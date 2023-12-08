На открытие молодежного центра в Калуге губернатор приехал с подарком

Четыре месяца в Областном молодёжном центре шла масштабная реконструкция.

Сделали ремонт, полностью переоснастил концертный зал, теперь его можно использовать как трансформер: ставить столы, кресла под формат мероприятия.

Аппаратура – современная, акустика - отличная.

Больше возможностей

Такого ремонта здесь никогда не проводили. Областной молодежный центр был образован в 2006 году. Но здание старое, построенное ещё в 1960-х годах прошлого века. Когда-то это был легендарный Дворец культуры КЭМЗ, и здесь всегда было много молодежи.

Проходили творческие мероприятия, рок-концерты, конкурсы, дискотеки.

Когда здесь стал работать Областной молодежный центр, творческие объединения, кружки, секции остались. Сюда ходят заниматься дети. Молодежи здесь тоже не скучно – мероприятий и креативных проектов множество. Но само здание давно устарело и наводило тоску. Было понятно: нужен ремонт.

Холл сделан в современном стиле.

- В 2022 году мы стали победителями федерального конкурса по программе комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых», - рассказала начальник Управления молодежной политики Калужской области Елена ВАЛУЕВА. - И в этом году нам была выделена федеральная субсидия. Мы получили 72 млн. рублей, часть должны были потратить на мероприятия, а часть - на ремонт и оснащение молодежного центра.

Отремонтировали не все здание. Общая площадь центра - 2350 кв. м. Отремонтировали 1900 кв. м. Провели капитальный ремонт фасада, полностью переделали концертный зал, выполнили косметический ремонт и визуальное оформление молодежных пространств, а также холла и коридора. На улучшение молодёжной инфраструктуры потратили более 34 млн. рублей.

- В зале появились новые экраны, самое современное оборудование, не многие залы могут таким похвастаться. Теперь обновленная площадка будет востребована для молодёжи. Возможности для реализации с таким концертным залом расширяются в разы.

А творчество и фантазия у молодежи сейчас работают быстро. Наша сфера самая интересная, потому что молодёжная энергия заряжает.

На сцене зажгла группа «Давинчи».

«Будьте смелыми и творческими»

На открытие Областного молодежного центра собрались студенты вузов, колледжей из Калуги, Обнинска и районов области. В обновленном холле красиво, уютно. Играл молодежный оркестр, работала Welcome-зона: фотозона, фотовыставка «Молодёжь Калужской области».

Поздравить всех с открытием приехали губернатор Владислав Шапша, заместитель губернатора Карина Башкатова и депутат Госдумы от Калужской области Ольга Коробова. Гости прошли по центру, поинтересовались его возможностями.

Затем все переместились в зал. Центр молодежный и открытие было молодежным. Хедлайнером праздника стала группа «Давинчи». Молодежь сразу включила фонарики на телефонах, пританцовывала и подпевала.

На одной из песен солист «Давинчи», вручив губернатору тамбурин, попросил подыграть ему. Владислав Шапша не растерялся, вышел нас сцену, его сразу окружила молодежь. Все вместе «зажгли» под песню про мечты. А под финальную композицию уже танцевал весь зал.

Затем губернатор поздравил всех с открытием молодёжного центра.

- Друзья, смотрите, какой прекрасный получился дворец молодежи. Вы просили, и мы вам сделали, - сказал Владислав ШАПША. - Хочу попросить вас об одном. Скоро вы, молодые люди, будете управлять Калужской областью, создавать предмет гордости для всей страны. Будьте смелыми, творческими, общайтесь и любите.

Приехал глава региона не с пустыми руками. Он привез фигурку космонавтика, которую установили на символичной «ракете» в молодежном центре.

Неравнодушие к городу

В этот день в Молодежном центре прошла стратегическая сессией, участники которой обсудили потребности и желания молодёжи в районах, разрабатывали макет внешнего облика и территории вокруг центра, предлагали варианты работы ОМЦ как точки притяжения молодежи.

Это важно, потому что непосредственное участие молодых людей в городских преобразованиях дает возможность сформировать у них чувство причастности и неравнодушия к своему городу.