«Слово пацана» в Калуге: Ягодка, Апачи, Салтыковка. Как это было

В четверг, 21 декабря, вышла финальная серия сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», который произвел настоящий фурор.

Сериал снял довольно известный режиссер Жора Крыжовников по одноименной книге Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х». Он рассказывает о молодежных группировках Казани. Однако они существовали не только в этом городе. Калугу также не миновала участь сия. Кошки, Периметр, Апачи, Ягодка – эти названия знакомы, пожалуй, всем калужанам чье детство и отрочество приходились на 1970-90-е годы. И сегодня, пользуясь случаем, мы вспоминаем о том, какие молодежные группировки существовали в Калуге.

Кстати, на заглавном фото - восьмидесятые. Ягодка у ДК КТЗ (50-летия Октября)

Страна лимония. Истоки

Все началось очень давно. На Руси испокон веков было заведено устраивать кулачные бои - двор на двор, район на район, охранять свою территорию, не пускать «чужака». Есть мнение, что агрессивные молодежные сообщества появились еще в 90-х годах XIX века. В крупных городах появились группы молодых людей, которые попросту занимались хулиганством: били стекла, задирали прохожих.

В послевоенное время, конец сороковых, начало пятидесятых годов прошлого века появляются дворовые группировки. В этих «организациях» уже наметился некий устав и порядок.

В этот период и до конца восьмидесятых в городах сложилось мощное движение дворовых подростковых группировок с участниками в возрасте от 14-19-ти лет, которые формировались по территориальному принципу.

Поначалу группировки в Калуге по большей части названий не имели, подросткам достаточно было названия района. Например, Подзавалье. Хотя та группировка все же была знакома на северо-западе города под названием «Страна лимония».

1983 год Кафе Русь. Периметр

80-е. Начало

С названиями группировки в Калуге начали образовываться в конце семидесятых - начале восьмидесятых годов. Некоторые с символикой, своими правилами.

К примеру, у Периметра была такая символика: Р в ромбе (латинская «П»), и корона наверху. Этот простой символ рисовался на стенах и заборах за несколько секунд.

К середине восьмидесятых в Калуге было больше десяти подобных группировок, а со временем возникло еще больше. Правда, многие из них были очень мелкими и на карте калужских молодежных боевых общин несущественными.

Самые известные и старейшие – Кошачьи (Коты, Кошки) – они появились в середине 70-х. Чуть позже образовываются Апачи, Ягодка, Периметр, Нация, Салтыковка (С-Щ).

К середине восьмидесятых годов прошлого века подросло и младшее поколение. Так появилось деление на старшаков и молодых. В это время упомянутые выше группировки становятся известны не только среди молодежи, но и населению Калуги в целом.

Восьмидесятые. Апачи

Как молодежь город делила…

В восьмидесятых годах появляются два объединения группировок, которые враждовали между собой и контролировали Калугу. Первые это – Апачи, Нация, Ягодка. Аббревиатура АНЯ (ЯНА, так же имела место быть) часто встречалась на стенах домов. Город делили так:

Апачи - их территория была вниз к Оке от улицы Тульской.

Ягодка и Нация держали север, начиная от Московской площади.

Центр города достался Кошкам и Периметру.

Кроме них существовали более мелкие. Например, Арсенал в районе улицы Мичурина и Максима Горького или Гидрашка (Гидромелиоративный техникум. Ул. Суворова, 143) Салтыковка. Надписи «С\Щ – сила», можно было встретить по всей улице Салтыкова-Щедрина, на Кутузова, Вилонова.

Совсем уж периферийные – Степанка, Аптека, о которых многие участники больших группировок или не слышали или уже позабыли.

Восьмидесятые. Кошачьи в своем сквере на Ленина

… и от дядечек по шапке получала

Последние, кстати, в девяностые ежевечерне тусовались на площади между нынешним Минтранспорта и домом по ул. Луначарского, 62.

Аптека молодежной группировкой не являлась от слова совсем. Это было сообщество жителей окрестных домов - взрослых дядечек в возрасте где-то под и немного за тридцать, к которым регулярно прибивалась местная молодежь.

Многие из этих людей работали на рынке, у некоторых был свой бизнес, в состав Аптеки входили и члены байкерского клуба «Джокер», встречались среди них и представители криминальных структур.

В общем, большинство аптековских ребят росли вместе с детства, а там кого куда жизнь закинула. Но собираться вместе по вечерам для них было святым делом.

Кстати, название получило даже не это сообщество людей, а само место. В доме на Луначарке, около которого собирались местные, в 90-е годы работала аптека.

- Как-то раз к нам сунулись то ли Салтыковка, то ли Периметр, то ли еще кто-то, уж не помню кто, да это и неважно, - вспоминает один из аптековцев, попросивший не афишировать его имя. – По району бегали, самоутверждались. А нам вся эта молодежная хрень была до фени. Собирались просто водочки попить после рабочего дня и пообщаться. Ну а эти сопляки из гурппировки в один из таких вечеров что-то попытались изобразить, но мы им наваляли по самое небалуйся влегкую. С тех пор все эти группировки нашу аптеку обегали стороной. Понятливые оказались. Дважды навешивать люлей не пришлось.

Восьмидесятые. Периметр

Девчонки и мальчишки

Но вернемся к группировкам. Восток города назывался Маяковкой.

Кто-то из калужан вспоминает даже группировку, состоявшую только из девушек. Они собирались в районе кинотеатра «Спартак».

- Помню, одна мамаша в моём классе возмущалась, как грубо её девочку менты в обезьянник затолкнули - она ножку зашибла, - вспоминает калужанка Людмила Колесова. - А то, что девочка была задержана на драке группировок с арматурой, её как-то мало волновало.

Выяснения отношений, разборки или попросту драки происходили в Калуге довольно часто. Но не менее часто они пресекались сотрудниками милиции. Вот что мы знаем из прессы 1988 года:

15 и 16 октября в Калуге произошли события, которые взволновали весь город. Гражданин Устинов И.И., работник ПО «Гигант», 15 октября выдавал замуж шестнадцатилетнюю дочь за одного из членов группировки Ягодка. Несмотря на то, что среди гостей были несовершеннолетние, водка лилась рекой. Молодежь из группировки Апачи пришла на свадьбу и потребовала выкуп за невесту. Хозяин не поскупился, передал им несколько бутылок водки, но этого ребятам показалось мало, они потребовали еще, и получив отказ, обрушили свое негодование на хозяина дома, жениха и невесту.



А несовершеннолетний жених – работник ПО «Гигант» Лихоманов, в свою очередь, дабы не остаться в долгу, сообщил о случившемся в группировку Ягодка, и те решили проучить представителей дружественной группировки.



С этой целью 16 октября около 19 часов группировка Ягодка в составе 50 человек во главе со своим организатором Мамаевым А.Н. организованным строем прошествовав через весь город, остановилась на перекрестке улиц Степана Разина и Мичурина, где в это время находилась группировка Апачи. Между группировками стали выясняться отношения, назревала большая драка. Подоспевшие сотрудники милиции предотвратили ее.



По команде Мамаева Ягодка выстроилась и, держа ногу и равнение, несмотря на требования работников милиции разойтись с перекрестка, удалились вновь через весь город, сопровождая свой уход непристойными выкриками. Побоище удалось предотвратить, лидер Ягодки нарсудом Ленинского района Калуги был подвергнут административному аресту на 15 суток.



18 октября подобное шествие подростков, вооруженных колами, цепями, палками, возглавил еще один лидер, нигде не работающий и не учащийся Дмитрук, за что он также был наказан народным судом Московского района. Участник боев подвергнут штрафу в размере 30 рублей.

Восьмидесятые. Ягодка у магазина Продукты

Реформы

В начале девяностых многие группировки Калуги развалились. Апачи слились с Котами еще в 1989 году и занялись крышеванием коммерческих палаток, мест на колхозном рынке.

Некоторые отбыли в места, не столь отдаленные, кто-то спился, а кое-кто наоборот сделал карьеру в бизнесе и политике.

По привычке подросшее поколение еще собиралось в определенных местах и по традиции именовала себя, к примеру, тем же Периметром, но разборки группировок постепенно сошли на нет, а к нулевым годам все окончательно закончилось. По крайней мере, в Калуге.

Из первых уст

Дополнить наш рассказ помогут воспоминания калужан о тех лихих временах. Приводим их ниже.

Константин КИСОВ:

- К середине восьмидесятых в среде группировок появилась так называемая преемственность. Старшие воспитывали подрастающее поколение. Но группировки были всегда. Мало кто знает – Подзавалье, Яма (между Салтыковкой и Максима Горького, частный сектор был), Дзержинка славилась одно время, Степанка, Пушкинские, Октябрьские, сквер Мира. Районы куда не желательно было ходить.

Я помню мне запрещали вечером в «Пельменную» на Театральную заходить, лучше идти по другой стороне улицы. Это было в шестидесятых, семидесятых.

Группировки с названиями появились к восьмидесятым, они уже гремели на весь город, известнее были. Для меня рубеж, почему-то Олимпиада-80, тогда все началось массово.

Коты были первыми, насколько я знаю. Знаменитый кошачий сквер был между улицей Алексеевской и Ленина, КЗАМовский спортзал, там рядом и сквер. Чуть позже кошачьи собирались в самом центре Калуги, Дом Быта, сквер за кинотеатром Центральный.

Оглядываясь назад, вспоминаю такой парадокс, как отношение к милиции. Допустим, пара милиционеров заходила в места сборищ группировок, а у них тогда не было ни дубинок, ни пистолетов, просто два ППСника, сержанта. Но завидев их вся эта молодежь тут же рассасывалась. Уважали и побаивались.

Помню, что были некие правила. Правда, везде по-разному. Если ты шел в чужом районе с девушкой, то тебя не трогали. А вот если ты шел из другого района к местной девушке, то огрести мог и немало.

Еще была такая «фишка». Нужно было спичечным коробком пешеходный переход измерить, засекали время. Уложился - тогда к местным девкам можешь ходить.

Восьмидесятые. Ягодка

Сергей ЦВЕТКОВ:

- Ягодка часто отдыхала в кафе-гриль на Пухова, напротив ДК «Машиностроитель». Опасное место было, нарваться можно. А с девяностых там часто тусовались уже бандиты - фашистовские.

Олег НОВИКОВ:

- В 1987 году я работал (после КТЗ, армии и МГУ) в ГК ВЛКСМ, и мы все группировки знали (лидеров, численность, места обитания и влияния)… Приток молодёжи у них иссяк после нескольких крупных стычек. А лидеры или сели, или в бизнес подались. Последние - уважаемые сейчас люди.

Я был на суде лидеров Апачей. Они избили мужчину на остановке у третьей аптеки на глазах жены и детей. В милиции на это отреагировали очень жёстко. Пару человек запихнули в пресс-хату и развенчали их по-быстрому. Публикации помогли в газетах.

Мужиками надо было становиться, крепко на ноги вставать, а не под ножи и палки подставляться по-пацански, по-дурости. Многие нужные выводы сделали и правильный выбор.

Владимир КОМАРОВ:

- Было такое неформальное объединение конца 70-х начала 80-х Гортоп. Туда входила молодежь, тусовавшаяся в Театральном скверике, на аллейке по Кирова от Ленина до площади Победы.

Тогда в начале аллеи Киров стоял, его потом перенесли. В плохую погоду собирались в фойе Дома быта и у драмтеатра. Особо хулиганов там не было, больше неформалы и меломаны. Реальный Гортоп находился на улице Воронина за Драмтеатром. Мы называли его штаб-квартирой, заочной. По-моему, Гортоп тихо умер в году этак 1983-1984, хотя, может, и ошибаюсь.

Юрий ЮРЬЕВ:

- Я приехал в Калугу в мае 1989 года уже достаточно взрослым и женатым, поэтому молодёжные группировки обошли меня стороной. Однако кое-что слышал про них, так как жил я тогда на Переходной и слово Ягодка мелькало довольно часто.

Это только поначалу оно ассоциировалось у меня с овощным магазином напротив бывшего «Спутника», потом я узнал его истинное значение. За четыре года проживания в том районе я не заметил никаких проявлений группировок, наверное, потому что был слишком погружён в заботы о семье и маленьких детях, ибо время было довольно тяжёлое: завод – семья – ночная разгрузка хлеба в булочной на Глаголева…

Более плотно я познакомился с пацанами в следственном изоляторе, куда пришёл на службу летом 1993-го. Это сейчас в камерах СИЗО малолеток менее десятка, а тогда ими был забит целый корпус, более двухсот человек. Да и воспитательная колония на «лампочке» (радиоламповый завод на Грабцевском шоссе, - прим. ред), про которую сейчас уже большинство забыло, была заполнена сверх лимита.

Нет смысла рассказывать подробно о ребятах и их судьбах, это слишком длинная история. Однако в памяти всё время вплывает один эпизод.

Это случилось осенью 1994 года в одной из камер корпуса для малолеток. При обходе камер медсестрой, её и сержанта – начальника корпусного отделения - взяли в заложники. Сержанта хватанули фанычем по голове, и он отключился, а испуганную медсестру под угрозой заточенной ложки, усадили на дальнюю шконку. Несколько часов понадобилось для того, чтобы в результате переговоров заложников освободили, больше никто не пострадал.

«Слово пацана»

И завершим нашу статью подборкой мнений калужан о сериале, которые мы нашли на просторах интернета.

Калужский блогер Ургор:

- Про нашумевший сериал. Смотрел и буду смотреть. Юность моя прошла в Калуге, и оно не сильно отличалось от Казани. Жил я на территории Комсомольского сквера, на тренировки ходил через территорию Апачей, а сам попал в сыны полка к старшим из Кошачьего сквера, что позволяло мне игнорировать сборы младших на сквере Комсомола.

И, думаю, многие города СССР были структурированы примерно так же - асфальт был поделен, правила и понятия были одинаковые.

Сериал очень хорошо сделан. Вот прям очень хорошо. И только за одно это достоин внимания.

А про тлетворное влияние на молодежь все бред и ложь. И мы, пацаны, и герои сериала, выросли исключительно на добрых и светлых советских фильмах. Посмотрели «Гостью из будущего» и побежали на стрелку 40 на 40 «без цепей и колов».

Известный поэт-песенник Любовь ВОРОПАЕВА:

- Посмотрела я это ваше «Слово пацана». Шум вокруг сериала искусственно раздутый- вот моё мнение. Художественности - ноль. Актёры - поверхностные, ни одной запоминающейся роли. Ну, попытка реконструкции восьмидесятых. Что-то удалось, что-то нет. Ну, и всё.

Искусствовед Михаил ФАЛЕНКОВ:

- Мои пять копеек в обсуждение нового сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Скорее даже это не обсуждение фильма, его уже обсудили все, кому не лень. Я напишу об основе названия и значения слова, которые мы часто не знаем, но с удовольствием распространяем.

Слово «пацаны» в русском языке - это сленговое слово, которое изначально звучало и писалось как поцаны и исходит из идиша поц (половой член). Слово пришло из Одессы где оно было широко распространено. А далее получило широкое распространение по всей России благодаря тому, что евреи, являвшиеся ворами в законе (а таких было много) начали так называть всех сидящих в тюрьмах людей.

Слово привилось, и воры в законе очень смеялись, когда какой-нибудь россиянин называл другого россиянина поцаном, не понимая значения этого слова.

Из тюрем слово «поцан» вошло в обычный сленг и позже стало звучать как пацан.

Замечу, есть мнение что слово «поц» — это отдельное слово, а «пацан» — другое слово,. Лингвисты думают над версиями, но пока не нашли никакой иной, кроме как происхождения этого слова от слова «поц». Таки да.

Уважаемые читатели! А какие молодежные группировки Калуги знаете вы? Пишите в комментариях!