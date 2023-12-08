История Калуги: свой первый рассказ Владимир Муринов написал в тюрьме

155 лет назад, 3 декабря (21 ноября) 1863 года, родился писатель, издатель Владимир Яковлевич Муринов.

Отец Владимира Муринова - Яков Андреевич - был надворным советником, смотрителем Калужской тюрьмы. А вот прадед и дед по отцовской линии - священниками.

Прадед Георгий служил пономарём в Николаевской церкви в Товарково.

Дед, Андрей Георгиевич, закончив духовную семинарию, сначала служил в Николаевской церкви села Поречье Малоярославецкого уезда, а потом - в деревне Сляднево Калужского уезда. В этой деревне и прошло детство маленького Владимира.

Женился на учительнице

Закончив калужскую гимназию, Владимир Муринов поступил на историко-филологический факультет Императорского московского университета. Получил звание кандидата истории. Преподавать в гимназии в Москве, потом в воскресной мужской школе при железнодорожных мастерских Московско-Казанской дороги.

Там познакомился с учительницей Алевтиной Михайловной Блекловой. Вскоре они поженились.

Когда жена получила наследство от богатой московской родственницы, Муриновы в Москве открыли издательство, печатали учебники, художественную литературу: Гоголя, Короленко, Тургенева, Кольцова, Шевченко. Был у них и книжный склад в Трехпрудном переулке.

Книжное предприятие Владимира Муринова называли одной из «наиболее симпатичных и деятельных издательских интеллигентных фирм».

В сумерках жизни

В мае 1895 года Владимира Муринова обвинили в участии в социал-демократическом кружке, который готовил покушение на императора, и арестовали. В тюрьме Владимир Яковлевич написал свой первый рассказ «Сахар Степаныч» про старого тюремного надзирателя Захара Степановича, которого обманул арестант и сбежал. За это надзирателя арестовали, в тюрьме он повесился.

Вскоре Муринова освободили: связь с кружком не подтвердилась. Но за хранение революционной литературы выслали под надзор полиции в Тулу. А склад с книгами закрыли.

Потом семья некоторое время жила в Петербурге. Владимир Яковлевич издавал журнал, публиковал там собственные произведения, писал в газеты статьи, касающиеся народного образования.

Когда журнал закрыли, а Муринова из Петербурга выслали, семья уезжает в Париж и продолжает издавать журнал там. Через четыре года, в 1905-м, Муриновы возвращаются в Россию, но Владимира Яковлевича за издательскую деятельность арестовывают прямо на границе. Освобождают в том же году.

А в феврале 1906-го семья приезжает в Петербург, там Муринов сотрудничает с местными журналами.

В 1910 году выходит сборник его произведений «В сумерках жизни. Рассказы и очерки». Там была повесть «Воскресники», рассказы «Сахар Степаныч», «Григорий Ефимович», «Ломовой», «Стыд потерян», очерки «Ночь» и «Одиночество».

Подкосила болезнь

Весной 1911 года семья возвращается в Калугу, здесь Муриновы проводят два года и уезжают в Москву. В 1918 году Владимир Яковлевич переносит испанку, очень тяжело болеет. Почувствовав себя лучше, в январе 1919 года, решает вернуться в Калугу. В нашем городе он руководит журналом «Калужский вестник кооперации и сельского хозяйства».

Но вскоре вновь заболевает. Врачи ставят диагноз: «воспаление легких». От него Муринов уже не оправился: организм был сильно ослаблен. 16 апреля 1919 года, в возрасте 55 лет, он умер. Был похоронен на Пятницком кладбище, могила не сохранилась.

Его жена, Алевтина Михайловна, в Калуге работала на книжном складе. Она пережила мужа на три года, скончалась в 1922 году, в возрасте 56 лет. Была похоронена на Пятницком кладбище. Но её могила тоже не сохранилась.

У Владимира и Алевтины Муриновых была дочь Вероника. Она родилась в 1907 году. Закончила сельхозтехникум им. Тимирязева, стала зоотехником. Позже заочно закончила и географический факультет Московского государственного пединститута.

Преподавала, занималась научной деятельностью. Долго проработала на Тульском конном заводе: выращивала племенных высококлассных рысаков. Получила звание «Заслуженный зоотехник РСФСР».

Была награждена значком «Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства РСФСР», золотой и двумя серебряными медалями ВДНХ. При этом ей хватало времени и на общественную работу:

Вероника Владимировна была редактором заводской стенгазеты, заведующей библиотекой, руководила кружка самодеятельности.

Выйдя на пенсию, вернулась с семьей в Калугу.

Принимала участие в организации Калужской конноспортивной школы. Не стало Вероники Владимировны 3 декабря 2001 года.

Интересный факт

В Государственном архиве новейшей истории Калужской области сохранились документы, которые передала дочь Вероники Владимировны. Здесь приводится интересный факт. В декабре 1935 года Вероника Муринова вместе с колхозниками принимала участие в Северо-Кавказском конном пробеге, посвященном 15-летию Первой конной армии.

Это была проверка на выносливость, готовность к военным броскам в различных погодных условиях. Стартовал пробег 10 декабря 1935 года в Пятигорске, а закончился там же 14 февраля 1936 года. Надо было преодолеть сложнейший Клухорский перевал, который зимой считался непроходимым.

Участники пробега на 20-градусном морозе, при сильном ветре и вьюге пробирались через трехметровые сугробы. Чтобы пройти 16 километров им понадобилось 17 часов.

За участие в пробеге Вероника Муринова была награждена грамотой Карачаевского облисполкома и патефоном.