Декабрист Орлов на заводе в Калужской губернии выпускал редкое цветное стекло

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

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235 лет назад родился участник Отечественной войны 1812 года, декабрист Михаил Федорович Орлов. 21 декабря 1825 года его арестовали по обвинению в участии в восстании и сослали в имение Милятино Калужской губернии.

Тайна рождения

Михаил Орлов был внебрачным сыном графа Фёдора Григорьевича Орлова. А воспитала мальчика Татьяна Федоровна Ярославская. Историк Бартенев писал:

«От красавицы, жены придворного служителя Попова, урожденной Гусятниковой, граф Фёдор Орлов имел: Алексея, Михаила, Владимира (умершего в 19 лет) и Григория. По смерти её он вошел в связь с Татьяной Федоровной Ярославовой и имел сына Федора и дочь Анну».

Как бы то ни было, после кончины Фёдора Орлова, Екатерина II сделала его детей законными наследниками, так как граф умер холостым. Татьяна Федоровна Ярославова присматривала за детьми Федора Григорьевича, получая за это деньги, в документах она называлась надзирательницей.

На военной службе

В детстве Михаил воспитывался в частном пансионе и, по словам современников, был красив и отличался силой. Затем его зачислили в кавалергардский полк. Он участвовал в Аустерлицком сражении.

К началу войны с Наполеоном уже был награждён золотой шпагой и назначен флигель-адъютантом императора Александра I, а позже - адъютантом Барклае-де-Толли.

При Кутузове участвовал во многих сражениях в том числе Бородинском и под Малоярославцем.

Затем прекрасно проявил себя за границей, составил и принял капитуляцию Парижа, участвовал в переговорах, получил звание генерал-майора.

Вернувшись, в Россию, прослыл оппозиционером из-за своих прогрессивных взглядов. Александр I относился к нему подозрительно. Но потом все же отдал под командование Орлова дивизию. И Михаил Фёдорович стал заниматься просвещением солдат: устраивал для них обучающие занятия, отменил телесные наказания.

Михаил Орлов был очень активным, обладал энергичным характером и не мог сидеть без дела.

Знакомство с Пушкиным

Орлов был знаком с Грибоедовым, Пушкиным, даже вступил в литературное общества «Арзамас» с псевдонимом «Рейн». Особенно они с Пушкиным сблизились, когда поэта отправили в южную ссылку. Михаил Орлов в то время женился на дочери генерала Раевского Екатерине. И них был дом в Кишинёве, где Пушкин часто бывал.

«Мы очень часто видим Пушкина, который приходит спорить с мужем о всевозможных предметах», - писала Екатерина. Но потом Орлов и Пушкин поссорились и не общались. Но в письмах Александр Сергеевич все равно называл Орлова умным и добрым человеком.

Михаил Орлов разрабатывал планы преобразования России: мечтал об отмене крепостничества, суде присяжных, свободе печати. Поэтому за Орловым был учреждён секретный надзор.

И когда в его дивизии вспыхнули недовольства: одного солдата несправедливо наказали палками, и Орлов распорядился судить отдавшего приказ о наказании.

Однако власти, испугавшись беспорядков, пересмотрели дело, отпустили виновника, а особо активных солдат наказали кнутом и сослали на каторгу. Орлов же был освобождён от командования.

Цветное стекло

Михаил Орлов руководил одним из отделений «Союз благоденствия», из которого формально вышел в 1821 году, но поддерживал отношения со многими декабристами.

Участия в подготовке восстания на Сенатской площади он не принимал, но всё равно был арестован и полгода провёл в Петропавловской крепости.

После того, как за него заступился брат Алексей Орлов, который возглавлял подавление восстания на Сенатской площади, Михаила Фёдоровича отправили в его родовое имение в деревне Милятино Калужской губернии под надзор полиции.

В имении Орлову некуда было деть свою кипучую энергию. Он даже заскучал. Но потом стал писать книгу «О государственном кредите» и занялся стекольным заводом, доставшемся ему по наследству. Завод выпускал посуду из прозрачного стекла, а также синего и вишневого.

Это были аристократические вещи, украшенные на европейский манер гравировкой, росписью, эмалью. Орлов смог поднять производство. Выпускал хрусталь, добился его чистоты и прозрачности. И на I Всероссийской мануфактурной выставке 1829 года в Санкт-Петербурге получил малую золотую медаль, завод был отмечен среди лучших.

После этого Михаил Фёдорович расширил производство, устроил цех золочения и росписи, химическую лабораторию для красок. Стал делать разноцветное стекло. Его мастера смогли даже собрать из цветного стекал картину, чем поразили на выставке все светское общество.

При этом Орлов испытывал значительные финансовые трудности. Он смог передать посылку со стеклом министру финансов, прося разрешение построить в Москве фабрику расписного стекла и брать заказы. Но это не принесло хороших доходов.

Но в 1831 году Орлову разрешили жить в Москве. Современники о нём отзывались так: «Орлов был человек выдающийся по уму, с возвышенной душой и благородным характером, «рыцарь любви и чести», по выражению князя Вяземского.

Его личность была так привлекательна, что, познакомившись с ним, нельзя было не полюбить его. Но крайне увлекающийся и пылкий, он часто был не воздержан в словах и действовал под влиянием первого впечатления».

Последние годы своей жизни посвятил организации в Москве училища живописи, ваяния и зодчества. Умер 31 марта 1842 года в возрасте 53 лет.

После этого стекольный завод был продан, новые владельцы не смогли им управлять и, в итоге, закрыли его.