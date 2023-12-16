Писатель Виктория Балашова: «Чем отравить персонажа, советуюсь с мужем»

В Калугу на фестиваль PRO книги и уют из Москвы приехала писательница, автор детективов, исторических романов и биографий из серии «Жизнь замечательных людей» Виктория Балашова.

Виктория поделилась историями создания своих произведений и привезла новый роман – продолжение булгаковского «Мастер и Маргарита»

- В Калуге я не первый раз, но все наскоком, по мероприятиям, - начала творческую встречу Виктория. - Но город мне нравиться, надеюсь, как-нибудь побывать и погулять здесь. Тем более, что у нас с мужем в вашем городе есть друзья - писатель-фантаст Михаил Тырин, писатель Алексей Урусов.

Под другими именами

- В этом году у меня вышел роман «Мастер нового времени», - говорит Виктория. - Это продолжение булгаковского «Мастера и Маргариты».

Команда Воланда снова в современной Москве, наводит порядок в литературном мире. Главным героем является поэт Кучерявый, полная противоположность булгаковскому мастеру. Они встречаются с Воландом, и тот поручает мастеру написать роман о дьяволе.

А чтобы мастер написал роман, его на год помещают в платную элитную клинику, потому что он - человек сильно пьющий. Надо, чтобы там его отучили от пагубной привычки.

В книге две параллельные линии: то, что делает Воланд и его компания и то, что делает компания, с которой подружился в клинике поэт Кучерявый: они решили разгадать тайну убийства жены одного их тех, кто в этой клинике находится.

Имена у всей компании изменены, я специально так сделала, чтобы не было прямого указания на булгаковских героев.Например, Воланд на немецком произносится как Фаланд.

И у Булгакова в первой редакции в начале романа Воланд дает визитку, на которой написано «Доктор Теодор Фаланд». То есть моего главного героя со стороны тёмных сил зовут Теодор Фаланд.

Другие герои тоже названы по своим вторым мифологическим именам или по ассоциациям - Геллу зовут Галина.

Самая забавная история – с котом Бегемотом. У меня его зовут Флюшка, как реального кота Булгакова. Есть воспоминания жены писателя, что именно он стал прообразом кота Бегемота.

- Когда вы написали свою первую книгу?

- В 2009 году. Первым мои произведением был роман ««Женька или Одноклассники Off-line». Он - о поколении 1990-х. В нём в виде дневника рассказывается о двух судьбах: мужчины и женщины.

У женщины всё складывается удачно, а у мужчины нет, он не вписывается в новые реалии. И мы видим, как по-разному они реагируют на одни и те же события.

И это детектив - есть убийца, причём мы сразу знаем, кто, и следим за тем, как он подбирается к главной героине и как эта ситуация в финале разрешается. Книга толстая.

Когда я её писала, считала, что раз роман, надо писать что-то внушительное, типа «Войны и мира», и там описывается 10 лет жизни героев. Потом мои романы похудели.

Стимулирует мозговую деятельность

- Чем вам интересен жанр детектива?

- Детективы я люблю с детства. В третьем классе начала читать Конан Дойля. Помню, как прочитала «Пеструю ленту», легла спать, и мне казалось, что сейчас эта змея по стене поползет…

Писать детективы интересно. Но здесь есть свои правила. Ты, с одной стороны, должен себе представлять, что не знаешь, кто убийца, читатель-то не знает. Надо с самим собой в прятки играть.

А с другой стороны, надо всё выписывать по времени, чтобы не проколоться, где это человек был в момент совершения преступления, почему сразу не могли понять, что это он.

По классике жанра надо переводить стрелки на кого-то другого. Но разыгрывать тонко, иначе читателю будет неинтересно. Бывает, начинаешь смотреть кино или читать детектив и сразу ясно: раз стрелки переводят, значит, не он, а самый невинно выглядящий – и есть преступник. Детектив – это жанр, стимулирующий мозговую активность.

И мы с коллегами шутим: если посмотреть историю наших поисков в интернете, волосы дыбом станут. Потому что ты ищешь яды, признаки отравления. Вот недавно я для новой книги смотрела, как составляются следователями документы, что на вскрытии происходит.

- Агата Кристи говорила, что придумывала убийства, когда мыла посуду, а вы как придумываете?

- Мне очень помогает муж Кирилл, потому что он по образованию химик. И если в моем романе кого-то травят, консультируюсь с ним, чем отравить, куда это подсыпать, чтобы было достоверно.

Потому что эксперты часто говорят, что писатели всё выдумывают, смерть наступает не так быстро, как они показывают или внешне это выглядит не так.

В некоторых моих произведениях жертву душат. Муж предложил задушить при помощи старинного испанского метода - гарроты. И мы с ним думали, как убийца её соорудить. Но, несмотря на то, что основное - это выявление убийцы, мне важна психология.

Кстати, большую часть обложек мы тоже делаем вместе с мужем. Он отвечает за дизайн, но придумываем вместе.

Виктория Балашова закончила Московский лингвистический университет, увлекается психологией. С 2009 года у неё уже вышло 14 книг. Говорит, что в книгах ей важна психология персонажей.

Ездила на родину Ванги

- Расскажите, как вы пишите биографии известных людей.

- Издательства приглашают писателей писать биографии. Пригласили и меня. Я сказала, что буду стараться писать о женщинах, потому что у них засилие мужских биографий: полководцы, цари, короли.

Предложила принцессу Диану, сложный персонаж, неоднозначный. Жизнь её была непростой. У неё было много психологических проблем, и обстановка внутри двора оставляла желать лучшего.

Второй была биография Ванги, это тоже интересная героиня. Я ездила в Болгарию, в Македонию, в те места. где она жила, разговаривала с людьми, которые её знали.

Родилась Ванга в нищей семье. Они с сестрой ходили на рынок и покупали соль, которую смывали с мяса. То есть продавцы натирали мясо солью, смывали ее, и девочки приносили это домой, варили из крапивы суп, чтобы он пах мясом.

И потом, когда у неё уже были финансы, Ванга жила скромно, не шиковала. В советское время научно-исследовательский институт ей выделил очень достойную зарплату - более 200 рублей. Но всю жизнь она прожила в одном месте, скромно, любила приглашать на праздники гостей – друзей, соседей, накрывать во дворе столы. Потому что, большому счету, была одиноким человеком.

О её способностях, конечно, 100 % никто не может ничего утверждать. Но биография ей трагическая, печальная, она сама говорила в конце жизни: «Не завидуйте мне ни в чём, жизнь моя была ужасной» Это при том, что она была позитивным оптимистичным человеком.

Я принципиально стараюсь не читать биографии известных персон и не смотреть про них фильмы. Откапываю информацию так, будто этого ничего нет: какие-то архивные документы, статьи. Я знаю языки, много читала на французском, английском про своих героин.

На болгарском языке много материала про Вангу нашла. Для нас это язык заковыристый, там часто противоположные значения слов. Но понять можно, я разобралась в нём. Это тоже сродни детектива.

У меня ещё вышла биография Шанель. Сейчас готова, скоро выйдет биография Нины Риччи. Обе женщины жили в одно время. Родились в один год и являлись полными антиподами друг друга. Разный подход к жизни, к семье, разные стили.

Шанель очень помогли русские эмигранты, которые в начале ХХ века уехали во Францию. Благодаря им получились первые духи Шанель №5. Но она боялась их выпускать, так как это дорогостоящее мероприятие, отчего у нее были неприятности. Так часто бывает с людьми из бедных семей, они, заработав, боятся потом вкладывать деньги, чтоб их не потерять.

А Нине Риччи помогал сын Роберт, который тянул все дела на фирме. И после Второй мировой войны очень хотел выпустить линейку духов. И если Шанель пользовалась ещё примитивными методами рекламы, Роберт Риччи привлекал к рекламе художников. Они создавали художественные произведения.

- В соцсетях часто распространяют цитаты Коко Шанель. Ей это приписывают или Шанель была свойственна афористичность?

- У меня есть знакомая, которая в 1990-е годы писала на заказ для издательства книгу предсказаний Ванги, сама их сочиняла. Конечно, часть цитат, которые ходят по соцсетям, просто приписывают Шанель.

Однако, она была остра на язык, это все признают. И много общалась с писателями, поддерживала их материально. Перед Первой мировой войной она занялась записью своих афоризмов, в этом ей помогали друзья. И у некоторых цитат есть доказуемый первоисточник.

После творческой встречи Викторию окружили поклонники.

Персонажи материализуются

- Убийства в ваших книгах вымышленные или вы просматриваете реальные криминальные хроники?

- Есть книги, где действия происходят в реальных декорациях. Но сами истории придуманы.

Например, мы с мужем были в Ярославле, зашли в чудесный магазин оливковых масел. Были от него в полном восторге. И потом в одном из моих рассказов убивают владельца этого магазина. Мы с мужем всё хотим съездить в Ярославль, узнать, как его здоровье.

Было у нас и приключение в Москве. Там на Кузнецком мосту рядом два концертных зала. И знакомая пригласила меня с мужем концерт, мы опаздывали, бежали. Примчались, сказали, что Марине должна была оставить пригласительные.

Администратор приветливо нас встретила: «Ах, Мариночка, конечно». Дала нам пригласительные. Там был концерт советской песни. Всё чудесно, но я понимаю, что мы не там сидим. Говорю мужу: «Кирилл, надо уходит». И мы бежим во второй концертный зал, там уже прошла часть концерта. Хорошо, знакомая не обиделась.

И в одной моей книге следователь Герман – он не москвич, приезжает на повышение квалификации, и его приглашает друг на концерт дочери. Он также мечется и сначала попадает не туда.

Но убийства все придуманы. Хотя у меня несколько лет назад был ужасный случай. Мы живем в пятиэтажном доме, где две квартиры на этаже. И в коммунальной квартире напротив убили мать и сына. И я смотрела, как работали следователи. Это автоматически происходит. Писатели – странные товарищи.

- Вам ваши персонажи не снятся?

- Бывает, что во сне приходят маленькие сюжеты. Интересно, что своих персонажей я часто встречаю в реальной жизни – я его придумаю, а он потом может сидеть за соседним сос мной столиком в кафе. Очень похожий реальный человек.

Но обычно герои придуманные, прототипы у них редко бывают. А если и бывают, я стараюсь очень сильно их изменить. Но, если посторонний человек не узнает, человек из тусовки поймет, как ни меняй, потому что яркий признак у героя ты оставляешь.