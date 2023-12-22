История одного экспоната: в Калуге хранятся французские шпаги, украшенные изображениями античных богов

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

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В Калужском объединённом музее-заповеднике хранится поступившее более ста лет назад оружие и защитное вооружение эпохи 1812 года. Большая часть предметов относится к кавалерии.

Это не случайно, так как именно на Калужской земле в ходе Тарутинского сражения полки кавалерийского резерва приняли активное участие в боевых действиях и понесли ощутимые потери.

При этом само поле сражения осталось за русскими войсками, поэтому всё оставленное на нём неприятельское вооружение стало трофейным.

Шпага офицера медицинской службы, парадная.

Даже не использовалось

Среди предметов эпохи 1812 года отдельно можно выделить три офицерские парадные шпаги, которые могут быть отнесены к периоду Первой империи.

- Эти шпаги носились вне строя, представляя собой парадное, нерегламентированное оружие, - рассказывает хранитель фондов Калужского объединенного музея-заповедника Вячеслав БЕССОНОВ. - При схожей форме шпаг внешний вид эфеса и его декоративные элементы изготавливались индивидуально, в соответствии с местом службы и пожеланиями заказчика.

Подобное оружие офицеры могли брать с собой в поход и помещать в обоз, до наступления подходящего момента, когда его можно было бы использовать. В период Отечественной войны 1812 года такой случай многим офицерам так и не представился.

Более того, многочисленные обозы Великой армии в конечном итоге оказались в руках русских войск, в том числе и парадное оружие, которое всегда рассматривалось как произведение декоративного искусства и военный трофей, напоминающий о победе над неприятелем.

Пластины и вставки не сохранились

- Все три французские шаги поступили в собрание музея более ста лет назад. Две из них, имеющие навершие в виде головы льва, экспонировались в Губернском историческом музее в начале XX века, о чём свидетельствуют сделанные в то время фотографии залов.

Последняя шпага была передана из музея «На благое просвещение» имени Рыжичкина по акту от 20 июня 1920 года.

У всех трёх шпаг имеются утраты на рукоятях. У двух не сохранились перламутровые пластины, у третей - овальная, возможно латунная, вставка.

Шпага французская парадная.

С античными богами

- Эфесы шпаг выполнены в стиле ампир и богато орнаментированы. На них можно увидеть изображения растений, зверей, мифических животных, символов, фигуры из античной мифологии. Так, на щитке одной из шпаг представлены воинственные боги Олимпа Афина и Арес, облачённые в доспехи.

Они протягивают друг другу руки, а между ними восседает примиряющий их Зевс. По сторонам этой группы изображены летящие боги Гермес и Ника. Возможно, эта аллегория демонстрировала единение Европы под скипетром Франции.

На другом щитке изображена голова медузы-горгоны — символа защиты, силы и власти.

Атрибуты офицера медицинской службы представлены на щитке эфеса третьей шпаги. Это кадуцей — жезл Гермеса — и два рога изобилия.