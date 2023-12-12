Кошки Калуги подготовились к Новому году

В субботу, 9 декабря, в нашем городе прошла выставка кошек.
Здесь были мей куны, шотландские, британские кошки, бурмы, абиссинские, курильские бобтейлы, двэльфы, девон рекс и другие породы. Сплошной мурчащий позитив!
С некоторыми кошечками и их хозяевами мы познакомились.
- Это мей кун Викикнг, ему 1 год и 6 месяцев, необычного нежного красно-мраморного окраса, - говорит хозяйка кота Соня. - Мей куны славятся тем, что большие и много охотятся. Кот большой, весит 6 кг, на руках его держать тяжело.
Но охотится он ленится, он более домашний. Характер у него мягкий. Кот любит спать, и сейчас спит.
Дома он спокойный. У нас есть собака, он с ней может поиграть, но свои границы отстаивает. И не любит, чтобы его тискали, просит, чтобы пару раз погладили и все. Кот ласковый, приходит ко мне вечером перед сном, мурчит.
Мей куны очень преданы хозяевам. Если бы у меня была возможность, я бы завела много мей кунов, эта порода запала мне в сердце.
Рядом с Викингом ещё один мей кун, но совсем другого окраса – чёрный.
- Кота зовет Каспер, ему 1 год, окрас Черный дым, - рассказала хозяйка Елена. - Здесь ему некомфортно, он боится. А вообще он - котёнок, весом 8 кг, бегает, прыгает на двери, холодильник, всё ломает. Очень любопытный.
Это мой первый мей кун. Каспер любит мясо, куриные шеи. Ест много, кормлю его два раза в день. Очень любит внимание, один дома тяжело остаётся. Приходим, начинает лезть на руки, обнимать.
Ласковый и не агрессивный кот. У нас вторая кошка шотландская вислоухая, вот она более агрессивная.
- У меня бенгальский мальчик Оникс, ему 1 год и 2 месяца, - знакомит нас с котиком хозяйка Наталья. - Весит около 5 кг. Он - с характером. Но при этом дружелюбный, ласковый. Порода очень подвижная.
Любит детей, играет сними, дочка постоянно мучает его. Кормим сухим кормом премиум класса. Им можно только определённый корм, потому что у них слабый желудок.
Обожает воду. Пьёт исключительно из-под крана. И купается с ребенком в ванне, не боится воды.
Породой этой я занимаюсь уже три года, нравится и по характеру, и по окрасу. У нас есть ещё две бенгальских кошечки.
На карнавале Оникс будет прапорщиком. Мой муж сейчас служит, решили его так поддержать.
- Это шотландская кошечка Эмилия, ей 10, 5 месяцев, окрас золотая шиншилла, - говорит хозяйка Людмила. - Любит играть, у нее есть подружка – тоже шотландская, но в другом окрасе – в серебре. Они хорошо ладят между собой.
Кормлю их сухим кормом. Первая кошка у меня появилась два года. И потом увлеклась этой породой.
Сейчас у меня две кошечки - золото и серебро. Они добрые, компанейские, ласковые. На карнавале Эмилия будет Принцессой.
А вот – экзотическая сомалийская порода. Кот Винсент и котенок Заря.
- Дома мы зовём его Масик, - уточняет хозяйка Юлия, этой породой она занимается уже 10 лет. - Он весит 4,5 кг, ему 6 лет. Он уже большой, несколько раз был папой. С ним - его малыш, три месяца.
Порода очень активная, общительная, жизнерадостная. Любит поговорить, поиграть. Дети их мучают, они терпят до последнего. Кормим сухим кормом. Иногда даём разные мясные субпродукты.
Шерсть у них не сваливается. Нужно просто вычесывать старую, чтобы меньше линяли. Наш кот ходит в салон. Мыться не очень любит, но интерес к воде есть: лезет в ванную. И они теплолюбивые, любят батарею.
Ещё одна экзотика – двэльф, похожи на сфинксов, но совсем другие по характеру.
- Кошечку зовут Азури, дома она Ася, - рассказала хозяйка Светлана. - Ей почти 5 лет, рядом – её дочка Пикруэлла. У неё нос половину светлый, половину чёрный. Я сначала отмывала, когда уши почернели поняла: отмывать не стоит.
А дома – внуки Аси. Причем котят кормят и бабушка, и мама. У старшей кошки пролактин выделился, и молоко появилось. И убирают обе за ними. Они очень чистоплотные. Идеальные! Никогда ничего плохого не сделают.
У меня раньше были сфинксы, это совсем другие кошки. Двэльфы когтями не пользуются. Их спокойно можно на спину положить, одеть во что хочешь.
На карнавале одна кошка будет Драконом, а друга - восточной красавицей Шахерезадой.
Мы приехали из Брянска, 4,5 часа добирались. Дорогу они переносят отлично, их не слышно. А здесь они сидят под пледом. Всегда найдут, где погреться, укутаются. Они и спят вместе.
На ринге кошечки знакомились друг с другом.
Новогодний карнавал кошек.
Вечером все ждали карнавала. Скоро Новый год. И кошки уже примерили маскарадные костюмы. Были Дед Морозы, Санта Клаусы, Снегурочки, Ёлки, Кобра-кот, Дракон, Зайчики, Ковбо и Принцессы.
Настоящая королева - золотая британская шиншилла Стефания.
Абиссинка Ника стала Дед Морозом.
Шотландская кошечка Эмиля сегодня – Принцесса и бурманская Джесси в вечернем платье.
Двэльфы из Брянска Пикруэлла - Шахерезада и Ася-Дракон.
Шотландская вислоухая Орбас - Коброкот.
Британский кот переоделся в костюм Ковбоя.
Мей кун Валент – кот-Волшебник.
Шотландская вислоухая - сегодня Гейша.
Бенгал Оникс - Прапорщик.
Мей кун Николь - Олень, который разносит подарки.
Курильский бобтейл Джессика в костюме незабудки.
Бобтейл нарядился в Кота сапогах, правда, сегодня он без сапог.
Курильский бобтейл. Костюм «Санта Клаус после Нового года»
Кот Сапфир породы эльф, и он - Новогодняя ёлка.
Двэльф Жизель – Снегурка.
Новогодние зайчики.
Победители конкурса карнавальных костюмов получили аплодисменты зрителей и призы от организаторов выставки.
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