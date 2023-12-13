Владислав Шапша: «Мы доказали, что можем достойно противостоять вызовам»

Губернатор Владислав Шапша и депутат Госдумы Ольга Коробова на заседании совета регионального объединения «Союз промышленников и предпринимателей Калужской области» обсудили с руководителями предприятий актуальные вопросы развития экономики.

Основное внимание уделили обеспечению кадрами, особенно предприятий оборонной промышленности. Здесь должна быть совместная работа компаний с колледжами и техникумами по подготовке специалистов.

Поддержка сотрудников в приобретении жилья. Дал несколько поручений экономическому блоку.

Владислав Шапша отметил, что, несмотря на серьёзные вызовы, удалось преодолеть трудности. Большинство предприятий региона успешно адаптировались к санкциям. Силами отечественных поставщиков смогли заменить оборудование, компоненты, сырьё, услуги. Идет переориентация экспортных поставок.

- Мы доказали, что можем достойно противостоять вызовам. Те вопросы, которые возникали вначале - с замещением оборудования, поставкой комплектующих и материалов - в большей степени решены, - сказал губернатор. - Многие отрасли восстановили темпы промпроизводства. Есть все основания рассчитывать, что завершим год с приростом. И у нас еще большой потенциал развития. Задача - использовать все возможности для роста экономики и повышения уровня жизни людей.

Как рассказал Владислав Шапша, сейчас перезапускается бывший завод Вольво. Новые перспективы и у старейших калужских заводов. Так, Калужский электромеханический завод (КЭМЗ) запускает производство двух новых образцов беспилотников.

Развитие сферы беспилотных авиасистем – сейчас одно из приоритетных направлений промышленности.

- На нашу страну наложено более 17,5 тысяч санкций, - обратила внимание депутат Госдумы Ольга КОРОБОВА. - Несмотря на это, мы идем вперед. Это происходит благодаря тому, что промышленность справляется с важными государственными задачами, сохраняя трудовые ресурсы предприятий с помощью программ поддержки своих сотрудников и их семей.

Также Ольга Коробова напомнила, что следующий год объявлен Президентом Годом семьи. Будут приняты дополнительные меры поддержки. У наших предприятий есть хорошие наработки. Этот опыт может пригодиться.

Для производства беспилотников

Губернатор подписал трехстороннее соглашение.

На минувшей неделе Владислав Шапша ездил в Москву. Там он провёл ряд важных встреч для развития региональной экономики, в частности они касались формирования в Калужской области научно-производственного центра беспилотных авиационных систем.

Сейчас такие центры создаются по всей стране по поручению Президента России. Сфера их применения в гражданском секторе обширна: мониторинг, пространственные данные, перевозка грузов, борьба с пожарами, защита растений. Использование беспилотников позволяет оптимизировать ресурсы для выполнения этих и других задач.

- У нас в регионе есть необходимая научная и производственная база, серьезный кадровый потенциал для развития этой сферы, - пояснил Владислав Шапша. - Утвердили региональную программу.

Приняли решение сделать научно-производственный центр беспилотных авиационных систем якорным проектом Инновационного научно-технологического центра «Парк атомных и медицинских технологий».



В регионе уже производятся беспилотники и комплектующие к ним. Налаживается сотрудничество с лидерами отрасли.

- Совместно с компанией «Аэромакс» создан и развивается центр тестирования и испытания беспилотников, - рассказал глава региона. - С компанией ГТЛК формируем госзаказ на БЛПА. С Правительством Москвы прорабатываем возможность использования инфраструктуры для испытания беспилотников.

В Москве Владислав Шапша подписал трехстороннее соглашение между Правительством области, Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» и Фондом «ИНТЦ «Парк атомных и медицинских технологий». С генеральным директором Ассоциации Аркадием Владимирцевым обсудили направления совместной работы.



- Сейчас основная задача – создать полноценный научно-производственный центр беспилотных авиационных систем в регионе, включая центр испытаний и сертификации, - подчеркнул губернатор. - Вопрос с сертификацией – один из ключевых.

Его решение позволит нашим компаниям в более короткие сроки выводить на рынок новые разработки, обеспечить безопасность применения, улучшать их характеристики.

Рассчитываем, что сотрудничество с «Русским Регистром» поможет нам в выполнении этих задач.

Калужане откликнулись в числе первых

Владислав Шапша встретился с представителями АНО «Комитет семей воинов Отечества».

Руководитель организации, член совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Юлия Белехова рассказала, что с Калужской областью начала сотрудничать по вопросам помощи участникам спецоперации с 28 февраля 2022 года.

Калужане в числе первых откликнулись на призывы о помощи матерей, чьи сыновья встали с оружием в руках на защиту Отечества.

Владислав Шапша поблагодарил Юлию за тёплые слова, отметив, что с тех пор команда из представителей органов госвласти, общественных организаций, бизнеса и всех тех, кто хочет поддержать наших ребят и организовать надёжный тыл, сплотилась.

В зону боевых действий доставлены сотни тонн грузов, на нужные вещи собран почти миллиард рублей. Калужская область одна из первых в ЦФО приняла стандарт поддержки участникам спецоперации.

На встрече обсудили наиболее важные вопросы, которые сейчас решают активисты АНО «Комитет семей воинов Отечества»: принятие федерального социального паспорта семьи военнослужащего, помощь в лечении всех бойцов, независимо от их статуса и прописки.

Речь также шла о специализированной помощи тяжелораненым, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

- Все предложения принимаются, будем работать. Считайте, что мы – в вашей группе поддержки точно есть! – пообещал Владислав Шапша.