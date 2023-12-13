Валидольный сезон, опустошение в Пензе и новый стадион: глава ФК «Калуга» подвел футбольные итоги года

ФК «Калуга» впервые в своей 13-летней истории завоевал золотые медали Первенства России. И хотя чемпионами главная команда областного центра стала всего лишь в третьей группе второй лиги «Б», эта победа - наиважнейшее событие в футбольной истории региона.

Теперь ФК «Калуга» - в числе 54 сильнейших профессиональных клубов России. Согласитесь, дорогого стоит.

Однако сезон у «Калуги» получился и для самих футболистов, и для болельщиков, как говорят, валидольным. Несмотря на то, что калужане в течение всей осенней части сезона находились на самой верхней ступеньке турнирной таблицы, интрига в третьей группе, кто же пойдет на повышение - «Калуга» или «Сахалинец», сохранялась до самого последнего матча.

К выезду в Пензу, на последний календарный матч, команда Михаила Белова готовилась с особым настроением. Сам же наставник калужан сохранял спокойствие и излучал уверенность. И, видимо, не зря. Победа была за «Калугой». Матч прошел при подавляющем превосходстве гостей с берегов Оки над серьезным соперником, занимавшим в турнирной таблице к этому моменту шестое место. Итоговый счет матча – 5:0! И заветные долгожданные золотые медали!

Всего калужане в 17 матчах забили в ворота соперников 50 мячей, пропустив лишь шесть. Лучшими бомбардирами команды стали Дмитрий Каменщиков (16 голов) и 21-летний капитан Николай Суханов (11 голов).

В следующем сезоне ФК «Калуга» будет выступать в дивизионе «А» Второй лиги, в группе «серебро». Причем, первенство ФНЛ-2 устроено таким образом, что уже после весенней части четыре лучшие команды из «серебра» перейдут в «золотую» десятку, а четыре худшие из «золота» опустятся в «серебро».

О том, как «Калуге», собранной тренером Михаилом Беловым буквально за месяц до начала первенства, удалось добиться серьезного успеха, мы поговорили с генеральным директором клуба Олегом Митрофановым.

Предыстория

- Олег Геннадьевич, когда в июне 2022-го в Калугу приехал тренер с международным опытом и именем Дмитрий Хомуха, собравший под своим знаменем достаточно сильный коллектив, казалось, что это станет переломным моментом в истории калужского футбола и клуб обязательно выйдет на новый уровень. Однако этого не случилось. Более того, концовка сезона оказалась полностью проваленной. И тогда, особенно после сокрушительного разгрома в Брянске с местным «Динамо», что чувствовали вы? Не было желаний бросить всё «к чёртовой матери» и завязать с футболом?

- Нет, после игры с Брянском как раз не было, поскольку слабо сыграли до этого с другими соперниками. Нам к тому моменту уже не хватило очков. Я уже думал в тот момент, как и в каком направление двигаться дальше.

- Когда вы приняли решение обратиться к Михаилу Белову?

- Позвонил Михаилу Владимирович сразу после игры с Брянском. Дело в том, что с Беловым мы были знакомы уже года два. Осенью прошлого года провели достаточно много времени вместе. Я следил за его тренерской карьерой.

Год назад распался их тандем с Денисом Бояринцевым, который принял «Сокол». А Белов находился в Новосибирске. Позвонил, спросил о планах и предложил взять «Калугу» в свои руки.

Михаила Белова признавали лучшим тренером на протяжении всего сезона.

- Белов моментально согласился или взял паузу для принятия решения?

- Не сразу, разумеется. Попросил неделю на раздумья. Через семь дней перезвонил и уже на домашнем матче с Липецком оценивал возможности клуба и команды.

- Однако, как вскоре выяснилось, тот коллектив после отставки Хомухи резко «посыпался» и рассчитывать на довольно сильных игроков уже не было никаких оснований…

-Да, так и произошло... И это было обиднее всего. Футболисты, приглашенные под Дмитрия Хомуху, без зазрения совести с командой расстались. Это не в упрек им, это жизнь…

Но, все же, меня это серьёзно резануло по живому.

- И тогда вы дали возможность подобрать игроков для обновленной команды Михаилу Белову?

- Я всегда даю карт-бланш тренерскому штабу в этом плане. Никогда не вмешиваюсь в дела комплектования команды.

Каждый должен отвечать за свое направление. Всегда жду добросовестного выполнения своих обязанностей от других членов команды.

- Уже по первым товарищеским матчам перед сезоном, наверное, почувствовали, что Белову удалось подобрать любопытных игроков, которые будут показывать зрелищный и атакующий футбол?

-Да. Игра с брянским «Динамо», которое вышло в «золото», показала, что мы на правильном пути. Команда отыгралась после пенальти, парни забили красивый гол.

Также хорошие впечатления остались после контрольного матча с «Сахалином». Преимущество было полностью у «Калуги». После этого я процентов на 90 был уверен, что мы задачу с повышением решим.

О деньгах

- Не смущали бюджеты «Сатурна» и «Динамо-Владивосток», которые серьезно выше?

- Бюджет должен быть разумным. Проще простого освоить 100 миллионов или больше. Совсем другое дело, когда у тебя всего 30% от нужной суммы, а к ним нужно найти и привлечь дополнительные 70%.

Я никогда чужие деньги не считаю, поэтому бюджеты других клубов не пугают вовсе.

- Однако в первом матче с трудом одолели дома «СКА-Хабаровск-2». «Калуга» долго не могла забить. Какие эмоции испытывали?

- Ребята в предсезонке наколотили приличное количество мячей, и тут, видимо, сыграл фактор самоуверенности, даже, наверное, переоценки своих возможностей. Поэтому били-били, все мимо ворот. От этого накапливалась нервозность, что сказывалось на командных действиях. Переживал, конечно. Но забили, слава Богу! Первый матч всегда непростой.

- По поводу зарплат футболистов. Насколько они меньше, чем в прошлом сезоне?

- Окладный фонд, действительно, стал меньше. Мы в этом сезоне немного изменили свою позицию в этом плане. Добавили средства на премиальные игрокам.

- После какого матча пришла окончательная уверенность, что золотые медали точно наши?

- Уверенность росла с каждым следующим поединком. Однако в паре игр потрепали нервы и себе и тренерам. Валидольной стала игра даже не с «Сахалином», а с «Композитом», когда мы не смогли забить, что позволило нашему конкуренту «Сахалинцу» приблизиться к нам на очень опасное расстояние.

Что касается последней игры в Пензе, нам нельзя было оступиться. Конечно, мог бы нам помочь Обнинск. Но, при всем моем уважении к «Кванту», чаша весов все равно перешивала в сторону «Сахалинца». Несмотря на то, что мы выглядели явно сильнее Пензы, внутренний драматизм не оставлял меня ни на минуту в первом тайме. Осознание, что мы чемпионы, пришло только после трех забитых мячей. Голы в этой игре были красивые, смотрел с удовольствием!

Команда, руководство и болельщики после победы в Пензе.

- Спортивный и исполнительный директор Юрий Дубровин сказал, что после победы почувствовал опустошение. Была радость, но не покидало ощущение, что все эмоции остались в сезоне..

- Да, я с ним согласен. Была серьезная психологическая нагрузка, малейшая ошибка могла поставить крест на всех усилиях. Мы не имели права ее совершить.

Несмотря на то, что сезон был короткий, работы за четыре месяца было проделано больше, чем за весь сезон 2022/2023.

Болельщики Пензы, которые сидели рядом со мной, тоже поддерживали Калугу. Приятно, когда соперник уважает и ставит тебе высокую оценку.

Победная раздевалка.

О теневых договоренностях

- Были разговоры у «знатоков подковерных игр», что не обошлось в некоторых моментах без теневых заинтересованных людей. Действительно кто-то кого-то заряжает?

- На данную тему говорить не принято, так как это неподтвержденные слухи. Я могу лишь констатировать, что накал борьбы за первое место был запредельный между четырьмя командами: «Калугой», «Сахалинцем», «Динамо-Владивосток» и «Тамбовом», которых мы считали главными претендентами на повышение в классе.

Конечно же, «Сатурн» никто его не сбрасывал со счетов. Это самый раскрученный клуб, с многолетней историей и именитым тренером, который успешно работал в Премьер-лиге.

- Примечательно, что Михаил Белов был лучшим тренером на протяжении всего сезона в нашей зоне.

- Да, это, действительно, дорогого стоит. У нас 18 команд, и группа, считаю, самая сильная в дивизионе «Б».

- Как вам атмосфера на стадионе «Спутник»?

- Великолепная! Спасибо огромное всем, кто приезжал на матчи, всем, кто так яростно поддерживал команду, переживал за нас! И радует, что количество просмотров видеотрансляций увеличивалось с каждым матчем очень существенно.

Уверен, что благодаря красивой игре команды, победам мы взращиваем новое поколение болельщиков. Дети, которые ходят с родителями на футбол, видят совсем другой уровень, нежели их ровесники смотрели когда-то в Анненках.



Кричалки калужских болельщиков создают особую атмосферу как на выездных, так и на домашних матчах.

О стадионе

- Один из главных вопросов - по поводу стадиона. В каком состоянии сейчас дела?

- Подготовка нового стадиона идет полным ходом. Первенство начнется 3 марта. Пока еще неизвестно, где мы будем играть. Объективно у нас есть огромный плюс - поле с подогревом. За травяным покровом следят агрономы. Уверен, что по весне газон будет в хорошем состоянии. Пускай не 3 марта, но уже в начале апреля будет хороший травостой.

Мы применяем тепличные условия для растений. Немногие клубы, только если в Первом дивизионе, имеют такой агрономический потенциал.

Сейчас ведется большая подготовительная работа: геодезия, геология, водоотведение. Все это необходимо наладить зимой, чтобы весной получить все разрешительные документы и начать возведение модулей обновленного стадиона.

- Сколько будет мест на центральной трибуне?

- 4200 — это базовое количество, которое мы хотим сделать в первую очередь. Мы понимаем, как важен комфорт болельщиков - детей и взрослых, семейный сектор должен быть в достойном состоянии.

Главная трибуна рассчитана на 2400 мест, накроем её козырьком. Она будет отвечать всем требованиям.

Гостевой сектор за воротами будет поменьше.

Новые трибуны будут трансформером, их можно будет перемещать, поскольку планируем проводить мероприятия, которые позволят футбольному клубу зарабатывать.

- Что улучшится в плане комфорта болельщиков на стадионе?

- Сделаем фан-шоп, точки питания, где можно будет вкусно перекусить. В планах обустроить зону для общения с болельщиками.

- Был разговор по поводу еще одного футбольного поля. Так оно будет?

- Будет. Многие болельщики видели, что мы подготовили большое количество плодородного грунта. Это сделано для того, чтобы в следующем году где-то с августа начать работы по планировке.

Мы расчистим площадку, разравняем поле, сделаем планировочные работы, уложим грунт. Это тренировочная площадка, чтобы не убивать основное поле, и место для мероприятий, связанных и с детским футболом в том числе.

Что с составом?

- Вопрос по составу команды. Ушли Данил Массуренко, у Ивана Козлова завершается контракт. Какие-то потери еще ожидаются?

- Нет. Массуренко хорошо смотрелся в «Химках», а у нас у него что-то не пошло.

Козлов уходит не потому, что мы расторгли с ним контракт. Изначально были такие условия, что он отыграет сезон и будет искать себе команду выше по уровню, не ниже Первой лиги.

- Если не найдет?

- Тогда у него есть все шансы вернуться к нам. Мы двери не закрываем. Хотели Ивана оставить, но у него есть право выбора.

- По усилению что-то можете сказать на данный момент?

- Нам нужна конкуренция на бровке, тому же Суханову и Абдрашитову. Необходимо усиливать центр поля. Если Козлов не вернется, то нужен еще один опорный полузащитник.

Планируем взять еще одного нападающего. Хоть Максим Ставцев и забивал голы, но он еще нестабилен, ему только 19 лет, у него все впереди. Каменщикову нужен помощник, это точно.

Вратарские позиции закрыты. У нас два прекрасных вратаря. Третий голкипер наш, калужский. Сейчас нужно как минимум четыре человека - усиление в центре поля, нападение и два фланговых игрока.

Оценка сезона

- Каким для вас, как для генерального директора, стал этот сезон?

- Он был самым сложным. В прошлом не было так трудно. Все дорожает, существует кассовый разрыв.

В рамках получения субсидий мы остаемся на уровне того, что было 10 лет назад. Оплата проживания на выездах, оплата питания не увеличиваются. Это не камень в огород наших федеральных спортивных властей, но нам сложнее от того, что приходится добирать бюджет в течение короткого времени.

- Сейчас ведутся какие-то переговоры с нашими потенциальными большими друзьями?

- Мы готовим большой проект - рекламный калькулятор футбольного клуба, который представляет собой механизм продвижения продукта рекламодателя. То есть клуб в данном случае выступает в роли рекламного агентства.

Этот инновационный продукт мы представляли в большом кругу предпринимателей, получили положительные отзывы, так как это новый подход к формированию спортивного бюджета.

Многие согласились с тем, что могли бы попробовать, а это уже важно. Сейчас рассматриваем 5–6 потенциальных контрактов на перспективу. Их можно сравнить с первыми ласточками, которые дадут нам возможность работать с более широким кругом потенциальных партнеров.

- Хотелось бы узнать по поводу социальной ответственности футбольного клуба. Что можно сказать на счет работы со школами, с особенными детьми? Что было сделано за этот год?

- Мы занимаемся этим не первый год. С первого дня работали с детскими домами, с интернатами. Сначала привозили детей на стадион, на матчи, проводили им экскурсии и мастер-классы. Примерно 12 лет делали это стихийно, не понимая, как делать правильно, чтобы был эффект.

Первой осознанной программой был проект «Пятый элемент», который запустили в 2022 году. В этом году мы реализуем проект «Руки помощи», в рамках которого особенные дети напрямую общаются с футболистами. Для кого-то из них спортсмены уже стали кумирами.

Мы привлекаем именитых футболистов, лидеров общественного мнения. В таких мероприятиях детям уделяется больше внимания, чем в узконаправленных проектах.

Сейчас стараемся поднять проект на федеральный уровень.

Не буду раскрывать все секреты, но эффект должен быть в привлечении большой аудитории футбольной общественности.

Мы планируем обратить внимание на подобную социальную работу не только команд Второго дивизиона, но и Первой лиги, не исключая Премьер-лигу. Также будем привлекать болельщиков

Хотим показать на своем примере, как футбольная команда отдельно взятого региона может помочь особенным детям,

Существует стереотип, что футболисты — это миллионеры, которые получают огромные деньги, в их жизни нет места благотворительности. Но это далеко не так.

Уверен, что, реализовав наш проект, мы сможем показать и доказать, что спорт в целом, а футбол в частности способны стать мощным стимулом в вопросах благотворительности и реальной помощи нуждающимся детям.



В данный момент проект помог уже более 30 семьям, воспитывающих особенных детей.