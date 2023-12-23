Калужане на лодках проплыли по уральской реке Ай

Недавно мы рассказывали, как наш коллега Павел Раченко осенью пешком прошел Большую Крымскую тропу.

Но в этом году у него был ещё интересный сплав по реке Ай в Челябинской области.

Мы решили рассказать вам о нём: возможно, кто-то в следующем году тоже решит съездить в путешествие на Урал.

В Челябинскую область Павел отправился с двумя товарищами Сергеем и Юрием.

- Сплавляемся мы на старинного вида байдарках, они без надувных баллонов, просто алюминиевые трубки и сверху «шкура» натягивается, - рассказывает Павел. - Какие-то лодки достались нам от родных, что-то купили в интернете. У нас есть двухместные «Таймень» и более современная трёхместная «Нева».

В этот раз решили втроем плыть на одной лодке, поскольку ребята считают, что я гребу слишком быстро, и один экипаж будет выбиваться – так у нас получилось в прошлом сплаве.

На реку АЙ, которая протекает в Челябинской области и потом - по Башкортостану, мы собирались давно. И в этом году собрались.

Юра предложил, потому что до неё легко добираться. Сначала доезжаешь до города Златоуст Челябинской области, потом - на автобусе до Кусы. И там просто спускаешься от вокзала к реке.

Вещей с собой набрали много. У меня на спине был большой рюкзак с лодкой, которая весит примерно 27 кг, а спереди – гермомешок. До Москвы ехали на электричке, потом до вокзала - на метро, там, наверное, все были «счастливы» от соседства с нами.

Юрка в Можайске живёт, он подсел к нам в Обнинске, и как мог, помогал по Москве со всем этим походным хозяйством добраться до поезда.

На трамвае через весь город

- В Златоуст мы приехали поздно ночью, поэтому ждали, когда начнет ходить транспорт. Там сразу обратили внимание на здание вокзала, построенное в стиле советского конструктивизма. Строители использовали гранит, мрамор, анодированный алюминий.

Стены украсили панно, муралом. А на полу там и сейчас стоят большие домашние растения, как было принято в советское время.

Нам надо было добраться до автобусной станции на другом конце города. И был выбор: поехать на такси, автобусе или трамвае. Ребята долго смеялись, потому что я хотел прокататься на старом трамвайчике. Но, по-моему, это здорово!

Златоустовский трамвай известен как самый высокогорный в России. На нём проезжаешь через весь город. Получается целая обзорная экскурсия за 20 рублей, столько стоит проезд.

Трамвай ходит часто. Там сделана большая кольцевая линия, и есть три маршрута, которые отличаются петельками. Интересно, что трамвай идёт прямо между домами и не только по улице, но и в частном секторе, где как таковой автомобильной дороги нет.

Трамвай ходит даже там, где автомобили не ездят.

В частном секторе тож есть трамвайные пути.

Сам город относительно большой, его перестраивают, реставрируют. Символ Златоуста – золотой крылатый конь, означающий искусства, богатство уральской земли и мастеров.

Много зелени. Город находится в горной ложбине, окружён лесами. Здесь получаются красивые кадры, потому что, где бы ты ни сфотографировал, на заднем фоне - зелёная стена.

Один из холмов в Златоусте отдан под пешеходные экскурсии. Оттуда убрали кучу палаток и сделали большую экотропу – 5-7 км, прямо в середине города. Для прогулок просто отлично. С высоты холма открывается панорамный вид на златоустовский пруд и окрестности.

Отнеслись с пониманием

- На автобусной станции мы сели в переполненный автобус до Кусы, думали, нас с нашими рюкзаками там все проклянут. Несмотря на то, что мы купили дополнительные места, не получилось разместить на них все вещи, пришлось держать рюкзак с лодкой на коленях.

Но удивительно, что люди относились с пониманием, даже радовались, что кто-то едет к ним на речку.

В Кусе прямо от автобусной станции мы спустились к реке. Красивая видовая площадка, скалы, спуск отсыпали гравием. И стоят местные, пытаются там продавать камешки с окаменелостями.

Пока Юра с Сергеем пошли докупать продукты, я собрал лодку, перепаковал вещи в гермомешки. Когда все было готово, начало похода мы отметили шашлыками.

Необычные туробъекты

- Сама река Ай мелкая. На лодке по ней можно пройти только весной во время паводка или летом и осенью во время дождей. Река тихая, без перекатов, шивер (каменистый мелководный участок), порогов. Это был неспешный, спокойный поход. Один из самых расслабленных.

Плывёшь – вокруг скалы, много выходов горных пород. Просто рай для спелеологов – тех, кто изучат пещеры. Там целые пещерные комплексы.

Мы большую часть из них мы проплыли мимо. Но, если видели красивое место, останавливались, вылезали, чтобы забраться повыше, полюбоваться пейзажами. С холмов открываются очень живописные виды.

Готовясь к походу, отмечали интересные для себя места, красивые виды. По пути был приток с речкой, на которой когда-то сделали гидроэлектростанцию. Она нужна была для выплавки металла. В Челябинской области много металлургических производств.

И мы туда пошли посмотреть, правда, без фотоаппарата. Сохранились остатки и плотины, и гидростанции.

Ещё есть место, где в реку Ай впадает небольшой ручеек. С воды он кажется обычным. Но если пройти подальше, ручей каскадами выходит прямо из горы. Это река Каменка.

Когда-то в скале пробили трехкилометровый тоннель, по которому и должны были отвести речку от шахт. Теперь тоннель и шахты давно заброшены. Но место облагородили. Сделали подход, укрепили набережную, поставили заборчик, чтобы можно было замочки повесить.

Построили мост, сделали небольшой фонтан, прогулочные зоны. Огромные камни вокруг раскрасили, картины нарисовали. Из непримечательного ручейка получился необычный туробъект.

Парк на скале

- Из интересного - по пути был арт-парк «Большие Притёсы». Он находится на скале, на реке Ай, надо только остановиться и подняться наверх. Парк благоустроили. Раньше там была привязана веревка, чтобы удобнее было подниматься. А недавно сделали железную лестницу от реки, она проходит прямо в расщелине скалы.

Наверху есть тарзанки, с их помощью можно перебраться на другую сторону или прыгнуть с высоты 85 метров. Но тарзанка работает только в туристический сезон.

Сделаны места отдыха с видовыми площадками. Это природный арт-парк, наподобие нашего Никола Ленивца. Выжить они пытаются с помощью сдачи в аренду беседок, фотозон, проведения там разных мероприятий, фестивалей. Но парк красивый и недалеко от города.

Местным жителям сюда удобно приехать отдохнуть. Есть там и достопримечательность: в парке живёт пёс. И уже не первый сезон он у многих туристов отметился на фотографиях.

Со стоянками проблем нет

- С погодой нам повезло. Было относительно прохладно, зато солнечно и без дождей, хотя по ночам ещё были заморозки. Только в последний день начал моросить дождик и поднялся сильный ветер.

За четыре дня мы проплыли около 100 км. Было три ночёвки. Вокруг сделано много стоянок. Кем они обустроены, я не знаю, может, местными властями, а может коммерческими группами, которых там много ходит. Кое-где даже дрова напилены. Полный комфорт.

Как рассказывают туристы, правительство Челябинской области убрало все кемпинги, которые на коммерческой основе были построены вдоль реки. Сами кемпинги остались, но деньги за остановку в этих местах не берут.

И у нас получались благоустроенные стоянки - такой бонус от Челябинской области.

Шли мы на лодках примерно до 17 часов, и, пока плыли, выбирали удобные места для ночёвки, заранее ничего не планировали.

Обычно во время похода мы не обедаем. Но в этот раз набрали с собой ингредиентов для супа. И днём вставали на стоянку. Варили на костер суп.

У нас с собой были топор, пила, таганок (металлическая подставка), чтобы котёл на него ставить, а не пилить постоянно рогатки. Брали с собой газовые горелки, думали, будет проблема с кострами, но горелки нам не понадобились. С кострами там все прекрасно.

С водителем договариваются заранее

- Наш маршрут заканчивался в Лаклы. Это небольшой поселок в Башкирии. Перед самым выходом, недалеко от Лаклы, нам встретилась ещё одна местная достопримечательность. Иногда геологи ошибаются при бурении, и получаются интересные вещи.

Когда у нас, в Калуге, ошиблись, получились Сероводородные озера. В Хибинах образовалось много красивых фонтанов. А здесь, на берегу реки, получился один фонтан.

При этом власти не оставили его, а облагородили, устроили рядом фотозону - такой фонтан для влюблённых, куда приезжают парочки, фотографируются. Да и туристы любят сюда приезжать.

Кстати, за время нашего похода, нам встречалась группа туристов из Перми, и в Лаклы видели группу, которая сплавлялась на катамаране. Так что народ там ходит.

В самом Лаклы нас поразила своеобразная транспортная доступность. Там есть автобусная станция. И мы пошли туда, уточнить, как ходит транспорт. Оказалось, что регулярного сообщения нет, а о местах в автобусе надо договариваться заранее по телефону.

То есть звонишь на станцию, говоришь, что сядешь на этой остановке. Они сообщают водителю, что нужно там остановиться, забрать людей. Мы позвонили, забронировали места, оплатили билет по карточке.

Приехал, правда, не автобус, а газелька, в которую мы чудом упихали наши вещи.

Прогулка по Уфе

- Из Лаклы добрались до Уфы. Наш поезд уходил поздно ночью, а мы приехали днём, поэтому решили прогуляться. Уфа большой город, большинство вывесок на двух языках. Но все русскоговорящие, проблем с тем, что тебя не поймут, нет. Кругом – наши любимые трамваи, но уже современные.

Цены в магазинах примерно, как у нас. Но, если в Челябинской области приблизительно такой же ассортимент, как и в калужских магазинах, то в Уфе больше разнообразных мясных продуктов, сыровяленых колбас, кисломолочки. И там много местных пивоварен, поэтому хороший выбор живого продукта с небольшим сроком хранения. Ещё в Уфе был квас, у нас он по сезону обычно бывает, а там постоянно продается.

Зашли перекусить в кафе. Много блюд с местными названиями. Экзотику не заказывали. Попробовали треугольные пирожки, типа эчпочмаков. И вечером сели на поезд до Москвы.

1 день(оранжевый) проплыли 18,5 км, 2 день (голубой) - 41,7 км, 3 день (розовый) - 38,4 км, 4 день (фиолетовый) - 33,6 км.