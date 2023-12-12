В Калуге подросток попала в больницу после издевательств в колледже

В среду, 6 декабря, в редакцию обратилась мама 16-летней калужанки и рассказала, что ее дочь в течение нескольких месяцев практически ежедневно унижали в учебном заведении Калуги.

После жесткого буллинга сокурсницами, подростка из Калужского колледжа культуры и искусств экстренно госпитализировали в Московский научно-практический центр психического здоровья детей и подростков.

По словам мамы, девушка попала на больничную койку в крайне тяжелом состоянии, сегодня ее здоровье немного улучшилось.

Мы выяснили подробности ужасной истории в культурном учебном заведении Калуги и роль взрослых в этом деле.

Имена всех подростков в статье изменены.

Её сломали как личность

Ольга К. росла активным, жизнерадостным ребенком. Занималась сёрфингом, каталась на квадроциклах, увлекалась йогой, с удовольствием ходила на фитнес. У нее были подруги и друзья. В общем, росла как общительный, нормальный, полноценно развитый ребёнок. Прекрасно пела.

Вокальные данные дали ей возможность пройти по конкурсу на бюджетное место отделения Актер музыкального театра, но она решила учиться драматическому актерскому ремеслу и это решение, увы, привело драматическим результатам.

Как нам удалось выяснить, Ольгу К. сразу невзлюбили две сокурсницы. В стенах колледжа началась ежедневная травля девушки.

- В октябре и ноябре месяце в отношении Ольги К, студентами группы М. и Н. постоянно высказывались унижающие её личность и достоинство выражения, - говорится в заявлении в прокуратуру от очевидцев травли - девушек, которые учились с потерпевшей на одном курсе. - Эти студентки формировали на курсе нездоровую психологическую атмосферу, в результате которой Ольга К. фактически была признана изгоем большинством курса.

По словам подруг-сокурсниц, деструкции подвергалось буквально все: одежда, внешний вид, любые слова девушки. Её достоинства и таланты опошлялись и выставлялись перед курсом в уничижительном и искаженном виде.

- Цеплялись и цинично издевались эти студенты даже над мелочами, поднимая на смех любое слово Ольги К., - добавляют девушки. - Они, вместе с теми, кто их поддерживал на курсе, морально добивали Ольгу К., добиваясь того, чтобы сломать ее, как личность.

Подруги, как могли пытались защитить Ольгу от издевательств, но злость и ненависть победили.

По словам мамы Ольги, врачи московской клиники, не выявили у ее дочери хроническое психическое заболевание, просто организм девушки самозаблокировался от внешней среды в результате негативного воздействия со стороны.

Другими словами, из спокойной, радушной, отзывчивой девушки она превратилась в подростка с пустым отсутствующим взглядом и полным отключением от окружающего мира.

У нас было все в порядке

В этой ситуации нельзя обойтись без комментариев руководства калужского колледжа культуры и искусств. Мы отправились в учебное заведение и встретились с его директором, заместителем по воспитательной работе и куратором курса, на котором училась Ольга К.

- Мама обратилась ко мне в начале октября, сказала, что девочку прессуют в группе, - рассказала директор Калужского областного колледжа культуры и искусств Елена СИНЮКОВА. - На что я ей ответила, что, если это, действительно, так, давайте переведем ее на другой курс. Я встречалась с девочкой и предложила ей вариант, куда она может перевестись. Родители отказались. А дальше случилось то, что случилось.

До этого я поговорила с куратором курса Еленой Щегловой, попросила ее нормализовать ситуацию на курсе. Разговаривала с другими преподавателями. Все сказали, что на уроках все было нормально. Хорошая, спокойная девочка.

После случившегося мы поговорили со всеми студентами по поводу этого случая и на будущее. По правде говоря, когда мама позвонила мне и рассказала о том, что девочка попала в больницу, для меня это было, не то, что неожиданно, такого просто не могло быть. Это первый случай такой в нашем колледже.

Слова директора подтвердили другие сотрудники колледжа.

- Я узнала об этом совершенно случайно и даже не поверила в такую ситуацию, потому что это было очень странно, - пояснила заместитель директора по воспитательной работе колледжа Ирина МАКЕЕВА. - Мама попросила о личной встрече, и мы с ней просто побеседовали. Я пообещала повнимательнее понаблюдаю за ситуацией. И на занятиях ничего не было, Ольга К. прекрасно контактировала со всеми студентами. Они общались, занимались вместе и взаимодействовали.

По этому поводу было родительское собрание. Родители говорили, что многие девочки пытались установить с ней более тесные контакты. Она не шла на это, что у нее есть другая компания. Родители очень переживали, что ребенок попал в больницу.

Куратор курса, на котором произошел этот случай, поначалу стала выяснять, зачем мы интересуемся этой историей, кто нам ее рассказал. Мол, это наше внутреннее дело, зачем вы лезете? Однако, все же сказала несколько слов.

- У нас все было в порядке, на уроках все было в порядке, в колледже все было в порядке, - говорит куратор курса Елена ЩЕГЛОВА. - Внешне никаких признаков преследования не было. Может, там что раньше было, не могу вам ничего сказать.

Как сор из избы

Очень примечательной нам показалась фраза куратора курса о том, что это, мол, внутреннее дело.

Возможно, оно бы и было таким. Конечно, подростки склонны к различного рода конфликтам. Обиды, выяснения отношений – это непреложные моменты взросления человека. Но, когда дело дошло до больничной койки, эта история автоматически выходит из ранга «внутреннего дела».

Кстати, неофициально нам говорили, что, мол, еще достоверно не известно, лежит ли девочка в больнице или нет. Но у редакции имеется официальная медицинская справка из клиники, подписанная лечащими врачами. Девочка, действительно, госпитализирована.

Родители написали заявление в прокуратуру. Его копия тоже есть в редакции. Среди прочего, в письме прокурору родители пишут и о том самом родительском собрании, и о ситуации с их точки зрения.

- На собрание, проведённое Щегловой 02.11.2023 по поводу трагедии, случившейся с моей дочерью в результате буллинга на курсе, ни я - отец, ни её мать приглашены не были, - говорится в заявлении прокурору. - По словам родителей и студентов курса, Щеглова озвучивала лживые характеристики в отношении моей дочери, полученные ею якобы от директора школы, которую окончила моя дочь. Директор школы №43 Абакумова Ольга Витальевна данный факт отрицает. Подтверждает звонок от Щегловой во время которого она характеризовала дочь, как талантливейшую, отлично успевающую и активнейшую воспитанницу, имеющую хороший круг общения в классе.

Также Щеглова во время собрания утверждала, что факт нахождения моей дочери в больнице является вымышленным плодом воображения её матери. Также она пыталась на собрании склонить родителей студентов к версии психической невменяемости родителей девочки, что могут подтвердить и ряд студентов, и родители.

Что в итоге

Похожий случай выяснения отношений между подростами в соседнем Брянске привел к трагедии. Девушка пришла в школу с дробовиком и расстреляла одноклассников. Результатом калужского случая стала больничная койка.

Как нам кажется, этой историей обязана заинтересоваться и уполномоченный по правам ребенка в Калужской области, а органы должны подойти к расследованию со всей тщательностью.

Мы будем следить за развитием событий.