Калужский дизайнер показала свою зимнюю коллекцию

В выходные в Калуге прошёл фестиваль PRO книги и уют.

В холод и метель в Доме музыки было по-новогоднему уютно и тепло.

С порога ты погружаешься в волшебный творческий мир: сувениры, украшения из натуральных камней и бисера, открытки, керамика, вяленые вещи, куклы, авторские духи, необычные развивающие игрушки, чаи и сладости.

Вокруг - красивые фотозоны. И много-много книг, а ещё презентации кни и тёплые творческие встречи с писателями.

Уже с утра в Доме музыки было многолюдно. Многие выбирали подарки к Новому году.

Цена книг начиналась от 150 рублей, средняя цена была 500-800 рублей.

Было много детской литературы.

Авторские куклы, в том числе Оксаны Ярмольник.

Украшения калужских мастеров.

А открылся фестиваль модным показом-перформансом зимней коллекции калужского дизайнера, ученицы Вячеслава Зайцева Алины Дмитриевой.

Это мероприятие привлекло столько народу, что в зале, заполненом книгами, было не протолкнуться.

Показ был, конечно, с книжной тематикой. Модели – обычные калужанки - проходили между книжных рядов, останавливались, листали книги и замирали с книгой в руке.

Главным предметом коллекции стали цветные шубки из искусственного меха и вещи из натуральных тканей с ручной отрисовкой принта.

Краски используются отечественные, питерские. Сложной технологии «вживления» их в ткань Алину научил Вячеслав Зайцев.

А вдохновили Алину на создание этой коллекции цвет и цветы.

- Сейчас в моде оверсайз - «мешок», но я люблю хотя бы немного подчеркнуть фигуру, - говорит Алина.- Наряд на новый год ещё не выбрала, буду ориентироваться на настроение 31 декабря. И вы можете на праздник надеть всё, что захотите!

Вячеслав Зайццев говорил, что трендов не существует, мы их сами создаём.

Когда девушка ощущает себя гармонично, умеет подать себя, это важнее, чем вещи, которые на ней.

По словам Алины, калужанки предпочитают нежные, пастельные оттенки.

Белой зимой - белый цвет.

В коллекции обычно бывает 10 изделий.

В показе приняли участие и маленькие модели.

Калужский дизайнер предлагает добавить цвета.

Показ проходил под фортепианную музыку в исполнении Михаила Филимонова.

Гости показа снимали все на телефоны, чтобы поделиться в соцсетях.

Пальто со снегирями называется «Графиня».