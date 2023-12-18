В Калуге капризничал «Аукцион», а от журналистов досталось главе ВЛКСМ

Продолжаем цикл публикаций о рок-музыке в Калуге в советский период.

Все статьи цикла можно почитать тут: Музыка СССР

В прошлой публикации мы достаточно подробно рассказали, насколько это возможно, о калужской группе «Дети Лейтенанта Шмидта». Сегодня продолжим рассказ о нашем калужском рок-клубе.

Но вначале вернусь к «Детям лейтенанта Шмидта», которая образовалась в октябре 1986 года. В прошлой публикации «Рок-группа «Дети лейтенанта Шмидта» довела до истерики сразу два обкома» мы не упомянули их состав. Исправляем этот недочет и представляю его на момент 1988 года:

Николай СТЕПАНОВ – вокал;

Виталий ВЕРВЕЙН – гитара;

Сергей СТАРОВЕРОВ – бас;

Борис КОЛОСОВСКИЙ – клавишные;

Михаил МАМОЧКИН – ударные.

1990. Дети Лейтенанта Шмидта. Фото из архива Виталия Вервейна

1988 год для калужского рок-клуба ознаменовался приятным событием. Он получил свою крышу. Тот самый зал на третьем этаже ДК «Машзавод». Там можно было (иногда) репетировать, там же и проходили концерты-смотры калужских групп и приглашенных Евгением Гориным групп питерского рока.

Несмотря на этот приятный факт, калужский рок-клуб постоянно сталкивался с проблемами, а многие прочили ему закрытие. Но в октябре 1988 года состоялся очередной концерт групп калужского рок-клуба. И прошел он не в «родном» для них помещении ДК «Машзавод», а в помещении, которое подчас и не раз ютило наши доморощенные группы - ДК «КЭМЗ» на Салтыковке.

Группа КПД в восьмидесятых

Монстры рока калужского разлива

Дело в том, что произошел некий раскол в рядах рок-клуба и из возможных 12 калужских групп на этом фестивале выступило лишь четыре калужские команды.

Первыми выступила группа «Мест нет», которая не стала играть в своей показательной программе либо стандартный хард-рок, либо холодную «новую волну» наподобие группы, которая приезжала в том же 1988 году по приглашению калужского рок-клуба – ленинградского «Телевизора».

Так поступали многие калужские группы того периода. Но, все же песни «Золотая жаба», «Перекресток» можно отнести к «волне», особенно к самой популярной группе 1988 года в СССР – Наутилус Помпилиус.

Далее на фестивале в октябре 1988 года участвовали достаточно известные в городе хэви-метал группы «КПД» и «Цербер».

«КПД» существовавшие на тот момент чуть больше года, отыграли достаточно примитивную программу. Естественно, было заигрывание с героическими позами, которыми тогда кичились все музыканты любой металлической группы, очень пафосные, антивоенные тексты, в угоду ВЛКСМ и их идейным вожакам. Хотя в первую очередь это все же было подражание текстам Александра Елина, который сочинил «Волю и разум», «Встань, страх преодолей», «Игры не для нас» и другие хиты для группы Ария.

А может на группу «КПД» большое впечатление произвел альбом Ozzy OSBOURNE «Ultimate sin» 1986 года? Как знать…

Основная публика, кстати, осталась равнодушна, но в те времена обязательно найдется хотя бы человек десять, которые при тяжелых звуках выбегут к сцене и начнут трясти хайэром, если таковой, конечно, у них присутствовал.

Следующим коллективом на том смотре стала группа «Цербер», о которой даже ходили некие легенды в среде калужских подростков конца восьмидесятых прошлого века. Мол, группа на самом деле московская, легендарная и к нам просто погостить приезжала.

Но это обыкновенные, дворовые байки. «Цербер» появился, отколовшись от группы «Доктор», которую я упоминал в предыдущих своих рассказах.

«Цербер», действительно, получил некоторое весьма заслуженное уважение у меломанов Калуги. Ибо играли только набирающий популярность в СССР трэш-метал. Вернее, его местечковый вариант. Но, еще раз повторюсь, про «Цербер» ходили легенды в стане калужских металлистов.

Последняя группа, которая выступала на октябрьской рок-панораме калужского рок-клуба 1988-го - «Керамика», к сожалению, не оставила о себе никаких воспоминаний. Только то, что они уже выступали в июне 1988 года на других концертах рок-клуба, о чем я упоминал в прошлом материале.

1989 Игорь Дворников. Фото Антона Забродского.

Калужский Боря Гребенщиков

В марте 1989 года газета «Молодой Ленинец» удостоила своим вниманием калужского рок-барда Игоря ДВОРНИКОВА. Газета опубликовала его фотографию и небольшой рассказ о нем, который я в рамках исторической справедливости привожу полностью:

- Тот, кто прошлым летом (1988 год) был на «Рок-пошумелках», проходивших в клубе Машзавода, наверняка обратил внимание на Игоря Дворникова. Он пел свои песни просто под гитару, выделяясь на фоне выступавших рок-групп. И не только. Его творчество, несомненно, испытывает большое влияние Бориса Гребенщикова. В его песнях встречается и внутренняя глубина, и подтекст. Впрочем, есть у Игоря и вещи яркой социальной направленности. Можно относится к ним по-разному, но ясно одно – Дворников продолжает в своем творчестве традиции отечественного рок-барда.

И эта заметка о калужском музыканте мне скорее понравилась, несмотря на то, что в то время мне, двенадцатилетнему металлисту, совсем не нравились ни БГ, ни Шевчук, ни Башлачев, ни другие рок-барды.

Но это - одна из первых заметок о калужском музыканте, которого просто представляют, а не пишут уничижительно, с комсомольско-ленинской позиции партии.

К слову, сказать, что Дворников категорически возражал, чтобы его называли автором-исполнителем, несмотря на то, что все свои песни, естественно, как и присуще рок-барду, писал сам.

Он решил выйти на сцену, потому что надоело слушать других. Но на концертах ему помогали его друзья-музыканты из других групп.

Паспорт и Рэд (группа Черный Холодильник)

Рок-ВЛКСМ

Апрель 1989 года. К этому моменту калужский рок-клуб полностью перешел в руки калужского ВЛКСМ и руководить им стала Наталья Богатырева.

Евгений Горин еще принимал участие в организации концертов и всяческой деятельности клуба, но постепенно его работа в этом направлении стала сходить на нет. В какой-то момент Горин пытался создать в городе студию «Е.Гор…», но не срослось.

Следующим большим «сейшеном» стал концерт на Правом берегу. Правобережье застраивалось с 1982 года и к тому моменту уже прилично пополнилось девятиэтажками, школой, детским садом и культурно-спортивным центром «Рубин». Там и проходил очередной фестиваль групп калужского рока.

Этот фестиваль снова был торжеством калужского хард-н-хэви. Его открыла новая на тот момент группа «Пророк», которая на нашей сцене в том или ином виде существует, по сути, до сих пор.

Далее играла уже известная группа «КПД», о которой я писал выше и прибавить к этому нечего.

И последней выступавшей группой стала группа «Колдовство». Это три оставшихся участника группы «Цербер» сменили название, но так же играли треш-метал. Однако в отличие от первых концертов «Цербера», выступление на Правом берегу поставило на уши наших ценителей чего потяжелее.

Группа Пророк. Фото Сергея Лялякина

Вудсток в концертном зале «Калуга`89»

В августе 1989 года в калужском рок-сообществе творилось нечто незабываемое. Был анонсирован приезд в Калугу «ДДТ», «Ноль», «Апрельский марш», участник «Аквариума» и «Теле-У» Александр Ляпин, «Время Любить». К этим гостям пристегнули калужские группы.

Но есть нюансы. Игорь Доценко в августе 1989 года так и не смог вытащить в Калугу «ДДТ», «Ноль» тоже не приехал. А вот про калужские группы, которые участвовали в тех концертах 19 и 20 августа на сцене Концертного зала, я расскажу в формате калужской рок-энциклопедии:

КПД. Состав на тот момент: Сергей Асосков – вокал, Алексей Асосков – гитара, Владимир Журавлев – гитара, Олег Новиков – бас-гитара, Сергей Иванов – ударные.

Группа «Номинал», которая, как и «КПД» существовала с 1987 года сменила название на «КБ Дефектов», в составе: Максим Жучин – вокал, Владимир Блохин – баян, Роман Романов – бас-гитара, Сергей Шамприн – гитара, Эдуард Нечаев – гитара, Сергей Кремовских – тромбон, Вадим Мартынов – ударные. Новый состав играл нечто близкое к пост-року.

«Вилсаний Анджей Мари», группа, которая была заявлена, но не выступила на том фестивале. Но опять же, для истории я ее упомяну. Изначально группа называлась «Мест нет». На тот момент группе было всего два месяца. Состав: Андрей Гусаров – вокалист и саксофонист, Александр Поляков – гитара, Владислав Чепель (один из основателей первой радиостанции Калуги «эМ-Си радио») – клавишные, Владимир Кулаченков – бас-гитарист, Валерий Васин – ударные.

Трио «Грани наплыва». Олег Щеголев (известный в нашем городе впоследствии джазовый гитарист) – гитара, Олег Соловьев – клавишные, Владимир Чучелов – ударные.

И последние, «Черный холодильник» во главе с неутомимым «Паспортом» и хитом 1988 года «Давай покрасим холодильник в черный цвет». О них вообще надо делать отдельный материал. Это, можно сказать, первые пост-панки калужской рок-сцены, если вообще можно как-то классифицировать их игру. Состав: Алексей «Паспорт» Евсеев – вокал, Владимир «Рэд» Ладыгин – гитара, Андрей «Лелик» Летков – бас-гитара, Александр Беляев – ударные.

Скандал с «Аукционом»

Закончу эту публикацию цитатой из статьи о концерте группы «Аукцион» (тогда еще писалось через «и») в начале декабря 1989 года.

- Зрителей в зал не пускали, они слонялись по фойе, по восьмому разу рассматривали фотографии на стенде. По пятнадцатому разу ходили курить. Все ждали начала концерта, но он не начинался. О зрителях начисто забыли, три рубля заплачены, контроль оторван — обратной дороги нет. Отсутствие информации рождало самые невероятные версий: говорили, что «Аукцион» еще не приехал, что нет аппаратуры и даже что... группа поголовно пребывает в медвытрезвителе.



А в это время за кулисами трезвый руководитель «Аукциона» Олег Гаркуша ставил ультиматум: перед полупустым залом группа выступать не будет. К тому же немалые сложности возникли с аппаратурой.



Словом, накладок в ту субботу было больше, чем достаточно, но администрация Концертного зала не сочла нужным принести зрителям извинения.



Нам не удалось в тот вечер поговорить с Олегом Гаркушей: не допустила к нему руководитель калужского рок-клуба Наталья Богатырева. Причину такой немилости Наташа мотивировала тем, что ни в одном материале, написанным нами в газетах, не было упомянуто ее имя. Упрек принимаем и во искупление прежних промахов сообщаем: председатель калужского рок-клуба Наталья Богатырева – один из организаторов концертов «Аукциона». В воскресенье концерты все же состоялись. Олег Гаркуша вышел на сцену, несмотря на то, что зрителей снова было немного. Веселье шло, но с как-то с напрягом. Свои впечатления от выступлений «Аукциона» мы бы сформулировали так: слухи о том, что это великолепно, сильно преувеличены.

Но, на этом рассказ о калужском рок-клубе не закончен. Были ведь еще и девяностые. О них мы продолжим в следующих публикациях. В ближайшей будет рассказ о моей самой любимой калужской группе.