дорог расчищали бы ее пешеходную часть? Или у нас только автомобилистов за людей считают?