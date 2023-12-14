«Привычка свыше нам дана - Замена счастию она»: Куда пойти в Калуге, чтобы глянуть что-нибудь новое или окунуться в классику

В Калугу снова пришли снегопады и нам хочется глянуть что-то привычное и расслабляющее или не только такое?

Сегодня мы подготовили нашу традиционную еженедельную афишу, где вы сможете сделать выбор в пользу знакомого и любимого или попробовать пойти на эксперимент, если того просит ваше сердце.

Итак, не будем вас долго томить, давайте начнем.

Арена КТЗ (Московская, 212)

17 декабря в 18:00 состоится концерт рок-группы «Пикник».

«Будущее ждет нас» - название их новой программы. В своем юбилейном концерте группа вместе со зрителями переместится во времени и пространстве. Ожившие персонажи песен, трехмерная голограмма и лазеры – все это должно поразить зрительские сердца. Одни из самых популярных песен исполнителей: «Египтянин», «Фиолетово-черный» и «Там на самом краю земли». На выступлениях группы также звучат симфонические, клавишные и экзотические народные инструменты.

Калужский Дом музыки (Кирова,6)

19 декабря в 19:00 пройдет концерт инструментального квартета «Черный квадрат».

Академическая музыка. Фишка ансамбля – переосмысление мировых музыкальных шедевров. Название квартета – это отсылка к картине Казимира Малевича, главная цель - не оставить никого равнодушным. В программе прозвучат флейта, фортепиано, контрабас и ударные.

21 декабря в 19:00 состоится концерт «Новогодний хоровой квартирник».

Это коллаб Калужского камерного хора совместно с Дмитрием Ченцовым. Музыка, юмор и поздравления – все, что нужно в преддверии Нового года. Зрители услышат зарубежные и отечественные хиты, Рождественские песни, джаз, латино и всем известные традиционные композиции «Ах, этот вечер» и «В лесу родилась ёлочка».

Калужский областной драматический театр (Театральная площадь, 1)

15 декабря в 18:30 состоится спектакль «На всякого мудреца довольно простоты».

Что делать молодому и энергичному человеку, который пытается найти свое место в мире полном лжи, коррупции и лицемерия? А что если этот человек сам очень опасен? И как себя вести с этим безжалостным хищником?

16 декабря в 18:30 состоится спектакль «Недоросль» по пьесе Дениса Фонвизина.

История о семье Простаковых. Митрофанушка – символ лени и невежества, его мать – гиперопеки к сыну и деспотичности по отношению к другим, а Софья, Милон и Правдин – настоящие праведники. Здесь у каждого героя свое счастье и своя драма.

17 декабря в 18:30 пройдет спектакль «Онегин» по роману Александра Сергеевича Пушкина.

В письме Пушкина, адресованного поэту Петру Вяземскому, была такая строчка: «Я пишу теперь не роман, а роман в стихах: дьявольская разница». Автор начал создавать свое произведение еще до исполнения 24 лет, а закончил лишь к 30 годам. Оно о светском обществе, деревенских вечерах, эгоизме юного аристократа Онегина, слепой любви к нему юной Татьяны, предательстве, дуэли и расставании.

22 декабря в 11:00, 14:00 и 16:30 состоится спектакль «Приключения Буратино» по мотивам сказки Алексея Николаевича Толстого.

История о деревянном мальчике, которого вырезал из полена папа Карло. Вместе со своими друзьями он отправляется на поиски Золотого Ключика, который поможет им открыть потайную дверь.

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

15 декабря в 19:00 состоится концерт магия трёх роялей «Bel Suono».

Трио пианистов выступит с программой «Вселенная Bel Suono». Зрители услышат музыку разных жанров и эпох в авторской обработке. Среди них будут Вивальди, Queen, Бетховен и даже саундтреки из фильмов.

16 декабря в 19:00 состоится опера «Директор театра».

В театре вот-вот состоится премьера! Каждый из артистов хочет показать свой талант, стать лучшим в труппе и получить главную роль. Директор культурного заведения замечает все больше соперничества, интриг, зависти, но и вместе с этим множество комичных ситуаций.

20 декабря в 19:00 пройдет концерт «Зимняя история».

Калужская филармония приглашает всех желающих на сказочное новогоднее представление. Свои номера покажут группы Образцового ансамбля эстрадного танца «ЧАО». Но это еще не все, также зрители услышат песни в исполнении солистки филармонии Татьяны Мосиной и увидят шоу-группы «Проект А Три».

21 декабря в 19:00 состоится предновогодний концерт «А снег идёт...».

Эта программа откроет серию предновогодних концертов. Рождественские мелодии, музыкальные композиции, новогодние песни, которые исполнит русский инструментальный ансамбль «Каприс» и солисты филармонии. В программе: Вальс из к/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром», «Опять метель» и другие.

21 декабря в 19:00 пройдет концерт «Искусство в миниатюрах».

Музыкальные произведения в исполнении струнного квартета Калужской филармонии. Миниатюры - это небольшие произведения, которые отличаются особыми художественными приемами. Их девиз - краткость, лаконичность и одновременно глубина. В программе: «Дивертисмент ре мажор» Моцарта, «Summertime» Джорджа Гершвина и другие.

22 декабря в 13:00 состоится концерт «Новогодняя программа».

Он организован для учащихся школьных учебных заведений. Представление подготовлено Губернским духовым оркестром и солистом Калужской филармонии Владиславом Мироновым. Будут композиции Джеймса Ласта («Самба»), Поля Мориа («Одинокий пастух»), произведений русских композиторов П. И. Чайковского («Танец Феи Драже», «Трепак») и другая веселая и новогодняя музыка.