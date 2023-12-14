История одной картины в Калуге: после смывки обнаружили портрет Сталина

В Доме музыки до 25 декабря можно увидеть людей из прошлого.

Называется выставка «Лица прошлого века»

Это портреты из коллекции художника Дениса Гирина, которую он собирал более 20 лет.

Как рассказал Денис, в 2000-м году известный калужский художник Китайкин подарил ему свою небольшую работу, подписал её. С тех пор Денис увлёкся коллекционированием. Покупал картины у родственников художников.

А некоторые работы просто спас, они оказались никому не нужны, их собирались выбросить. Так, например, случилось портретом юной девушки Милы, умершей в 17 лет от воспаления лёгких.

Этот портрет был написан в конце ХХ века неизвестным художником, а потом его порвали и уже собирались отнести на помойку. Сейчас он представлен на выставке, хотя это работа и не относится к 1950-м годам ХХ века, она отлично вписалась в концепцию выставки.

Денис Гирин провёл экскурсию по выставке, рассказал о своей коллекции.

Эпоха СССР

Вернисаж получился очень тёплым и душевным. Звучали ретро-песни в исполнении Эмилии Мостовой. Гости вспоминали старую Калугу, кто-то знал людей, изображённых на портретах, рассказывал про них.

«А снег идёт…» На вернисаже настроение всем подняла Эмилия Мостовая.

- Здесь 57 портретов людей, отстоявших и построивших сверхдержаву, живших в эпоху СССР, - говорит заведующая отделом изобразительного искусства Дома музыки Лидия ГАПОНОВА. - Оптимизм, уверенность в завтрашнем дне - всё это чувствуется в полотнах мастеров того времени Китайкина, Сидорова, Любимова, Минченко и других авторов, известных и неизвестных зрителям.

Истории их героев позволят вспомнить, чем жили наши бабушки и дедушки, мамы и папы.

Мы видим зарисовки и портреты военных лет, понимаем результаты тяжелейшего крестьянского труда, встречаемся взглядом с юной девушкой, которая бежит с коньками на каток, слышим музыку советских композиторов, которая звучит в наших воспоминаниях... А для многих калужан персонажи работ знакомы.

Работы художника Любимова: «Материнство» и «Радость победы». «Материнство» зрители видят в первые. А «Радость победы» - автопортрет художника, конечно, с кружкой пива. И есть полный вариант картины, где он сидит с товарищем, называется она «Земляки».

На выставке есть портреты известных калужан. Например, «Портрет краеведа Грознова», написанный Евгением Китайкиным. Про Грознова крайне мало информации, известно только, что он преподавал в школе №14, с 1903 года изучал историю Калужского края.

Евгений Китайкин «Портрет Грознова»

Конечно, есть Циолковский – это работа художника Владимира Любимова. Художник и учёный были знакомы. Любимов создал около 200 портретов Константина Эдуардовича. И хотя Циолковский позировал неохотно, Любимову он не отказал.

Самого Любимова вы тоже увидите на выставке: здесь несколько его автопортретов, конечно, с кружкой пива – такая фишка была у этого художника.

Есть очень ценные, сделанные карандашом, военные зарисовки Елгина, Шляпина. Рядом - портрет матери героя Советского Союза лётчика Карпова, автор - Божко.

Фронтовые зарисовки Филиппа Елгина.

Интересная история у картины «Вожатая» художника Мариупольского. При смывке там оказался портрет Сталина. А сначала здесь был портрет ученого, потом Ленина.

Портрет Сталина был нескольок раз закрашен.

Остаётся наследство

- В Калугу в 1940 году приехали несколько художников из Тулы, было организовано Товарищество художников, которое существовало до 55 года, - рассказал художник, резчик по дереву Евгений СТОЛЯРОВ, - С 1955 года берёт отсчёт калужский Союз художников России. Раньше вступить в него было сложно.

Художников принимали раз в пять лет. И ты автоматически становился членом художественного фонда, а это значит - заказы и деньги. К сожалению, в 1990-е рухнул Советский Союз, перестал существовать худфонд. И художники оказали лицом к лицу со своими проблемами.

Эта выставка интересна тем, что представлены работы, начиная с 1950-го и кончая 1980-м годом. Многие интересны в цветовом отношении. И работы в основном камерные – это портреты детей, жен, знакомых, автопортреты. Хорошие работы Любимова. И здесь есть портреты, которые впервые показываются.

Художник умирает, остается его наследство. И благодарность Денису за то, что он эти работы сохраняет.

«Валентина», 1964 год. Художник Пушкарёв изобразил здесь жену художника Курчика Валентину в ожидании ребёнка. На это намекает неваляшка на окне.

Работа Шляпина, 1948 год. Председатель читает газету, колхозники слушают (есть полный вариант этой картины). Здесь четыре фрагмента. А в центре - работа неизвестного художника «Провинциалка», 1950 г.

- Очень сильная советская школа. Работы, пронизанные простыми человеческими ценностями, добротой, - говорит художник Виктория ХАРЧЕНКО. - Люди, нарисованные на картинах, раскрывают их характеры. И, может, назрел вопрос переоценки ценностей.

Я с удивлением сейчас обнаруживаю, что выросло целое поколение людей, которые не понимают реализм. Мне кажется, ничто не может быть глубже реализма.

И так важно о нём говорить, его показывать, детей приводить, студентов. Потому что в нём всё сочетается: и ценностный человеческий ряд, и школа, и радость жизни.

Один из лучших портретов выставки - «Зинка», работа Любимова, 1950 г. На ней художник изобразил свою соседку.