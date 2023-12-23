Не произносите слова «всегда» и «никогда»: психолог из Калуги рассказала, как сохранить мир в семье

Последние декабрьские дни - это всегда стресс: нужно доделать всё на работе и успеть подготовиться к Новому году дома.

А впереди ещё длинные праздники, которые могут стать настоящим испытанием для отношений.

Как хорошо провести зимние каникулы и не рассориться, рассказала психолог Калужского областного центра медицинской профилактики Наталья АРХИПОВА.

- В крепкой семье человек ценен не за что-то, а за то, что он есть, - говорит Наталья АРХИПОВА. - К партнеру относятся как личности с его мыслями, чувствами, ценностями, желаниями, уважают его свободу и увлечения.

Вера без ожиданий

- Человеку нужны общение и принятие: «Я тебя вижу, слышу, чувствую, уважаю, ты мне интересен, верю в тебя и меня влечёт к тебе». Но надо не только принимать друг друга как есть, но и опираться на сильные стороны, поддерживая их. Чаще разговаривайте не о проблемах и сложностях, а об интересных идеях, новых возможностях, стройте планы.

Верьте в близкого человека: он сам может найти варианты решения любой проблемы и выбрать лучший. Ваша вера в партнера без конкретных ожиданий, как например, «ты должен стать директором», вселяет в него уверенность, вдохновляет.

Некоторые люди, пытаются заставить партнёра действовать, используя чрезмерный нажим, критику, пиление, приказы и манипуляции. Это вызывает раздражение и подводит к выбору одной из трех стратегий:

- нападение (ссоры, конфликт),

- избегание (алкоголь, посиделки в гараже, другой (другая)

- замирание (сидя на диване с пивом и ничего не предпринимая, чтобы не ошибаться).

Женщине важно вдохновлять своего мужчину, говорить о нём с перспективой и верой в его силу. Он справится с задачами. И детям передавать такое же сообщение: «Наш папа обязательно разрешит («разрулит») и эту ситуацию».

Перед тем, как что-то посоветовать мужу, спросите: «Петь, хочешь скажу, что думаю по этому поводу?» Важно помогать в создании условий для реализации партнера и поддерживать, но не делать за него то, что он может сам.

Таить обиды опасно

- Супруга мы выбираем сами. Основой взаимопонимания между мужем и женой является уважение, честность, умение слушать и слышать своего партнёра, духовная и эмоциональная близость, а для этого необходим диалог.

Не надо замалчивать свои эмоции, если их высказать, то они становятся менее болезненными. Используйте технику «Я-сообщения»: скажите, какие эмоции вы чувствуете, не упрекая, без критики. Например: «Когда ты задерживаешься, я не знаю, где ты и что с тобой, и очень волнуюсь».

Копить и таить обиды опасно. Лучше честно сказать: «Знаешь, мне очень грустно от ….». Говорите прямо, что вас не устраивает, намеки могут быть не так поняты. Используйте данный инструмент дозированно и в максимально спокойной обстановке. Чем лучше ощущение у собеседников, тем адекватней они воспримут то, что говорится и тем эффективней будет реакция.

Благодарность (позитивная обратная связь) через слова и поступки уменьшает стресс, вдохновляет в дальнейшие подобные действия. Начинайте и заканчивайте свой день с добрых слов. Мужчины, делайте комплементы своим женщинам, проявляйте сочувствие, например: «Сегодня ты такая уставшая, что произошло?», утешайте.

Женщины озвучивайте свои потребности и желания, говоря просто, четко, языком просьб, обращаясь по имени: «Саша, мне будет приятно, если ты подаришь …». Мужчины предпочитают прямые просьбы без намеков.

Не приступайте к разговору, когда хотите что-то попросить или предложить, как к последнему рубежу, тогда даже частичный отказ, будет восприниматься очень болезненно.

Всегда имейте в запасе альтернативный вариант, что будете делать в случае отказа (план Б). Например, «Поедем к моей маме на выходные?» А в случае отказа на такси одна поеду к маме. Благодарите близкого человека за исполнение ваших желаний.

Не обесценивайте

- Важен искренний интерес к партнеру. Общайтесь, пытайтесь понять, чего хочет родной человек, что им движет, это укрепит вашу пару. Чаще спрашиваете, что он хочет от жизни и как этого достичь.

Не обесценивайте партнера и его действия, он может закрыться от вас. Постарайтесь создать безопасную атмосферу, в которой человек может сказать любую мысль, пришедшую ему в голову.

В этот момент важно выслушать, подумать и посмотреть на ситуацию его глазами. Порассуждайте вместе: «Как можно воплотить это в жизнь? Какая польза? Есть ли от неё вред и кому?» Подумайте на основе, каких успехов прошлого можно поддержать партнёра в будущем?

Старайтесь проводить время вместе. Убирайте гаджеты по вечерам и общайтесь друг с другом. Если не знаете. с чего начать, начните с «Пяти радостей дня».

Сближают совместные увлечения, общий проект, строительство загородного дома, путешествия. Планируйте и мечтайте вместе.

Примеряйте к себе

- Невозможны здоровые отношения без уважения к себе и другому человеку. У каждого есть право иметь свои потребности и границы. И надо их чувствовать и уважать, а также защищать свои не травмирующим образом.

Уважая человека, передаём ему ответственность за его жизнь во всех её проявлениях. Перед тем как сказать любые фразы примеряйте их к себе: хотели бы вы услышать подобное?

Старайтесь быть искренними, говорите не только про события, но и о чувствах, которые они у вас вызывают. Иначе можно прожить и 30 лет, не зная человека, который рядом. Близость отношений порождает много опасений и страхов.

Правда требует мужества и решимости, ведь её могут не принять, но только за счёт правды могут быть прочные союзы.

Избегайте штампов, например, «косорукий». Откажитесь от фраз, что «вы лучше, знаете, что нужно». Смотрите на партнера со стороны, анализируйте, это поможет вам не подключаться и не вовлекаться в его негативные эмоции.

Подойдет техника активного слушания. Задавайте открытые вопросы: «Что ты хочешь сказать своим поведением?» Закрытыми вопросами уточняйте, правильно ли вы его поняли. Не стоит перебивать, иначе воспринимается так: «Мне не интересно, что ты говоришь».

Без приказов и манипуляций

- Осторожнее со словами «всегда», «никогда» - обстоятельства могут измениться. Избегайте слово «должен», оно вызывает внутренний протест. Замените его на слово «можешь».

Например, вместо «должна приготовить ужин» - «можешь приготовить ужин», вместо «должен найти строителей» - «можешь найти нужных строителей». Чаще используйте волшебные слова – «спасибо», «пожалуйста» и т.д.

Если предстоит важный разговор, ответьте себе на вопросы: какая моя цель; что, когда и как хочу сейчас сказать; это приблизит меня к цели; а что приблизит?

Если говорить с позиции насилия, то встретишься с обороной или агрессией в свой адрес. Если произносить с унылым голосом, можно сразу рассчитывать на неудачу.

Если манипулировать (ставить человека в ситуацию, когда выход только один), он это почувствует и даже если внешне подчинится, то внутренне останется при своем мнении и потом «взорвётся».

А если нам важно договориться, найти компромисс, устраивающий всех, в этом случае поможет диалог.

Применяйте язык просьб, а не приказов и манипуляций. Игры на чувствах вины, страха, жалости только портят жизнь. А дети бессознательно впитывают как общаются родные.

Опыт, полученный в родительской семье, с большей вероятностью повторится в будущем.