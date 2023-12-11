Главные преступления года по версии прокурора Калужской области

В студии прямого эфира «Калужского перекрестка» прокурор Калужской области Константин ЖИЛЯКОВ подвел криминальные итоги 2023 года.

Среди тысяч рассмотренных дел сотрудниками ведомства, руководитель отобрал наиболее знаковые, имевшие значительный общественный резонанс.

Константин Жиляков, также ответил на многочисленные вопросы наших читателей, поступившие как до эфира, так и во время него.

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Что у них в голове?

- Константин Юрьевич, среди тысяч расследованных дел, есть те, которые вы особенно бы отметили, преступления, заставившие вас удивиться?

- Да, конечно. Начну я с дела о похищении восьмилетней девочки. Это событие недельной давности. Четыре жителя Ульяновского района заключены под стражу. Сейчас выясняются все обстоятельства, идет расследование. Мы, когда общались с этой семьей, у которых пять собственных детей, не понимали, что должно произойти в голове, чтобы решить с целью обогащения похитить чужого ребенка? На что они рассчитывали? Какая вообще логика была у этих людей? А ведь внешне это вполне благополучная семья. Какого-либо критического недостатка в деньгах у них не было.

Нынешний год начался с ужасного преступления в городе Обнинск. Там 15 января в канализационном колодце были обнаружены два расчлененных трупа. Полиция оперативно нашла преступников, они заключены под стражу. Это два человека, мужчина и девушка. В ходе расследования выяснились страшные обстоятельства совершения убийства и расчленения трупов. Сейчас расследование находится на завершающей стадии. Когда мы разбирали показания, в голове просто не укладываются факты. Основной фигурант был по профессии поваром, работал санитаром в центре реабилитации, в хирургическом отделении. Когда мы просматривали видео их показаний, мы видели, как они все это рассказывали. Как они покупали мясорубку, как разрезали тела убитых. Складывалось впечатление, что ими все это воспринималось как обычное дело.

Еще одно резонансное событие произошло 24 августа 2023 года в Калуге. Водитель, находящийся в состоянии наркотического опьянения, будучи уже лишенным прав на вождение автомобилем, выехал на тротуар на улице Кирова. В результате пострадало 11 человек. Слава Богу, не было летальных исходов, а ведь в этой ситуации все могло произойти. Из 11 пострадавших, 9 получили тяжкий вред здоровью. Под колеса машины попала девочка четырех лет, 16-летняя девочка и парень 17-ти лет. Виновник этого кошмара заключен под стражу. Расследование этого, получившего широкую огласку, дела завершается. После получения заключения стационарной судебно-психиатрической экспертизы, это дело будет направлено в суд. В этой ситуации меня поражает то, что вот немножечко бы события развернулись по-иному и были бы погибшие.

Важным, на наш взгляд, является поддержание обвинения в суде по ряду уголовных дел. У многих на слуху скандал с депутатом Хвастовичского районного совета. Человек в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на пешехода и в судебном заседании утверждал о том, что пешеход, якобы, сам бросился ему под колеса. Виновный в наезде на пешехода получил реальный срок – шесть лет лишения свободы.

Про взяточников

В нынешнем году был ряд коррупционных дел. Бывший начальник исправительной колонии №4 получил 10 лет лишения свободы за взятки. Бывший заместитель начальника отдела окружного Ростехнадзора получил реальный срок лишения свободы за свои хитрые схемы по получению денежных средств. У нас осуждена бывший директор Куйбышевского лесничества. Она за взятки получила реальный срок лишения свободы.

Знаете, когда мы работаем с такими людьми, буквально каждый из них говорит: зачем я это делал? Этот миллион двести или четыреста тысяч рублей, которые вменялись осужденным, эти деньги им все равно уже не понадобятся. Вероятно, срабатывает искушение по легкому устроить себе шикарную жизнь. А в результате получают жизнь за решеткой. Кстати, осознание этого появляется, когда человек оказывается в следственном изоляторе.

- Взяточников больше стало?

- Нет, статистика по годам примерно одинаковая. По делам о взяточничестве важно, чтобы мы обеспечивали реальное лишение свободы. Знаете, 10 лет лишения свободы действует отрезвляюще и на самого осужденного, и на того, кто только замышляет заняться взяточничеством.

Про мигрантов

Ответил Константин Жиляков и на вопросы, которые задавали наши читатели.

- Константин Юрьевич, много вопросов поступило о мигрантах. Люди удивляются, почему некоторые жители Калужской области десятилетиями прописывают у себя сотни и сотни мигрантов? Почему нельзя найти на них управу?

- Начну с того, что в этом году в Калужской области реализовано решение губернатора о запрете работы мигрантов в отдельных сферах деятельности. Стали наводить порядок в миграционном центре. Оснастили видеорегистраторами работников, которые непосредственно имеют дело с мигрантами, чтобы потом иметь доказательства. Акцент в противодействии преступлений сделан не на ловле мигрантов, когда при проверке выясняется, что у него не та миграционная карта, а на выявлении организованных преступных групп, которые «помогают» мигрантам обойти закон.

В этом году в суд направлено уголовное дело в отношении начальника, теперь уже бывшего, отдела по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД области. Взяли за взятки. Направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России. Тоже за взятки. Направлены в суды уголовные дела в отношении всех этих посредников и переводчиков, которые мигрантам давали ответы на вопросы теста. Они просто говорили: придешь туда, вот тебе устная часть, а когда будешь отвечать на вопросы теста, поставишь галочки здесь.

Осуждена руководитель районного загс Мосальского района, которая участвовала в регистрации браков с иностранцами. Знаете за какую сумму? Она брала 2 тысячи рублей за брак. Там вообще были из ряда вон выходящие эпизоды. Один из таких фиктивных браков был заключен с умершим уже человеком.

Что касается тех, кто прописывает пачками иностранцев у себя на жилплощади, сейчас мы принимаем меры к формированию судебной практики. У нас сейчас рассматривается в суде исковое заявление прокуратуры о запрете этим людям подавать документы на регистрацию иностранных граждан. Мы очень рассчитываем, что наши доводы будут убедительны, но надо дождаться судебного решения.

Криминальный итог

- Как можно охарактеризовать подходящий к концу 2023 год с точки зрения криминальной составляющей? Каких преступлений было больше?

- В целом состояние преступности характеризуется похожими показателями. Но что бы я выделил. Начну с вопроса по мигрантам. В результате наших совместных действий, на 17% сократилось количество преступлений, совершенных иностранными гражданами. Стало существенно меньше преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан.

Снизилась преступность среди несовершеннолетних и преступлений, где дети являются потерпевшими. Но сегодня нас пугают преступления против половой неприкосновенности детей. Они фиксируются.

А если говорить в целом, то по всей преступности преобладают хищения. Особенно с применением информационных технологий. Идет рост таких преступлений.

- Нагрузка на сотрудников прокуратуры год от года увеличивается?

- Я вам назову лишь одну цифру. За этот год мы разрешили только обращений от граждан 18 тысяч. Треть жалоб нам удалось удовлетворить. Причем в каждом случае мы проводим детальную проверку. Вообще, нагрузка всегда большая. Мы, выбирая эту профессию, понимаем это. Важно, что люди нам доверяют и мы обязаны оправдывать это доверие.