Кто смошенничал на строительстве дома культуры в Козельском районе

В начале прошлого года мы рассказывали историю краснодарской строительной компании, которую, на свою голову, угораздило получить контракт на строительство объекта на благословенной Калужской земле.

Напомним, ООО СК «Градиент» в 2018 году выиграло тендер на возведение Дома культуры в поселке Березичский стеклозавод Козельского района. Однако построить его им было не суждено.

На этапе окончания скрытых работ, заказчик – районная администрация, - просто перестала подписывать строителям акты выполненных работ и начала кормить их завтраками. Мол, вы работайте дальше, а мы потом вам все подпишем.

Однако эти работы потому и называются скрытыми, что в случае продолжения строительства без их приемки заказчиком, будет невозможно определить, что было сделано и в каком объеме, а что нет. К таким работам относится устройство котлованов, уплотнение грунта, рытье траншей, строительство фундамента и пр.

Естественно, краснодарских строителей не устроил тот вариант, который предложили калужские чиновники, и они отказались продолжать, пока администрация Козельского района не подпишет акты по всему сделанному ими на тот момент.

Ну а чиновники совсем не торопились делать это и, как следствие, когда сроки сдачи объекта подошли к концу, просто разорвали контракт и заключили его с новым подрядчиком – зарегистрированным в Калужской области ООО «Альт-профи».

Мало того, часть работ, которые сделали краснодарцы, администрация почему-то оплатила калужанам. И тогда СК «Градиент» пошел в суд.

Общая сумма претензий – более шести миллионов рублей. Именно во столько оценили строители те работы, которые они произвели, и которые администрация Козельского района им не оплатила.

В начале декабря этого года история вышла на новый этап. Суду было представлено заключение эксперта о том, какие работы были произведены краснодарскими строителями и какова их стоимость.

Экспертиза

- Мы, когда увидели это заключение, честно говоря, были в шоке, - рассказывает директор ООО СК «Градиент» Геннадий СКОТАРЕВ. – Эксперт «увидел» выполнение нами работ только на 800 тысяч рублей из взыскиваемой суммы в 6 239 078 руб. При этом, в одной части заключения подтверждает выполнение нами работ и наличие всей исполнительной документации по этим работам, а в другой части своего же заключения – указывает нулевую стоимость этих работ, ссылаясь на полное отсутствие исполнительной документации, на которую ранее он ссылался.

Или взять, к примеру, стоимость других работ, - продолжает Геннадий Скотарев. - Эксперт указывает нулевую стоимость, но при этом компания, которая пришла после нас, продолжила строительство и достроила объект, который сейчас прекрасно функционирует, без всяких претензий к нашим работам ни с их стороны, ни со стороны заказчика. То есть очевидно, что эти работы производились, иначе никакого дома культуры в Березичском стеклозаводе попросту не было бы. Но эксперт стоимость выполненных нами работ обнуляет!

Большие претензии у истца и к процессуальным вопросам в ходе экспертизы.

- Эксперт, ставя нули напротив стоимости работ, обосновывает это тем, что в актах нет подписи заказчика, - продолжает Геннадий Владимирович. – Однако задача эксперта установить факт их выполнения и стоимость самих работ, а не наличие или отсутствие подписей под документами об этих работах. И так понятно, что под многими актами нет подписей администрации Козельского района. Собственно, потому мы и судимся, что они устроили нам волокиту и сделали невозможным выполнение всех работ в срок, а большую часть сделанного нами попросту не оплатили. Но эксперт рисует нули и дает заключение, которое выгодно ответчику и абсолютно невыгодно нам.

Без ответственности

Мы побывали на последнем на данный момент заседании суда по этому делу, на котором выступал эксперт, отвечая на ряд поставленных перед ним вопросов.

То, что происходило в зале суда, сложно поддается пониманию неподготовленного человека. В силу узкой специфики рассматриваемого вопроса, понять что-либо из взаимных пикетирований директора стройфирмы и эксперта, которые они устроили, под силу только человеку, имеющему прямое отношение к строительству и нормативным базам с ним связанным. Причем, глубоко погруженным именно в рассматриваемую проблематику.

Однако прозвучали на суде аргументы, понятные даже тем, кто знает о строительстве только то, что дома возводят из кирпича, бетона, ну и еще строительный кран что-то там возит.

А именно. Адвокат ООО СК «Градиент» предоставил суду рецензию на экспертное заключение. Как позже вполне справедливо отметит представитель администрации Козельского района, она - всего лишь субъективное мнение одного эксперта о работе другого. Однако отдельные пункты этой рецензии назвать субъективными не получается при всем желании.

В частности, если документы ООО «Альт-профи», которое пришло на стройплощадку вслед за «Градиентом», исследуются целыми томами, с подробным описанием каждого исследуемого документа, то документы краснодарцев почему-то какими-то небольшими сшивками, без указания, что за документы в этих сшивках. То есть в существенно меньших объемах. Да еще и эксперт исследует копии документов, а не оригиналы. Это грубо нарушает принцип равноправия.

Продолжение – у следователя

Заседание арбитражного суда закончилось тем, что его отложили на 25 декабря, чтобы стороны и суд имели возможность ознакомиться со всеми теми аргументами, что предоставили участники в ходе нынешнего слушания.

Строители требуют проведения повторной экспертизы, представитель козельской администрации настаивает, что имеющегося сейчас заключения достаточно, а калужский эксперт – молодец.

Теперь суду предстоит определиться, что со всем этим делать.

Мы поинтересовались у Геннадия Скотарева, не надоело ли ему бороться с козельским чиновничеством? Пять лет ведь уже эпопее. Может, плюнуть, да бросить это дело?

- Я эти деньги заработал честным и тяжелым трудом, - отвечает строитель. – Почему я должен бросать за них бороться?

Чем все кончится, как говорится, будем посмотреть 25 декабря. А также понаблюдаем и за тем, как в Козельске развивается другое дело – уголовное.

Его возбудили по факту мошенничества в ходе строительства этого злосчастного дома культуры в поселке Березичский стеклозавод.

Пока оно расследуется в рамках жульничества со стороны неустановленного лица, а оба застройщика – гендиректор ООО СК «Градиент» и бывший руководитель ООО «Альт-профи» Александр Муратов - привлечены в качестве свидетелей.

Кстати, ООО «Альт-профи» (ныне уже ООО Строительное управление «Альбатрос») признано банкротом решением Арбитражного суда Калужской области 30.05.2023.

Так что мы продолжим следить за развитием событий теперь уже на двух фронтах – арбитражном и уголовном.

Уж очень интересно получить ответ на вопрос, поставленный в заголовке.