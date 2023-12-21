Новый год все ближе: куда пойти в Калуге в последнюю неделю уходящего года

Скоро нас ждут застолья, праздничные гуляния и, конечно, отдых.

Как обычно мы подготовили нашу традиционную афишу мероприятий, чтобы каждый смог окунуться в атмосферу этого волшебного праздника.

Итак, начнем.

Арена КТЗ (Московская, 212)

27 декабря в 19:00 пройдет балет «Щелкунчик».

Это постановка Классического Национального Русского балета п/р В. Бутримовича. Музыка Петра Чайковского. События разворачиваются в канун Рождества. В дом Штальбаума пришли гости, в числе которых крестный Мари, он решил порадовать ребят и принес множество подарков для детей. Выделялась среди них куколка для колки орехов – Щелкунчик. Она весьма неуклюжа и у нее широкий рот, однако именно Щелкунчик понравился маленькой девочке. Даже когда все ушли спать, Мари продолжила играть со своим подарком. И вдруг все внезапно начало меняться. Елка стала гигантских размеров, в комнату ворвалась армия мышей, а неуклюжий Щелкунчик ожил, став прекрасным юношей.

Калужский Дом музыки (Кирова, 6)

23 декабря в 17:00 состоится программа «Вечеринка в стиле Ренессанс».

Как развлекались в старину? Какая музыка царила во время торжеств? И как в то время отдыхали? В программе зрителей ждут средневековые народные пляски, любовные баллады, танцевальные пьесы менуэт и куранта. Их исполнят Ансамбль старинной музыки под руководством Алексея Кузнецова. Атмосферу старинного досуга воссоздадут исполнители исторических танцев, они же - группа барочного танца «Les petits soleils», руководитель - Оксана Петрушина.

26 декабря в 11:00 состоится спектакль - феерия «Щелкунчик» по мотивам сказки Э.Т.А. Гофмана.

Угрозам мышиного короля не суждено сбыться, прекрасный Щелкунчик одолеет зло и коварство мышей, а юная Мари станет настоящей принцессой. Но для того, чтобы добро одержало победу, придется преодолеть не мало испытаний.

26 декабря в 19:00 состоится концерт «Новогодний калейдоскоп».

Традиционный новогодний вечер в компании оркестра. Зрители услышат множество различных музыкальных композиций: романтичных, ярких и создающих атмосферу волшебного праздника. В программе прозвучат: мелодии арии из оперетт и мюзиклов, знаменитые саундтреки из мультфильма «Анастасия» и фильма «Гарри Поттер», а также другие музыкальные произведения.

28 декабря в 11:00 и 14:00 пройдет ШОУ - программа «Новый год на шоколадной фабрике».

Это интерактивная музыкальная программа, в которой детки смогут сыграть в новогодние игры. У каждого из ребят будет своя форма и инструменты, причем не просто так. Они будут готовиться к встрече с Дедушкой Морозом и для этого создадут шоколадную мозаику.

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

22 декабря в 13:00 состоится концерт «Новогоднее настроение».

Солист Калужской филармонии Владислав Миронов совместно с Губернским духовым оркестром подготовили для зрителей предновогоднюю программу. Туда вошли композиции Джеймса Ласта («Самба»), Поля Мориа («Одинокий пастух»), произведения Петра Чайковского и другие праздничные песни и веселая музыка.

24 декабря в 17:00 пройдет сказка-мюзикл «Новогодние приключения Снеговика».

Дети и их родители станут участниками волшебной постановки. В новогоднем представлении Снеговик, Зайка, Пингу попадают в настоящее магическое приключение. Злая Королева Огня и Король Льда заколдовывают Снегурочку и детей. Теперь Дедушке Морозу и всем жителям сказки угрожает опасность, но дружба поможет им справиться со злыми чарами.

25 декабря в 16:00 состоится трансляция программы Константина Хабенского и ансамбля «Солисты Москвы».

Играть музыканты будут на фортепиано под руководством дирижёра Юрия Башмета. В программе: А. Камю - сцены из пьесы «Калигула», «Смерть и девушка» (оркестровка Струнного квартета номер 14) и другие.

26 декабря в 14:00 пройдет концерт для детей «Пятый элемент, или Новому году – быть!»

Музыкальная постановка о том, как Снегурочка и ее верный друг кот по кличке Апельсин спасают Новый год. Чтобы чудо все-таки свершилось, им нужно собрать все 5 элементов волшебного скипетра. Но без помощи они не останутся. К ним придет Дед Мороз. Песни, танцы и хоровод, который станцуют зрители вокруг елочки, обеспечены. Ребятам до 5 лет вход бесплатный.

Это же представление состоится:

26 декабря в 17:00, 27 декабря в 11:00, 28 декабря в 11:00, 14:00 и 17:00.

29 декабря в 17:00 пройдет «Новогодний мультдетектив».

В этой истории переплетется все: похищение, отвага, дружба и доброта. Ребята узнают героев известных мультфильмов, а взрослые окунутся в мир детства. На сцене также будут танцоры и мультимедийные декорации.

Калужский областной драматически театр (Театральная площадь, 1)

22 декабря в 11:00, 14:00 и 16:30 состоится представление «Приключения Буратино» по мотивам произведения А.Н. Толстого

Сказка о деревянном мальчике, которого вырезал из палена папа Карло. Вместе со своими друзьями он пройдет множество испытаний, чтобы отыскать Золотой Ключик и отворить потайную дверь.

Эта же сказка состоится:

23 декабря в 11:00, 14:00, 16:30 и 19:00.

Также она пройдет 24 декабря в 11:00, 14:00, 16:30 и 19:00.

25 декабря в 11:00, 14:00 и 16:30.

26 декабря в 11:00, 14:00 и 16:30.

Помимо этого, 26 декабря в 19:00 пройдет спектакль «Любовник».

В этой постановке исследуются взаимоотношения между мужем и женой, которые уже давно женаты. А занимается этим исследованием лауреат Нобелевской премии по литературе Гарольд Пинтер.

27 декабря в 11:00, 14:00 и 16:30 снова пройдет представление «Приключения Буратино».

Также 27 декабря в 19:00 состоится спектакль «Москва-Петушки».

Эта поэма в прозе была написана еще в 1970-м году Венедиктом Ерофеевым, однако публиковать ее в Советском Союзе было нельзя. Главный герой по имени Веничка едет на подмосковной электричке, находясь в хроническом алкогольном бреду. Причем его поездка напоминает путешествия греческого царя Одиссея, проходившее 3000 лет назад.

Сама поэма полна отсылок к библейским текстам, что также не приветствовалось в СССР. Полностью произведение смогли опубликовать лишь в 1989 году, за год до смерти писателя.

В этот же вечер 27 декабря в 19:00 пройдет спектакль «Рок-н-ролл на скамейке».

Одинокая женщина за 40 приходит на свидание в парк. С мужчиной она познакомилась в Интернете. Однако ничего хорошего из этой встречи не получилось.

Но стоит ли ей расстраиваться? Ведь у нее есть поклонник, который уже давно добивается ее внимания. А познакомились они на занятиях рок-н-роллом.

Вновь пройдет сказка «Приключения Буратино»:

28 декабря в 11:00, 14:00 и 16:30.

29 декабря в 11:00, 14:00 и 16:30.

Тоже 29 декабря в 19:00 состоится спектакль «Низкий поклон».

От простушки из Харькова до знаменитой артистки. Спектакль рассказывает о жизни певицы Клавдии Шульженко. Ее песня «Синий платочек» стала символом Великой Победы. Сама она также была участницей Великой Отечественной войны. Постановка сочетает в себе исполнение песен актрисы Калужского драмтеатра Ирины Бургоновы и видеохронику выступлений Клавдии Шульженко. Причем Ириной Бургоновой и создан этот спектакль.