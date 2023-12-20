Калужане просят доработать Северный въезд

Недавно в редакцию пришло письмо от калужанина, проживающего в микрорайоне Северный.

— Еще на этапе проведения работ по реконструкции Северного въезда Калуги я писал городским властям о том, что новая организация движения будет очень неудобна, – пишет Вячеслав МОСКАЛЮК. – Речь идет о перекрестке улиц Московская-Светлая-Московская.

Во-первых, здесь убрали всегда существовавший поворот на Москву. Теперь калужане и транзитный транспорт вынуждены делать петлю в сторону города, что создает лишние пробки. Во-вторых, из-за малого радиуса на улицу Светлую невозможно повернуть на грузовом автомобиле с полуприцепом, не заехав на бордюр, островок безопасности и белую сплошную линию. Из-за шумового забора нарушены условия видимости – водителям не видно пешеходов.

В одном из ответов, которые я получил, было написано, что будет предусмотрена реконструкция на реконструкцию. Почему нельзя было все сделать сразу?

Получал и отписки властей со ссылками на проект и на госэкспертизу. Никто не хочет вникать в суть проблемы, а речь идет о безопасности дорожного движения.

Убрали выезд на Москву

Мы встретились с Вячеславом в микрорайоне Северный. Мужчина постоянно проживает в одном из СНТ вблизи улицы Светлой. Со своей семьей он переехал сюда из центра города около 10 лет назад: тишины и близости к природе требовало здоровье супруги.

— Я каждый день проезжаю здесь, выезжаю со Светлой и еду в сторону Москвы, – говорит Вячеслав, показывая рукой направление движения. – Как и другие в подобной ситуации, вынужден поворачивать сначала направо, потом задерживать потоки по обеим полосам попутного движения, перестраиваясь в крайний левый ряд по Московской улице, чтобы метров через 150 повернуть через две полосы обратно на Москву.

То есть по факту проблема левого поворота на нашем перекрестке, которую должна была решить реконструкция, теперь сместилась чуть дальше.

С улицы Светлой повернули направо, на Московскую. Перестроились в крайний левый ряд, притормаживаем, создавая помехи для всего потока. Автомобили за нами вынуждены перестраиваться. Пересекаем две полосы поворотом налево, чтобы попасть в карман для общественного транспорта. Только потом едем в сторону Москвы.

А вот так выглядит выезд из СНТ буквально в сотнях метров от проблемного перекрестка. Здесь строители все сделали на совесть. Для жителей возможен поворот в обе стороны.

У жителей СНТ Заря есть полноценный перекресток.

- Специального образования у меня нет, но понимание имеется: раньше много работал с железнодорожными проектами, а в них часто идет сопряжение с автомобильными трассами, что в проектах обязательно учитывается, - уточняет мужчина. - Когда реконструкция еще шла, рабочие делали насыпь сначала с одной стороны, потом с другой, тогда уже было видно, что поворот со Светлой на Московскую будет идти только направо. По тому, как работали специалисты, техника, мне уже все было ясно, однако, думал: «Ну это же глупо – просто убрать выезд налево и все. Наверное, сейчас что-то сделают». Не сделали.

Пока мы с Вячеславом наблюдали за потоком, те, кому нужно было повернуть на Москву, не доезжали до кармана общественного транспорта, а заезжали в ближайшее пространство перекрестка улиц Светлой-Московской, позволяющее повернуть налево.

— А так – люди нахальничают, – комментирует мужчина. – Они раз – и ныряют в этот проем через две сплошные, предпочитают не ехать туда, дальше, а поворачивать на месте.

Некоторые водители с улицы Светлой предпочитают уходить налево, на Москву, в этом месте. Следы шин дают понять, что это не единичный случай.

Опасный переход

Есть еще одна сложность на данном участке: водители, которые едут со стороны Москвы и решают повернуть направо, на улицу Светлую, в последний момент видят перед глазами пешеходный переход. Он буквально спрятался за шумозащитными экранами. Знаков, предупреждающих о пешеходах, тоже нет. Вячеслав отмечает, что пока, к счастью, ДТП с пешеходами не было, но рискуют они каждый раз.

Из-за шумозащитных экранов водителям не видно, что находится за поворотом.

— Достаточно было бы убрать несколько пролетов экрана, добавить знак «Пешеходный переход», - говорит Вячеслав.

Поворот со стороны Москвы на Светлую небезопасен и для водителей: те, кто едет по крайней правой, вынуждены тормозить поток, чтобы войти в резкий поворот.

— Здесь сделать мало что нужно было, – рассуждает Вячеслав. – Просто добавить справа полосу для съезда, которая не задерживала бы поток основных двух полос, а тротуар и защитные экраны отнести чуть правее. Тогда те, кто поворачивает, делали бы это спокойно, с необходимой им скоростью, не мешая остальным.

В поворот не вписаться

Пока мы с Вячеславом обсуждали варианты улучшения дорожной ситуации, на наших глазах в разное время со стороны Москвы на улицу Светлую поворачивали несколько «Газелей», три фуры. Никому из них не удавалось вписаться в поворот!

Помещались только легковушки. Фуры полностью выезжают на встречную полосу, «Газели» перекрывают встречное движение наполовину, а идущие там машины вынуждены останавливаться, пропускать въезжающих.

— Очень узкий заезд, посмотрите на следы, видно, что водители вынуждены нарушать, иначе просто не войти в поворот, – говорит мужчина. – Здесь дело даже не столько в этом резком правом повороте, не сделано само уширение, которое необходимо по ГОСТам и СНиПам.

Конкретно эта фура не поворачивала, но по ее габаритам и ширине полосы можно понять, что при повороте она окажется на встречке.

Так входит в поворот легковой автомобиль.

На перекур вышел работник магазина автозапчастей, расположенного вблизи перекрестка.

— Вы наблюдали ситуации, когда грузовики не вписываются в этот поворот?

— Конечно, постоянно, - уверенно отвечает молодой мужчина. - Они все не входят сюда. Это маленький для них участок, поворот резкий, легковушкам-то непросто войти.

Поворот на Москву – сами видите, как всегда, наши люди пытаются упростить задачу, – со смехом продолжает сотрудник магазина. – Проезжают по прямой и тут поворачивают сразу налево, до светофора же тяжело доехать.

Проблемы пешеходов

Впереди женщина переходит дорогу, интересуемся мнением о перекрестке.

— Я считаю, надо три вот этих экрана убрать, – отвечает калужанка, показывая на зеленые шумозащитные экраны. – Здесь опасно, я всегда иду очень осторожно. Сама водитель и понимаю, что кто-то вот так из-за угла вывернет и просто не успеет увидеть, среагировать. Раз уж вы у нас, давайте я вам покажу, что еще изменилось после реконструкции.

Идем вдоль защитных экранов с другой стороны.

Тропинка от перекрестка улиц Московская-Светлая, позади остался пешеходный переход. Женщина идет в сторону СНТ.

— Раньше этого забора не было, а была тропинка, по ней мы, жители СНТ, к остановке на Московскую улицу выходили. Реконструкцией все закрыли. Где мы сейчас с вами идем, осенью здесь пройти невозможно, мы вынуждены идти в обход, получается дольше. Нам бы пешеходную дорожку обустроили, хотя бы до ворот СНТ. А к трассе нужен мостик, чтобы мы могли как раньше подниматься, выходить на дорогу к остановке.

Некоторые жители СНТ поднимаются в горку, перелезают через забор и идут по верху, но наша собеседница предпочитает не карабкаться, а идти по протоптанной дорожке.

Вот таким путем идут жители СНТ. Люди просят городские власти обустроить им пешеходную дорожку и выход к трассе.

«Все по проекту»

Мы обратились за комментариями в Горуправу Калуги. Там нам пояснили, что все работы по реконструкции дороги выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, которая, в свою очередь, разработана в соответствии с действующими нормами и правилами, прошла проверку в Главгосэкспертизе.

— Левый поворот с улицы Светлой на Москву невозможен. Необходимо сначала повернуть направо и проехать около 150 метров вперед, затем, создав препятствие для остальных, успеть перестроиться в крайнюю левую полосу, остановив движение по ней для других участников. Пропустив две полосы встречки, повернуть в карман для общественного транспорта. Возможна ли другая организация поворота на Москву?

— Работы выполнены согласно проектной документации, прошедшей экспертизу и согласованную с отделом безопасности дорожного движения.

— Правый поворот с улицы Светлой на Московскую предполагает проезд по разгонной полосе, но она не позволяет разогнаться легковому автомобилю и просто поместиться на ней – грузовому. Есть ли в планах доработка этого участка?

— Данный участок учтен в проектной документация 2-го этапа реконструкции. После получения положительного заключения и выделения средств работы будут выполнены.

Та самая полоса разгона не позволяет разогнаться ни одному виду транспорта. Все сразу выезжают на первую полосу.

— При правом повороте с улицы Московской (со стороны Москвы) на Светлую фура не может повернуть, не выехав на встречку. Каким видите решение этой проблемы?

— Радиус закругления на съезде улицы Светлая выполнен в соответствии со строительными нормами и проектной документацией. Радиусы закругления на съездах приняты равными 6,0 метра в соответствии с нормами и проектными решениями.

— Этот же поворот представляет опасность для пешеходов. Защитные экраны по улице Московской заканчиваются ровно у поворота, из-за чего водители, съезжающие на улицу Светлую, не видят пешеходов. Есть ли в планах доработать этот момент?

— Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией.

— Жители домов, находящихся за шумозащитным экраном, просят обустроить им пешеходную дорожку до СНТ. Возможно ли это? Если да, то в какие сроки?

— Вдоль проезжей части на всей протяженности с обеих сторон выполнены работы по устройству тротуара. Подходы к домам проектом не предусмотрены.

К слову, наш собеседник Вячеслав подошел к проблеме основательно: мужчина сам составил схемы и предложил городским властям не менее трех вариантов решения указанных им проблем.

— Есть много вариантов решения проблемы, места там хватает и не все они связаны с большими инвестициями, – говорит нам калужанин. – Во-первых, можно организовать светофорное регулирование на перекрестке улиц Светлой и Московской в синхронизации с разворотным светофором на автобусной остановке по ул. Московская. Во-вторых, можно организовать на данном перекрестке круговое движение. Удачный пример такой организации есть в Обнинске на пересечении Киевского и Варшавского шоссе, М-3 Украина, 107-й километр.

Одна из схем, которые Вячеслав составил и прислал городским властям.

Было множество других предложений, однако город не воспринял всерьез попытки местного жителя достучаться до экспертов.

Городские власти подчеркивают, что реконструкция прошла согласно проекту, который, как и реконструкцию Синих мостов, как и большинство других проектов в городе, подготовила все одна и та же питерская контора. Не будем умалять их профессионализма, но людям на месте виднее.

Предлагаем ответственным за реконструкцию чиновникам перестать твердить заклинание «все по проекту», а сесть в авто и лично проехаться и пройтись по упомянутым в нашей статье местам, убедиться в правоте сказанного местными жителями и все-таки начать искать решение реализованных строго по проекту проблем.